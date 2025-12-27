ল্যানিংকে ছুঁলেন হরমনপ্রীত, দু'ম্যাচ আগেই দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল ভারত
চলতি সিরিজেই ল্যানিংকে টপকে এককভাবে শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ থাকছে হরমনপ্রীতের কাছে ।
Published : December 27, 2025 at 7:26 AM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 27 ডিসেম্বর: সম্ভাবনা ছিলই । তাতে সিলমোহর দিলেন হরমনপ্রীত কৌর । গত মাসে ভারতকে বিশ্বসেরা করা অধিনায়িকা এখন মহিলাদের টি-20 ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল ক্যাপ্টেন । অন্তত ম্যাচ জয়ের নিরিখে বাকিদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি । গত দু'ম্যাচের মতোই শুক্রবার তিরুঅনন্তপুরমে শ্রীলঙ্কাকে হেলায় হারাল 'উইমেন ইন ব্লু' । সেইসঙ্গে দু'ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজ জিতে নিল তাঁরা । আর দলের জয় নিশ্চিত হতেই অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিংয়ে ছুঁয়ে টি-20'তে সর্বাধিক জয় পাওয়া অধিনায়িকা হয়ে গেলেন হরমনপ্রীত ।
শুক্রবার মাঠে নামার আগে 129 ম্যাচে ক্যাপ্টেন হিসেবে 75টি জয় লেখা ছিল হরমনের নামের পাশে । সর্বাধিক জয়ের নিরিখে মেগ ল্যানিংয়ের এক ধাপ পিছনে ছিলেন পঞ্জাব ক্রিকেটার । তৃতীয় ম্যাচে এদিন ভারতের আট উইকেটে জয় অজি কিংবদন্তির সঙ্গে হরমনপ্রীতকে বসিয়ে দিল একাসনে । টি-20'র সবচেয়ে সফল অধিনায়ক হিসেবে দু'জনের ঝুলিতেই এখন 76টি করে জয় । চলতি সিরিজেই হরমনপ্রীতের কাছে সুযোগ থাকছে ল্যানিংকে ছাপিয়ে যাওয়ার ।
তিরুঅনন্তপুরমে ভারতের প্রমিলা বাহিনী এদিন সিরিজ জিতে নিল 40 বল বাকি থাকতে । দ্বীপরাষ্ট্রের দেওয়া 113 রানের টার্গেট ভারত এদিন তুলল মাত্র 13.2 ওভারে । ব্যাট হাতে আরও একবার ঝলসে উঠে ম্য়াচের নায়ক যদি শেফালি বর্মা হন, তাহলে বল হাতে অতিথি দলকে ভাঙলেন পেসার রেণুকা সিং ঠাকুর ও দীপ্তি শর্মা । একটি মেডেন-সহ প্রথমজন 21 রানে নিলেন চার উইকেট । দীপ্তির ঝুলিতে গেল তিন । শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বাধিক 27 রান (32 বল) করলেন ইমেশা দুলানি । ভারতীয় বোলারদের দাপটে 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 112 রানে থামে শ্রীলঙ্কার ইনিংস ।
জবাবে স্মৃতি মন্ধনা (1) ও জেমিমা রড্রিগেজ (9) দ্রুত ফিরলেও ম্যাচ কঠিন হতে দেননি আরেক ওপেনার শেফালি । গত ম্যাচে অপরাজিত 69 রান করে দলকে জেতানো মারকুটে ওপেনার এদিন নট-আউট রয়ে যান 79 রানে । তাঁর 42 বলের ঝোড়ো ইনিংসে রয়েছে 11টি চার ও তিনটি ছক্কা । অন্যদিকে 18 বলে 21 রানে অপরাজিত থেকে যান অধিনায়িকা হরমনপ্রীত । 13.2 ওভারে দুই উইকেটে 115 রান তুলে ম্যাচ এবং সেইসঙ্গে সিরিজ জিতে নেয় ভারত ।