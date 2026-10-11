প্রথম বাংলাদেশি পেসার হিসেবে টেস্ট হ্যাটট্রিক মাহমুদের, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বড় লিড পেল টাইগাররা
হ্যাটট্রিক-সহ পাঁচ উইকেট নিলেন মাহমুদ ৷ তাঁর আগুনে স্পেলে প্রথম ইনিংসে 106 রানের বড় লিড পেল বাংলাদেশ ৷
Published : October 11, 2026 at 3:38 PM IST
আবুধাবি, 11 অক্টোবর: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়লেন বাংলাদেশ পেসার হাসান মাহমুদ ৷ দেশের তৃতীয় বোলার এবং প্রথম পেসার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিকের নজির গড়লেন তিনি ৷ আবুধাবিতে আফগানদের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের প্রথম ইনিংসে হ্যাটট্রিক-সহ পাঁচ উইকেট নিলেন মাহমুদ ৷ তাঁর আগুনে স্পেলে প্রথম ইনিংসে 106 রানের বড় লিড পেল বাংলাদেশ ৷
প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের 246 রানের জবাবে ভালোই এগোচ্ছিল আফগানিস্তানের ইনিংস ৷ দ্বিতীয়দিন চার উইকেট হারিয়ে 211 রান তুলে খেলা শেষ করেছিল আফগানরা ৷ 62 রান করেন ওপেনার আব্দুল মালিক ৷ এরপর তৃতীয়দিন মর্নিং সেশনে বাংলাদেশি বোলারদের প্রত্যাঘাতে ধসে যায় আয়োজকদের ইনিংস ৷
চার উইকেটে 219 থেকে 240 রানে গুটিয়ে যায় আফগানরা ৷ এর মধ্যে 83তম ওভারের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বলে যথাক্রমে ইসমাত আলম, কাইস আহমেদ ও জিয়া-উর-রহমানকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন মাহমুদ ৷ তৃতীয় বাংলাদেশ বোলার হিসেবে এই কীর্তি অর্জন করেন তিনি ৷
Tiger of the Day! Hasan Mahmud delivers a fifer and a hat-trick in the Only Test against Afghanistan. 🇧🇩🔥 #Bangladesh #Tigers #HasanMahmud #TestCricket https://t.co/LxrUrusrIi— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 11, 2026
2003 সালে পেশোয়ারে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম বাংলাদেশ বোলার হিসেবে হ্য়াটট্রিক করেছিলেন স্পিনার অলোক কাপালি ৷ এরপর 2013 সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হ্য়াটট্রিক এসেছিল সোহান গাজির ঘূর্ণিতে ৷ সে যাইহোক, এদিন আবুধাবিতে 21 ওভারে 55 রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে তাঁর স্পেল শেষ করেন মাহমুদ ৷ চার উইকেট নেন আরেক পেসার ইবাদত হোসেন ৷ 89.1 ওভারে 240 রানে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তানের প্রথম ইনিংস ৷ তবে বাংলাদেশ বোলারদের দাপটের মধ্যেও চতুর্থ টেস্ট শতরানটি পূর্ণ করেন আফগান অধিনায়ক রহমত শাহ ৷
216 বলে 105 রানে অপরাজিত থাকেন তিনি ৷ মারেন 10টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, শেষ চার আফগান ব্য়াটার সাজঘরে ফেরেন শূন্য রানে ৷ প্রথম ইনিংসে 106 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ইতিমধ্যেই তিন উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ ৷ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুই ওপেনার শদমন ইসলাম ও তানজিদ হাসান এবং মোমিনুল হকের উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 80 রান তুলেছে বাংলাদেশ ৷ সবমিলিয়ে 186 রানে এগিয়ে তারা ৷