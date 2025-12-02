টি-20 সিরিজের আগে ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পান্ডিয়া, ফিরলেন বাইশ গজে

টি-20 সিরিজের আগে ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পান্ডিয়া, ফিরলেন বাইশ গজে
এশিয়া কাপের শেষ চারের ম্যাচে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি ৷
Published : December 2, 2025 at 11:56 AM IST
হায়দরাবাদ, 2 ডিসেম্বর: এশিয়া কাপের মাঝে ঊরুর চোট সাময়িকভাবে ছিটকে দিয়েছিল তাঁকে ৷ সেই চোট সারিয়ে প্রায় আড়াই মাস পর বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন হল হার্দিক পান্ডিয়ার ৷ মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে বরোদার হয়ে মাঠে নামলেন এই ইউটিলিটি অলরাউন্ডার ৷
পান্ডিয়ার বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন শুভ সংকেত ভারতীয় দলের জন্য ৷ চলতি ওয়ান-ডে সিরিজ পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবে সূর্যকুমার যাদবের ভারতীয় দল ৷ ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্স প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে স্কোয়াডে জায়গা করে দিতে পারে পান্ডিয়াকে ৷ পান্ডিয়ার ফিটনেস খতিয়ে দেখতে হায়দরাবাদে এদিন পঞ্জাব ম্য়াচের গ্যালারিতে থাকার কথা জাতীয় নির্বাচক প্রজ্ঞান ওঝার ৷ আগামী 4 ডিসেম্বর গুজরাত বনাম বরোদা ম্য়াচেও গ্যালারিতে হাজির থাকবেন তিনি ৷
গত 26 সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের শেষ চারে শেষবার বাইশ গজে দেখা গিয়েছিল পান্ডিয়াকে ৷ বাঁ-পায়ের ঊরুর মাংসপেশিতে চোটের কারণে ফাইনাল তো খেলা হয়ইনি ৷ পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান-ডে সিরিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চলতি ওয়ান-ডে সিরিজেও জায়গা হয়নি তাঁর ৷ গত 15 অক্টোবর বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অব এক্সেলেন্সে রিহ্যাব প্রক্রিয়া শুরু করেন সাদা-বলের ক্রিকেটে জাতীয় দলের এই উপযোগী অলরাউন্ডার ৷ অবশেষে সেখানে মেডিক্যাল টিমের ফিট সার্টিফিকেট পাওয়ার পরেই বরোদার হয়ে ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টে নামলেন তিনি ৷
Huge crowd to watch hardik pandya in SMAT❤️ pic.twitter.com/QA4XC0xIdO— Hunter (@YorkerHunter) December 2, 2025
হার্দিক পান্ডিয়ার একাদশে আগমন নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ করবে বরোদাকেও ৷ কারণ প্রতিযোগিতার প্রথম দু'ম্যাচ হেরে চাপে গতবারের সেমিফাইনালিস্টরা ৷ প্রথম ম্য়াচে বাংলার কাছে ছয় উইকেটে হারের পর দ্বিতীয় ম্য়াচে পুদুচেরির বিরুদ্ধে 17 রানে হেরেছে তাঁরা ৷ হায়দরাবাদে বরোদার বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে ব্য়াট করছে পঞ্জাব ৷
উল্লেখ্য, আগামী বছর ঘরের মাটিতে টি-20 বিশ্বকাপের কথা ভেবেও জাতীয় দলে হার্দিক পান্ডিয়ার প্রত্যাবর্তন জরুরি ৷ গতবছর টিম ইন্ডিয়া বিশ্বজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বরোদা অলরাউন্ডারের ৷ সে কথা মাথায় রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আগামী 9 ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে টি-20 সিরিজে পান্ডিয়াকে ফেরাতে মরিয়া নির্বাচকরা ৷ তার আগে সৈয়দ মুস্তাক আলিতে কমপক্ষে দু'টি ম্যাচে ফিটনেস ঝালিয়ে নেবেন বরোদা ক্রিকেটার ৷ এখন দেখার ফিটনেসে নির্বাচকদের সন্তুষ্ট তিনি করতে পারেন নাকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পান্ডিয়ার প্রত্যাবর্তন জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ড সিরিজ পর্যন্ত বিলম্বিত হয় ৷