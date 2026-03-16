স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটছেন হর্ষিত রানা, আইপিএলের আগে মাথায় হাত নাইট অনুরাগীদের

স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটছেন হর্ষিত রানা, আইপিএলের আগে মাথায় হাত নাইট অনুরাগীদের
টি-20 বিশ্বকাপের আগে অনুশীলন ম্য়াচে হাঁটুর চোট টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিয়েছিল হর্ষিত রানাকে ৷ এখন আইপিএলেও অনিশ্চিত নাইট পেসার ৷
Published : March 16, 2026 at 5:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 মার্চ: আগামী 29 মার্চ অর্থাৎ, আইপিএল শুরুর দ্বিতীয়দিন মাঠে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ প্রতিপক্ষ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ অর্থাৎ, আসন্ন কোটিপতি লিগে প্রথম ম্য়াচে নামার আগে হাতে দু'সপ্তাহেরও কম সময় তিনবারের চ্য়াম্পিয়নদের হাতে ৷ এমন সময় দলের পেস বিভাগের অন্যতম অস্ত্র হর্ষিত রানার ছবি দুশ্চিন্তায় রাখবে অনুরাগীদের ৷ যা পরিস্থিতি তাতে আইপিএলে দিল্লি ক্রিকেটারের খেলা নিয়ে নাইট শিবিরে তৈরি হয়েছে ব্য়াপক সংশয় ৷
প্রস্তুতি ম্য়াচে হাঁটুতে চোট পেয়ে টি-20 বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া রানার ফিটনেস নিয়ে একটা উদ্বেগ ছিলই ৷ রবিবার বিসিসিআই'য়ের তরফে আয়োজিত নমন অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে রানাকে দেখে সেই উদ্বেগ আরও জোরালো হল ৷ বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বছরের সেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের (পুরুষ) সম্মানে ভূষিত হয়েছেন নাইট পেসার ৷ কিন্তু এদিন সেই স্মারক মঞ্চে উঠে গ্রহণই করতে পারেননি রানা ৷ অনুষ্ঠানে স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায় তাঁকে ৷ রানা মঞ্চে উঠতে না-পারায় নীচে নেমে তাঁর আসনে গিয়ে স্মারক তুলে দিয়ে আসেন আইপিএল চেয়ারম্য়ান অরুণ ধুমাল ৷
যা পরিস্থিতি তাতে শুরু থেকে তো বটেই, এমনকী আসন্ন আইপিএলে পরের পর্বেও রানার অংশগ্রহণ নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে ৷ 2024 আইপিএল জয়ের অন্যতম কারিগরকে 2026 নিলামের আগে রিটেইন করেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ কিন্তু জাতীয় দলের পেসারের সার্ভিস যদি আসন্ন আইপিএলে শেষমেষ না-পায় শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি, তবে তা বিরাট ধাক্কা ৷
Harshit Rana’s injury is quite serious. He is not able to walk properly and is using a stick to walk. Even then, he came to the Naman Awards show today. If he had not come, it would have been completely understandable. Because of this injury, he will also not play in this year’s… pic.twitter.com/KIGdiSdHYV— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 15, 2026
এমনিতেই নিলামে 9.20 কোটি টাকায় কেনা বাংলাদেশ পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে পাবে না কেকেআর ৷ কারণ বোর্ডের নির্দেশে বাঁ-হাতি পেসারকে ছেঁটে ফেলেছে পার্পল ব্রিগেড ৷ এবার হর্ষিত রানা না-খেলতে পারলে বিকল্প কী ব্যবস্থা নাইট থিঙ্কট্য়াঙ্ক নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে অনুরাগীরা ৷ মুস্তাফিজুরের বদলি হিসেবে অবশ্য জিম্বাবোয়ে পেসার ব্লেসিং মুজারবানিকে দলে নিয়েছে তিনবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷
সদ্য সমাপ্ত টি-20 বিশ্বকাপে 13 উইকেট সংগ্রহ করে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বাধিক হয়েছেন মুজারবানি ৷ এছাড়া পেস বিভাগে বৈভব অরোরা, উমরান মালিক, কার্তিক ত্যাগী ও আকাশদীপরা ৷ তবে রানাকে ছাড়া নাইটদের পেস বিভাগ খানিক কমজোরি হবে বৈকি ৷