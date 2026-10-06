'পাতা ওল্টানোর সময় এসেছে', আবেগঘন বার্তায় দেশের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন হরমনপ্রীত

'পাতা ওল্টানোর সময় এসেছে', আবেগঘন বার্তায় দেশের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন হরমনপ্রীত
টানা দ্বিতীয়বার অধিনায়ক হিসেবে এশিয়াডে দেশকে সোনা দেওয়ার পরই হরমনপ্রীত জানালেন, তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে ৷
Published : October 6, 2026 at 1:38 PM IST
মুম্বই, 6 অক্টোবর: "হতে পারে আমার নেতৃত্বের অধ্যায় আজ শেষ হল, কিন্তু আমার ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি অনুরাগ কখনও শেষ হওয়ার নয় ৷" এমনই আবেগঘন বার্তায় সকল ফরম্য়াটে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব ছাড়লেন হরমনপ্রীত কৌর ৷ গতবছর দেশকে প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ এনে দেওয়া অধিনায়িকা সম্প্রতি এশিয়ান গেমসে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য সোনা এনে দিয়েছেন ভারতকে ৷ তারপরই নেতৃত্বে ইতি টানার ঘোষণা হরমনপ্রীতের ৷
মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায়ভারতীয় দলের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন হরমন ৷ গতবছর দেশকে কাঙ্খিত বিশ্বজয়ের স্বাদ এনে দিলেও চলতি বছর কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে ভারতের বিদায়ের পর অন্দরমহলে অধিনায়ক বদলের গুঞ্জনটা শুরু হয়েছিল ৷ যদিও 2028 অলিম্পিক্সে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার একটা সুপ্ত বাসনা যে তাঁর রয়েছে, তা জানিয়েছিলেন হরমন ৷ কিন্তু সেই ইচ্ছেপূরণ অধরা রেখেই সরে দাঁড়ালেন ভারত অধিনায়িকা ৷
পঞ্জাব ক্রিকেটার এদিন লেখেন, "এক বুক আবেগ নিয়ে আমি আজ অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি ৷" তাঁর সংযোজন, "মনে হয় আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে ৷ আমি এই দলটাকে সম্ভাব্য সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি ৷ আমি গর্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি এবং আমি সবসময় দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে কৃতজ্ঞ থাকব ৷ তবে এবার পাতা ওল্টানোর সময় এসেছে ৷ নেতৃত্ব হয়তো আজ শেষ হচ্ছে, কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি আমার ভালোবাসা কখনও শেষ হওয়ার নয় ৷ আমার সকল সতীর্থ, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, ম্য়ানেজমেন্ট, বিসিসিআই, পরিবারের সদস্য এবং প্রত্যেক অনুরাগীকে আমার ধন্যবাদ; যাঁরা সুখ-দুঃখে সবসময় পাশে থেকেছেন ৷"
2016 সালে মিতালি রাজের জুতোয় পা গলিয়ে ভারতীয় টি-20 দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন হরমনপ্রীত ৷ 2018 সালে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম বিশ্বকাপে দলকে সেমিফাইনালেও তুলেছিলেন ৷ 2020 সালে হরমনের নেতৃত্বে টি-20 বিশ্বকাপে রানার্স হয়েছিল ভারত ৷ 2022 সালে ওডিআই ক্রিকেটেও নেতৃত্বের দায়িত্বভারও সঁপে দেওয়া হয়েছিল হরমনপ্রীতকে ৷ এর পরের বছর লাল-বলের ক্রিকেটেও অধিনায়িকা হন তিনি ৷
অধিনায়ক হিসেবে 10 বছরের কেরিয়ারে হরমনপ্রীত দেশকে পাঁচটি টেস্ট, 51টি ওডিআই ও 155টি টি-20 ম্য়াচে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৷ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আইসিসি ইভেন্টের নকআউটে পৌঁছনোর পর গতবছর হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে সবচেয়ে বড় সাফল্যটা পায় ভারতীয় দল ৷ দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ জেতে তারা ৷ চলতি বছর বিলেতের মাটিতে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়ের কীর্তিও তাঁর নেতৃত্বে ৷
অধিনায়িকা হিসেবে বেশ কিছু নজিরেও নাম লিখিয়েছেন হরমন ৷ প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে 150টি টি-20 ম্য়াচে নেতৃত্ব দেওয়ার নজির গড়েছেন ডানহাতি এই ব্য়াটার ৷ মহিলা টি-20'তে অধিনায়িকা হিসেবে সর্বাধিক 92টি জয়ের নজিরও রয়েছে তাঁরই ঝুলিতে ৷ 2012, 2016, 2022 ও 2026 সালে হরমনের নেতৃত্বে এশিয়া কাপও জিতেছে ভারতীয় দল ৷ নয়া ক্যাপ্টেন হিসেবে এতদিন তাঁর ডেপুটির দায়িত্ব পালন করা স্মৃতি মন্ধনা এগিয়ে থাকলেও আপাতত আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা ৷