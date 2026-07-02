জোড়া গোলে ত্রাতা কেন, কঙ্গো'র নাছোড় লড়াই রুখে শেষ ষোলোয় ইংল্যান্ড

জোড়া গোলে ত্রাতা কেন, কঙ্গো'র নাছোড় লড়াই রুখে শেষ ষোলোয় ইংল্যান্ড
প্রি-কোয়ার্টারে আয়োজক মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ৷ পিছিয়ে পড়ে এদিন কঙ্গো'কে 2-1 গোলে হারাল তারা ৷
Published : July 2, 2026 at 1:13 AM IST
আটলান্টা, 2 জুলাই: সাত মিনিটে ব্রায়ান সিপেঙ্গার গোলে পিছিয়ে পড়ে প্রথমার্ধ জুড়ে মুহুর্মুহু আক্রমণ শানিয়েও গোল ফেরাতে পারেনি ইংল্যান্ড ৷ শঙ্কা জাগছিল তাহলে কি জার্মানি, নেদারল্যান্ডসের পথ ধরে রাউন্ড অব-32 থেকে বিদায় নেবে 'থ্রি-লায়ন্স'ও ৷ দ্বিতীয়ার্ধে 11 মিনিটের একটা স্পেলে সেই শঙ্কা দূর করলেন হ্যারি কেন ৷ অধিনায়কের জোড়া গোলে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পা রাখল ইংল্যান্ড ৷
52 বছর বাদে বিশ্বকাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করা কঙ্গো নকআউটে পৌঁছে ইতিহাস গড়েছে আগেই ৷ এরপর আফ্রিকার দেশটি 1966'র চ্যাম্পিয়নদের হারালে তা চলতি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন হত বৈকি ৷ ইংল্যান্ড রক্ষণ নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার আগে সিপেঙ্গা'র গোল কঙ্গোকে রূপকথা লেখার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল অনেকটাই ৷ চ্যান্সেল এম্বেবা'র সেন্টার থেকে বক্সের মধ্যে থেকে নেওয়া সিপেঙ্গার কোণ জর্ডান পিকফোর্ডের নাগাল এড়িয়ে প্রথম পোস্টের কোনা দিয়ে জড়িয়ে যায় জালে ৷
সেই গোল ধরে রাখতে জীবন বাজি রাখছিলেন কঙ্গো ডিফেন্ডাররা ৷ আর তেকাঠির নীচে ডিফেন্ডারদের দুরন্ত সঙ্গ দিচ্ছিলেন দুর্গের শেষ প্রহরী লিয়োনেল এমপাসি ৷ হ্যান্ডশেকিং দূরত্ব থেকে জুড বেলিংহ্যামের হেড দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় রক্ষা করেন লিগা ওয়ানে খেলা গোলরক্ষক ৷ মার্কাস রাশফোর্ডের জোরালো ভলি গোললাইন সেভ করেন ওয়ান বিশাকা ৷
ইংল্যান্ডে হতাশো জোরালো হয় প্রথমার্ধের শেষদিকে থ্রু বল ধরে গোলমুখে আগুয়ান হ্যারি কেনকে এমপাসি বক্সের মধ্যে ফেলে দিলেও রেফারি পেনাল্টি না-দেওয়ায় ৷ ভিএআরের সাহায্য নিয়েও রেফারি ইংল্যান্ডের আবেদন নাকচ করায় তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে 1-0 গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে পর্তুগালকে রুখে দেওয়া কঙ্গো ৷
England come back to claim their spot in the Round of 16! 🙌#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
গোল ফিরিয়ে দেওয়ার তাগিদে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও আক্রমণাত্মক ইংল্যান্ড ৷ কিন্তু ডেডলক ভাঙছিল না কিছুতেই ৷ এই সময় 61 মিনিটে জোড়া পরিবর্তনে মাস্টারস্ট্রোক দেন টুখেল ৷ রাশফোর্ড'কে তুলে তিনি মাঠে নামাব অ্যান্থনি গর্ডন'কে ৷ ননি মাদুয়েকে'র পরিবর্তে নামেন বুকায়ো সাকা ৷ 71 মিনিটে মাঠে নামেন এবেরেচি ইজে ৷ ঠিক চার মিনিট বাদে সুপার-সাব গর্ডনের ক্রস থেকে হেডে সমতা ফেরান কেন ৷
Harry Kane 🦁#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EARUtQPdZZ— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
86 মিনিটে ইংরেজ অধিনায়কের দ্বিতীয় গোলটিও সদ্য বার্সায় যোগ দেওয়া গর্ডনের বাড়ানো বল থেকে ৷ তবে বক্সের মধ্যে বল ধরে বিপক্ষের তিন-চার ডিফেন্ডারকে কাঁধে নিয়ে ইংরেজ অধিনায়ক যে গোলটা করলেন, তা চলতি টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা ৷ কঙ্গোর নাছোড় লড়াই থমকে যায় সেখানেই ৷ জোড়া গোলে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে দারুণভাবে রইলেন কেন ৷ গ্যারি লিনেকার'কে টপকে গত ম্যাচে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সর্বাধিক গোলদাতা হওয়া কেন চলতি বিশ্বকাপে পঞ্চম গোলটি পেয়ে গেলেন ৷ অর্থাৎ, আর্লিং হ্যালান্ডের সঙ্গে যুগ্মভাবে দ্বিতীয়স্থানে তিনি ৷ ছ'গোল করে এই মুহূর্তে শীর্ষে লিয়োনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপে ৷
🇲🇽🆚🏴 in Mexico. pic.twitter.com/gvqf3fQzR4— England (@England) July 1, 2026
সে যাইহোক, কেনের দ্বিতীয় গোলের পর কার্যত হতোদ্যম হয়ে পড়া কঙ্গো বাকি সময়ে সমতা ফেরাতে পারেনি ৷ অন্যদিকে লিড ধরে রেখে শেষ ষোলোয় পা রাখে ইংল্যান্ড ৷ অধিনায়কের জোড়া গোল উতরে দিলেও রাউন্ড অব-16'য় নামার আগে বেশ কিছু বিষয় চিন্তায় রাখবে ইংল্যান্ডকে ৷ ছয় দশকের খরা কাটাতে মাঝের তিনদিনে ইংল্যান্ড ভুলভ্রান্তি কতোটা শুধরে নিতে পারে, এখন সেটাই দেখার ৷ কারণ প্রি-কোয়ার্টারে দুরন্ত ফর্মে থাকা আয়োজক মেক্সিকোর সামনে 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ রাউন্ড অব-32'তে ইকুয়েডর'কে যারা 2-0 গোলে হারিয়েছে বিশ্বকাপে টানা চতুর্থ জয় পেয়েছে যারা ৷