স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটছেন হর্ষিত রানা, আইপিএলের আগে মাথায় হাত নাইট অনুরাগীদের

টি-20 বিশ্বকাপের আগে অনুশীলন ম্য়াচে হাঁটুর চোট টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিয়েছিল হর্ষিত রানাকে ৷ এখন আইপিএলেও অনিশ্চিত নাইট পেসার ৷

HARSHIT RANA
হর্ষিত রানা (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 5:33 PM IST

হায়দরাবাদ, 16 মার্চ: আগামী 29 মার্চ অর্থাৎ, আইপিএল শুরুর দ্বিতীয়দিন মাঠে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ প্রতিপক্ষ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ অর্থাৎ, আসন্ন কোটিপতি লিগে প্রথম ম্য়াচে নামার আগে হাতে দু'সপ্তাহেরও কম সময় তিনবারের চ্য়াম্পিয়নদের হাতে ৷ এমন সময় দলের পেস বিভাগের অন্যতম অস্ত্র হর্ষিত রানার ছবি দুশ্চিন্তায় রাখবে অনুরাগীদের ৷ যা পরিস্থিতি তাতে আইপিএলে দিল্লি ক্রিকেটারের খেলা নিয়ে নাইট শিবিরে তৈরি হয়েছে ব্য়াপক সংশয় ৷

প্রস্তুতি ম্য়াচে হাঁটুতে চোট পেয়ে টি-20 বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া রানার ফিটনেস নিয়ে একটা উদ্বেগ ছিলই ৷ রবিবার বিসিসিআই'য়ের তরফে আয়োজিত নমন অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে রানাকে দেখে সেই উদ্বেগ আরও জোরালো হল ৷ বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বছরের সেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের (পুরুষ) সম্মানে ভূষিত হয়েছেন নাইট পেসার ৷ কিন্তু এদিন সেই স্মারক মঞ্চে উঠে গ্রহণই করতে পারেননি রানা ৷ অনুষ্ঠানে স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায় তাঁকে ৷ রানা মঞ্চে উঠতে না-পারায় নীচে নেমে তাঁর আসনে গিয়ে স্মারক তুলে দিয়ে আসেন আইপিএল চেয়ারম্য়ান অরুণ ধুমাল ৷

যা পরিস্থিতি তাতে শুরু থেকে তো বটেই, এমনকী আসন্ন আইপিএলে পরের পর্বেও রানার অংশগ্রহণ নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে ৷ 2024 আইপিএল জয়ের অন্যতম কারিগরকে 2026 নিলামের আগে রিটেইন করেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ কিন্তু জাতীয় দলের পেসারের সার্ভিস যদি আসন্ন আইপিএলে শেষমেষ না-পায় শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি, তবে তা বিরাট ধাক্কা ৷

এমনিতেই নিলামে 9.20 কোটি টাকায় কেনা বাংলাদেশ পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে পাবে না কেকেআর ৷ কারণ বোর্ডের নির্দেশে বাঁ-হাতি পেসারকে ছেঁটে ফেলেছে পার্পল ব্রিগেড ৷ এবার হর্ষিত রানা না-খেলতে পারলে বিকল্প কী ব্যবস্থা নাইট থিঙ্কট্য়াঙ্ক নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে অনুরাগীরা ৷ মুস্তাফিজুরের বদলি হিসেবে অবশ্য জিম্বাবোয়ে পেসার ব্লেসিং মুজারবানিকে দলে নিয়েছে তিনবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷

সদ্য সমাপ্ত টি-20 বিশ্বকাপে 13 উইকেট সংগ্রহ করে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বাধিক হয়েছেন মুজারবানি ৷ এছাড়া পেস বিভাগে বৈভব অরোরা, উমরান মালিক, কার্তিক ত্যাগী ও আকাশদীপরা ৷ তবে রানাকে ছাড়া নাইটদের পেস বিভাগ খানিক কমজোরি হবে বৈকি ৷

HARSHIT RANA
KKR PACER HARSHIT RANA
IPL 2026
হর্ষিত রানা
HARSHIT RANA IS DOUBTFUL

