সবচেয়ে সফল টি-20 ক্যাপ্টেন, ফের ঐতিহাসিক নজিরের সন্ধিক্ষণে হরমনপ্রীত

সবচেয়ে সফল টি-20 ক্যাপ্টেন, ফের ঐতিহাসিক নজিরের সন্ধিক্ষণে হরমনপ্রীত
আজ জিতলেই কুড়ি-বিশের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক হিসেবে অজি কিংবদন্তিকে ছুঁয়ে ফেলবেন পঞ্জাব ক্রিকেটার ৷
Published : December 26, 2025 at 10:00 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 ডিসেম্বর: বিশ্বজয়ের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট দারুণভাবে শুরু হয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ৷ প্রথম দু'টি ম্যাচ হেলায় জিতে শুক্রবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ পকেটে পুরে ফেলার লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়া ৷ একইসঙ্গে তিরুঅনন্তপুরমে এদিন এক ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বজয়ী অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷ বিশ্বের সবচেয়ে সফল টি-20 ক্য়াপ্টেন হতে আর একটিমাত্র জয় দরকার তাঁর ৷ সুতরাং, শুক্রবার গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে ভারত জিতলে সবচেয়ে সফল অধিনায়িকা হিসেবে মেগ ল্যানিংকে ছুঁয়ে ফেলবেন হরমন ৷
দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে নামার আগে আপাতত মহিলা টি-20'তে সবচেয়ে সফল অধিনায়কের তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন হরমনপ্রীত ৷ 129টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে 75টি'তে জয় পেয়েছেন পঞ্জাব ক্রিকেটার ৷ শুক্রবার জয়ের অর্থ টি-20'র সবচেয়ে সফল অধিনায়িকা অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিংয়ের 76টি জয়ের নজির স্পর্শ করবেন হরমনপ্রীত ৷ অর্থাৎ, যুগ্মভাবে টি-20'র সবচেয়ে সফল অধিনায়ক হয়ে যাবেন তিনি ৷ সেক্ষেত্রে চলতি সিরিজেই তাঁর কাছে সুযোগ থাকছে এককভাবে শীর্ষস্থান দখল করার ৷
ল্যানিংকে আজ ছুঁলেও জয়ের শতকরা হারে ভারত অধিনায়িকা তাঁর অজি কাউন্টারপার্টের তুলনায় খানিকটা পিছিয়ে থাকবেন ৷ কারণ, এখনও পর্যন্ত 100 ম্য়াচে নেতৃত্ব দিয়ে দলকে 76টি ম্যাচে জয় এনে দিয়েছেন ল্যানিং ৷ শুধু কি তাই ? তাঁর নেতৃত্বে চার-চারটি বিশ্বকাপ (2014, 2018, 2020, 2023) ঘরে তুলেছে ক্যাঙারু ব্রিগেড ৷ অন্যদিকে হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে বিশ্বকাপে ভারতের সেরা সাফল্য এসেছিল 2020 সালে ৷ সেবার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেই খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল 'উইমেন ইন ব্লু'র ৷
তবে সাম্প্রতিক সময়ে 50 ওভারের বিশ্বকাপ জিতে সকল খামতি পূরণ করেছেন হরমনপ্রীত কৌর ৷ দেশের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বজয় করে ইতিহাসে নাম তুলেছেন তিনি ৷ এরপর শুক্রবার আরও এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে তিনি ৷ আগামী বছর জুন-জুলাইয়ে ইংল্য়ান্ডের মাটিতে বসছে কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের আসর ৷ সেখানেও ট্রফিজয়ের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে হরমন অ্যান্ড কোং ৷
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচম্যাচের সিরিজে আপাতত 2-0 এগিয়ে ভারতীয় দল ৷ প্রথম ম্য়াচ আট উইকেটে জয়ের পর গত মঙ্গলবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ সাত উইকেটে জিতে নিয়েছে আয়োজকরা ৷ প্রথম ব্যাট করে 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে মাত্র 120 রান তুলেছিল দ্বীপরাষ্ট্র ৷ জবাবে 49 বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে ফেলে টিম ইন্ডিয়া ৷ 34 বলে ঝোড়ো 69* রানের ঝোড়ো ইনিংসে দলকে জেতান ওপেনার শেফালি বর্মা ৷