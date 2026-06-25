হর্ষিতের বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে প্রথম জয় ওয়ারাঙ্গল ওয়ারিয়র্সের

হর্ষিতের বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে প্রথম জয় ওয়ারাঙ্গল ওয়ারিয়র্সের
62 বলে 121 রান করে অপরাজিত থাকেন ওয়ারাঙ্গলের ওপেনার হর্ষিত চৌধুরি ৷ মারেন 11টি চার ও সাতটি ছয় ৷
Published : June 25, 2026 at 11:52 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 জুন: মেডাক ফ্যালকন্সের বিরুদ্ধে তিন উইকেট হার দিয়ে শুরু হয়েছিল অভিযান ৷ তবে TG20'র দ্বিতীয় ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করল ওয়ারাঙ্গল ওয়ারিয়র্স ৷ রান তাড়া করতে নেমে হর্ষিত চৌধুরির বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে পাঁচ উইকেটে জয় তুলে নিল তারা ৷ অনভিতা খাম্মাম অ্যাসেস-এর বিরুদ্ধে 203 রানের বিরাট টার্গেট তাড়া করে জয় পেল ওয়ারিয়র্স ৷ 62 বলে অপরাজিত 121 রানের ইনিংস খেলে দলকে একাই জেতালেন ওপেনার হর্ষিত ৷
টস জিতে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে এদিন রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় ওয়ারিয়র্স ৷ ময়াঙ্ক গুপ্তা ও মিকিল জয়সওয়ালের হাফসেঞ্চুরিতে ভর করে স্কোরবোর্ডে দু'শোর বেশি রান তোলে অ্য়াসেস ৷ ন'টি চারের সাহায্য ময়াঙ্ক করেন 36 বলে 54 রান ৷ ব্যাট হাতে মিকিল ছিলেন আরও বিধ্বংসী ৷ তার 22 বলে 54 রানের ইনিংসে ছিল সাতটি ছয় ৷ শেষদিকে ব্য়াটিং বিপর্যয় না-হলে আরও বেশি রান তুলতে পারত খাম্মাম অ্যাসেস ৷ চার উইকেটে 184 থেকে 19.2 ওভারে 202 রানে গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস ৷
জবাবে 85 রানে জোড়া উইকেট হারালেও তৃতীয় উইকেটে হর্ষিত চৌধুরির সঙ্গে ভবেশ শেঠের 36 বলে 68 রানের জুটি জয়ের রাস্তা গড়ে দেয় ওয়ারিয়র্সের ৷ ভবেশ শেঠ 15 রানে আউট হলেও শেষ পর্যন্ত দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন হর্ষিত ৷ পাঁচ উইকেট হারাতে হলেও 18.5 ওভারে 208 রান তুলে নেয় ওয়ারাঙ্গল ওয়ারিয়র্স ৷ 11টি চার ও সাতটি ছ'য়ে 62 বলে 121 রানে অপরাজিত থেকে যান বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ চার বলে 14 রান করে নটআউট থাকেন আদি মনি কিরণ ৷ প্রথম জয়ের সঙ্গে লিগ টেবলে তিনে উঠে এল ওয়ারিয়র্স ৷
A statment win 🔥#WarangalWarriors #TG20 pic.twitter.com/MgOfQtc9FR— Warangal Warriors (@Warangal_TG20) June 24, 2026
অন্য ম্য়াচে ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে করিমনগর ডায়মন্ডসকে ছয উইকেটে হারাল অনুরাগ নালগোন্ডা নাইটস ৷ বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্য়াচে প্রথম ব্য়াট করে 130 রানে অলআউট হয়ে যায় ডায়মন্ডস ৷ সর্বাধিক 26 বলে 46 রান করেন অধিনায়ক তন্ময় আগরওয়াল ৷ 20 রানে চার উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা নাইটস বোলার রক্ষণ রিয়াড্ডি ৷
17 ওভারে নাইটসের লক্ষ্যমাত্রা কমে হয় 117 ৷ পাতকুরি নীতীশ রেড্ডির 36 বলে 52 রানে জয় কুড়িয়ে নেয় তারা ৷ নীতীশ আউট হলেও 18 বলে 36 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন দীবেশ সিং ৷ টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্য়াচে নালগোন্ডা নাইটসেরও প্রথম জয় এটি ৷