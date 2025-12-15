প্রথম ভারতীয় হিসেবে অনন্য কীর্তি পান্ডিয়ার, কী লিখলেন গার্লফ্রেন্ড মাহিকা ?

প্রথম ভারতীয় হিসেবে অনন্য কীর্তি পান্ডিয়ার, কী লিখলেন গার্লফ্রেন্ড মাহিকা ?
প্রথম পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে 100 টি-20 রান ও 100 উইকেট ঝুলিতে পুরলেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷
Published : December 15, 2025 at 11:25 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 ডিসেম্বর: সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হেলায় হারিয়ে সিরিজে ফের এগিয়ে গিয়েছে ভারত ৷ ধরমশালায় বোলারদের দাপটে সাত উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ চার ওভারে মাত্র 13 রান খরচ করে দুই উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা আর্শদীপ সিং ৷ তবে বল হাতে এদিন একটি উইকেট নিয়ে অনন্য কীর্তি জুড়ল হার্দিক পান্ডিয়ার নামের সঙ্গে ৷
টি-20 ক্রিকেটে একশো উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁতে একধাপ দূরে ছিলেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷ এদিন ট্রিস্টান স্টাবসকে ফিরিয়ে সেই মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন পান্ডিয়া ৷ ভারতীয় বোলার হিসেবে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে একশো উইকেটের ক্লাবে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন আর্শদীপ সিং এবং জসপ্রীত বুমরা ৷ রবিবার তৃতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে এই নজির স্পর্শ করলেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ তবে এর সঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন ছুঁলেন অলরাউন্ডার, যা আর অন্য কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের নেই ৷
কী সেই নজির ? বিশ্বের চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-20'তে 1000 রান, 100 ছক্কা এবং 100 উইকেটের নজির গড়ে ফেললেন তিনি ৷ পান্ডিয়ার আগে মাত্র তিনজন এই বিরল নজির স্পর্শ করতে পেরেছেন ৷ জিম্বাবোয়ের সিকন্দর রাজা, আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি এবং মালয়েশিয়ার বিরানদীপ সিং'য়ের ঝুলিতে রয়েছে এই মহার্ঘ্য মাইলস্টোন ৷ প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে রবিবার ধরমশালায় এই এলিট ক্লাবে পা রাখলেন পান্ডিয়া ৷ টি-20'তে 1000 রান এবং 100 ছক্কার নজির আগেই পূর্ণ করেছেন ফ্ল্যামবয়েন্ট ক্রিকেটার ৷
🇮🇳 players with 1000 runs & 100 wickets in T20Is. ⬇️— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 14, 2025
Hardik Pandya 🧊🔥
End of list.
pic.twitter.com/qHpB45GuqG
এখানেই শেষ নয় ৷ বিশ্বের প্রথম পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে 1000 আন্তর্জাতিক টি-20 রান ও 100 উইকেটের ঈর্ষণীয় রেকর্ড নিজের নামে করলেন পান্ডিয়া ৷ এদিন প্রোটিয়া ইনিংসের সপ্তম ওভারে স্টাবসকে কট-বিহাইন্ড করে অনন্য সব কীর্তি গড়েন ভারতের টি-20 বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার ৷ ক্রিকেটারের নজিরে স্বভাবতই খুশি তাঁর গার্লফ্রেন্ড মাহিকা শর্মা ৷ এদিন ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পান্ডিয়ার শততম উইকেট নেওয়ার মুহূর্ত পোস্ট করেন এই মডেল-অভিনেত্রী ৷ ক্য়াপশনে লেখেন, "100 বেবি ৷ রকস্টার, লেজেন্ড, হিরো ৷"
ধরমশালায় রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় ভারতীয় দল ৷ তবে আর্শদীপ, বরুণ চক্রবর্তীদের দাপটে 20 ওভারে 117 রানের বেশি তুলতে পারেনি সফরকারী দল ৷ 61 রান করে কিছুটা লড়াই করেন অধিনায়ক এইডেন মার্করাম ৷ জবাবে তিন উইকেট হারাতে হলেও সহজ লক্ষ্যমাত্রা হাসিল করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ভারতকে ৷ 25 বল বাকি থাকতে সাত উইকেটে জিতে সিরিজে 2-1 লিড নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷