'ত্বকের যত্ন নেন কীভাবে? সাক্ষাতপর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বাউন্সার হার্লিনের
প্রথম বিশ্বজয়ের পর বুধবার নয়াদিল্লির বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাত করেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় দল ৷
Published : November 6, 2025 at 12:27 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 নভেম্বর: বাইশ গজে বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আনুষ্ঠানিক সাক্ষাত পর্ব ৷ যাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাজধানী নয়াদিল্লির 7, লোককল্যাণ মার্গে তৈরি হল অনন্য সব মুহূর্ত ৷ বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটাররা তাঁদের ট্রফিজয়ের অভিজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর হাতে তুলে দেন বিশেষ জার্সি ৷ পাল্টা ভারতীয় দলকে সংবর্ধিত করা হয় প্রধানমন্ত্রীর তরফেও ৷ এত সবকিছুর মধ্যে দু'পক্ষের সাক্ষাত পর্বে হাসির রোল উঠল প্রধানমন্ত্রীকে করা হার্লিন দেওলের একটি মজার প্রশ্নে ৷ যা দক্ষভাবেই সামলালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
গতানুগতিক আলোচনা পর্বে আচমকাই প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর স্কিনকেয়ার রুটিন জিজ্ঞেস করে বসেন ভারতীয় দলের টপ-অর্ডার ব্যাটার হার্লিন দেওল ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, "স্যর আপনার স্কিনকেয়ার রুটিন সম্পর্কে আমার জানার আছে ৷ আপনার ত্বক ভীষণই উজ্জ্বল ৷" হার্লিনের প্রশ্নে হাসিতে ফেটে পড়েন সাক্ষাতপর্বে হাজির সকলেই ৷ ভারতীয় ক্রিকেটারের প্রশ্নে প্রাথমিকভাবে খানিক লজ্জায় হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকেও ৷ তবে দ্রুত বাউন্সারের ধাক্কা সামলে স্বকীয় মেজাজে হার্লিনকে জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী ৷
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi hosted the champions of the Women’s World Cup at his residence at Lok Kalyan Marg on 5th November.— ANI (@ANI) November 6, 2025
PM congratulated the team for the victory and praised their remarkable comeback in the tournament after a string of three defeats and the… pic.twitter.com/GbcPDSRfT6
মোদি হার্লিনকে বলেন, "এই ব্যাপারে আমি খুব একটা মনোযোগী নই ৷" এরপর প্রধানমন্ত্রীর জবাবের রাস্তা খানিক সহজ করে দেন স্নেহ রানা ৷ তিনি বলেন, "এটা সম্ভবত কোটি কোটি দেশবাসীর ভালোবাসার কারণ ৷" ভারতীয় অলরাউন্ডারের কথার সূত্র ধরে এরপর প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশবাসীর ভালোবাসা তো আছেই ৷ যা আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ৷ 25 বছর হয়ে গেল সরকার চালাচ্ছি ৷ লম্বা সময় ধরে মানুষের যে আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা পাচ্ছি, তার তো একটা প্রভাব থাকবেই ৷"
এদিন সাক্ষাতপর্বে হার্লিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীকেও ৷ ভারতীয় ক্রিকেটারের খোশমেজাজ চাপের মুহুর্তেও দলকে তরতাজা রাখে বলে জানান নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রত্যুত্তরে ভারতীয় ব্যাটার বলেন, "দলের মধ্যে পরিবেশ সবসময় হালকা থাকা উচিত ৷ পারিপার্শ্বিক সকলে হাসিখুশিতে থাকলে আমি ইতিবাচক থাকি ৷" কোচ, সতীর্থরা সবসময় তাঁর এহেন মেজাজ পছন্দ করেন না এবং তাঁকে শান্ত থাকতে বলেন বলেও জানান হার্লিন ৷
গত রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ৷ নভি মুম্বইয়ে মহারণে প্রোটিয়াদের 52 রানে পরাজিত করে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ভারতের 298 রানের জবাবে 246 রানে অলআউট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷