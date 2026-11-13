ইংল্য়ান্ডের জার্সিতে সর্বাধিক ম্য়াচ, শিলটনের নজির ভেঙে শীর্ষে কেন

ইংল্য়ান্ডের জার্সিতে সর্বাধিক ম্য়াচ, শিলটনের নজির ভেঙে শীর্ষে কেন
প্রাক্তন গোলরক্ষক পিটার শিলটনের 36 বছরের নজির ভেঙে নয়া উচ্চতায় ব্যালন ডি'অর জয়ী হ্য়ারি কেন ৷
Published : November 13, 2026 at 1:25 PM IST
লন্ডন, 13 নভেম্বর: আড়াই দশক বাদে সম্প্রতি ইংল্যান্ড ফুটবলার হিসেবে ব্য়ালন ডি'অর জয়ের কীর্তি অর্জন করেছেন তিনি ৷ কেরিয়ারের সবচেয়ে মহার্ঘ (ব্য়ক্তিগত) সম্মান জিতে আপাতত ক্লাউড নাইনে ৷ এমন সময় দেশের জার্সিতেও দুর্ধর্ষ একটি মাইলস্টোন গড়ে ফেললেন হ্য়ারি কেন ৷ বৃহস্পতিবার ওয়েম্বলিতে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে নেশনস লিগের ম্য়াচে নেমেছিলেন ইংরেজ অধিনায়ক ৷ আর সেই ম্যাচে নামার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের জার্সিতে সর্বাধিক ম্য়াচ খেলার নজির গড়লেন তারকা স্ট্রাইকার ৷
ইংল্য়ান্ড জার্সিতে এতদিন সর্বাধিক ম্য়াচ খেলার নজির ছিল পিটার শিলটনের ঝুলিতে ৷ 1970 থেকে 1990, দু'দশকের কেরিয়ারে দেশের হয়ে 125টি ম্যাচে খেলেছিলেন প্রাক্তন গোলরক্ষক ৷ সেই নজির ভেঙে এদিন নয়া মাইলস্টোন তৈরি করলেন কেন ৷ আর কীর্তি ছোঁয়ার ম্য়াচে জয়সূচক গোল এল তাঁর পা থেকেই ৷
তিনবছর আগে প্রাক্তন সতীর্থ ওয়েন রুনিকে ছাপিয়ে 'থ্রি-লায়ন্সে'র সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা হয়েছিলেন কেন ৷ চলতি আন্তর্জাতিক বিরতির আগে 125 ম্যাচে কেনের ঝুলিতে ছিল 91টি গোল ৷ বৃহস্পতিবার আরও একবার স্কোরশিটে নাম তুলে শততম গোলের দিকে আরেকটু এগোলেন তিনি ৷ আর কেনের গোলে এদিন ক্রোয়েশিয়াকে 3-1 গোলে হারিয়ে নেশনস লিগে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্টরা ৷
ঐতিহাসিক মাইলস্টোনের সম্মান হিসেবে এদিন কেনের হাতে স্মারক জার্সি তুলে দেন প্রিন্স উইলিয়ামস ৷ তাছাড়া ক্রোয়েশিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফেও বিশেষ বল উপহার দেওয়া হয় ইংরেজ অধিনায়ককে ৷ যা তাঁর হাতে তুলে দেন লুকা মদ্রিচ ৷ সোশাল মিডিয়ায় এক বার্তায় কেন তাঁর নজির প্রসঙ্গে লেখেন, "ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বকালের সর্বাধিক ম্য়াচ খেলার অনুভূতি ভাষায় ব্যাখ্যা করা সত্যিই কঠিন ৷ ছোটবেলায় দেশের হয়ে মাঠে নামার স্বপ্ন দেখতাম ৷ সেখান থেকে অধিনায়ক হিসেবে দলের ছেলেদের নেতৃত্ব দেওয়া ৷ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করা থেকে সবচেয়ে বেশি ম্য়াচ খেলার কীর্তি ৷ পুরো বিষয়টা যেন স্বপ্নের মতো ৷"
England's finest. 👑 https://t.co/x4KvURmRkM— England (@England) November 12, 2026
কেনের মাইলস্টোন ম্য়াচে এদিন 24 মিনিটে মরগ্যান রজার্সের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে ক্রোয়েশিয়াকে সমতায় ফেরান পিটার সুচিচ ৷ এরপর জারেল কুয়ানশকে বক্সে ফাউল করা হলে পাল্টা পেনাল্টি অর্জন করে ইংল্যান্ড ৷ 64 মিনিটে স্পটকিক থেকে কেরিয়ারের 92তম গোল করে ইংল্যান্ডকে জয় এনে দেন কেন ৷
A phenomenal record passed on from one #ThreeLions legend to another 🦁❤️ https://t.co/auUt44eK21— England (@England) November 12, 2026
- ইংল্যান্ডের জার্সিতে সর্বাধিক ম্যাচ খেলা ফুটবলার (প্রথম পাঁচ):
- হ্য়ারি কেন- 126*
- পিটার শিলটন- 125
- ওয়েন রুনি- 120
- ডেভিড বেকহ্যাম- 115
- স্টিভেন জেরার্ড- 114