পাকিস্তানকে দুরমুশ করার দিনে প্রথম টি-20 অধিনায়ক হিসেবে মহানজির হরমনপ্রীতের

পাকিস্তানকে দুরমুশ করার দিনে প্রথম টি-20 অধিনায়ক হিসেবে মহানজির হরমনপ্রীতের
পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই মাইলস্টোন ছুঁলেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর ৷
Published : September 6, 2026 at 1:13 PM IST
দুবাই, 6 সেপ্টেম্বর: এশিয়া কাপে ভারতের পাকিস্তান 'বধ' ডাবল-ডিলাইট হয়ে রইল অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌরের জন্য ৷ কারণ শনিবার দুবাইয়ে পাকিস্তান ম্যাচ ছিল অধিনায়িকা হরমনপ্রীতের 150তম আন্তর্জাতিক টি-20 ম্যাচ ৷ পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে এই নজির বিশ্বের আর কোনও ক্রিকেটারের ঝুলিতে নেই ৷ ফলত ভারত অধিনায়িকার এই নজিরকে মহানজির বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না ৷
মহিলা টি-20'তে সর্বাধিক ম্যাচে নেতৃত্বদানের নিরিখে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু ৷ এখনও পর্যন্ত 121টি টি-20 ম্য়াচে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি ৷ 100 ম্য়াচে নেতৃত্ব দিয়ে তালিকার তৃতীয়স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়িকা মেগ ল্যানিং ৷ ইংল্য়ান্ডের প্রাক্তন অধিনায়িকা হিথার নাইট এবং রুয়ান্ডার ডিয়ান বিমেনিমানা যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চমস্থানে রয়েছেন 96টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে ৷
দেশ তো বটেই, বিশ্বের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে 150 টি-20 খেলার কীর্তি ছুঁয়ে আপ্লুত হরমনপ্রীত ৷ বিশ্বজয়ী অধিনায়িকা বলেন, "দুর্ধর্ষ কীর্তি ৷ আসল কথা হল মাঠে খেলাটা উপভোগ করা ৷ আমি সেটাই করার চেষ্টা করি ৷" পুরুষদের টি-20 ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ম্য়াচ খেলার নজির রয়েছে নামিবিয়ার গেরহার্ড এরাসমাসের ঝুলিতে ৷ 91 ম্যাচে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি ৷
Harmanpreet Kaur becomes the first-ever cricketer to captain in 150 T20Is 👏— ICC (@ICC) September 5, 2026
📸: @ACCMedia1
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মাইলস্টোন ম্য়াচে এদিন হরমনপ্রীত'কে স্মরণীয় জয় এনে দেন দলের স্পিনাররা ৷ ভারতীয় স্পিনারদের ঘূর্ণিতে এদিন প্রথম ব্যাট করে মাত্র 55 রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান ৷ যা টি-20'তে তাদের সর্বনিম্ন স্কোর ৷ তিনটি করে উইকেট নেন দুই ভারতীয় স্পিনার শ্রী চরণি ও প্রেমা রাওয়াত ৷ জবাবে তিন উইকেট খোয়ালেও মাত্র 8.4 ওভারেই জয়ের রান তুলে নেয় 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ 18 রানে অপরাজিত থেকে যান হরমনপ্রীত ৷ উল্লেখ্য, টি-20 ফরম্য়াটে এশিয়া কাপে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত ৷ অর্থাৎ, চতুর্থবার মহাদেশের সেরা হওয়ার লক্ষ্যে তারা ৷
- মহিলা আন্তর্জাতিক টি-20'তে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ম্যাচ:
- হরমনপ্রীত কৌর (ভারত)- 150 ম্যাচ*
- চামারি আতাপাত্তু (শ্রীলঙ্কা)- 121 ম্যাচ*
- মেগ ল্য়ানিং (অস্ট্রেলিয়া)- 100 ম্যাচ
- হিথার নাইট (ইংল্যান্ড)- 96 ম্য়াচ
- ডিয়ান বিমেনিমানা (রুয়ান্ডা)- 96 ম্য়াচ