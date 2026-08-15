অধিনায়কের জোড়া গোল, স্বাধীনতা দিবসে ওয়েলস'কে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু ভারতের

অধিনায়কের জোড়া গোল, স্বাধীনতা দিবসে ওয়েলস'কে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু ভারতের
পেনাল্টি কর্নার থেকে জোড়া গোল করে দলের জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত ৷
Published : August 15, 2026 at 8:23 PM IST
আমস্তেলভিন (নেদারল্যান্ডস), 15 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে পাঁচ দশকের গ্লানি মুছে ফের বিশ্বসেরা হওয়ার অভিযান শুরু করল ভারতীয় হকি দল ৷ শুরুটা মেজাজেই করল হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোম্পানি ৷ আমস্তেলভিনে বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে শনিবার প্রতিপক্ষ ওয়েলস'কে 3-1 গোলে উড়িয়ে দিল ভারত ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে জোড়া গোলে সেই জয়ের নায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷ টিম ইন্ডিয়া'র আরেক গোলদাতা সঞ্জয় ৷
পুরুষদের বিভাগে পুল-ডি'তে ওয়েলস ছাড়া ভারতের বাকি দুই প্রতিপক্ষ যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান ৷ আগামী 17 অগস্ট অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রতিপক্ষ ইংল্য়ান্ডের মুখোমুখি হওয়ার আগে ওয়েলসের বিরুদ্ধে এই জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস জোগাবে অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ীদের ৷ ব়্য়াংকিং'য়ে সাত ধাপ পিছিয়ে থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এদিন তেড়েফুঁড়েই শুরু করে ভারতীয় দল ৷ ম্য়াচের সাত মিনিটের মাথায় ম্য়াচের প্রথম পেনাল্টি কর্নারটি আদায় করে নেয় ভারত ৷
সেই পেনাল্টি কর্নার থেকে সঞ্জয়ের ড্র্যাগ-ফ্লিক এগিয়ে দেয় 1975 সালের খেতাবজয়ীদের ৷ উল্লেখ্য, 1975 সালের পর থেকে বিশ্বকাপে আর পদকই জেতেনি ভারতীয় দল ৷ গতবার নবমস্থানে শেষ করেছিল তারা ৷ সে যাইহোক, সঞ্জয়ের প্রথম গোলের মাত্র চার মিনিট বাদে দ্বিতীয় পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত ৷ সেটি থেকে 2-0 করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷ প্রথম কোয়ার্টারেই জোড়া গোল করে ম্য়াচের রাশ দখলে নিয়ে নেয় এশিয়া জায়ান্টরা ৷ তবে প্রথমার্ধে অর্জিত বাকি দু'টি পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে ব্যর্থ হয় ভারতীয় দল ৷
A WINNING START FOR US TO THE WORLD CUP! 💥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 15, 2026
The Indian Men’s Team open their FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026 campaign with a 3–1 win over Wales! 🇮🇳🙌
Harmanpreet Singh (2 goals) and Sanjay’s (1 goal) penalty-corner goals scripted India's victorious start in… pic.twitter.com/qgqlEJuRgF
ম্য়াচের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোয়ার্টারে রক্ষণ মজবুত করে ম্য়াচে ফেরার চেষ্টা করে ওয়েলস ৷ অবশ্য ভারতের প্রথম গোলের আগেই এদিন ম্য়াচে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ইউরোপের দেশটি ৷ কিন্তু গোলরক্ষক সূরজ কারকেরা'র ক্ষিপ্রতায় গোলদুর্গ অক্ষত থাকে ভারতের ৷ ওয়েলস রক্ষণের প্রতিরোধ সত্ত্বেও ভারতীয় দল ম্য়াচের তৃতীয় গোলটি তুলে নেয় তৃতীয় কোয়ার্টারে ৷ নিজেদের শেষ পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করে ম্য়াচ কার্যত মুঠোয় পুরে নেন হরমনপ্রীত ৷ ম্য়াচের সেরাও তিনি ৷
অন্যদিকে ভারতীয় রক্ষণ প্রথম তিনটি কোয়ার্টার দুর্গ অটুট রাখলেও চতুর্থ কোয়ার্টারে এসে একবারের জন্য পরাস্ত হয় ৷ 54 মিনিটে ম্য়াচে পাওয়া একমাত্র পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ব্যবধান কমায় ওয়েলস ৷ তবে ম্য়াচে ফিরতে পারেনি তারা ৷ শেষমেশ তিন গোলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে স্বাধীনতা দিবসে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হল ভারতের ৷ সোমবার ইংল্যান্ডের পর আগামী বুধবার পুলের শেষ ম্য়াচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি ভারত ৷