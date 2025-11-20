নজরে বিশ্বকাপ, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে'তে সম্ভবত নেই হার্দিক-বুমরা

নজরে বিশ্বকাপ, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে'তে সম্ভবত নেই হার্দিক-বুমরা
এশিয়া কাপে চোট পাওয়ার পর এখনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেননি হার্দিক পান্ডিয়া ৷
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: আগামী বছর দেশের মাটিতে টি-20 বিশ্বকাপ ৷ সে কথা মাথায় রেখে অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার ফেরা নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ এশিয়া কাপের মাঝপথে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া হার্দিক পান্ডিয়াকে তাই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ান-ডে সিরিজে ভাবছে না তাঁরা ৷ এমনকী বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে জসপ্রীত বুমরার ওয়ার্কলোড কমাতে উদ্যোগী টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ তাই বরোদা অলরাউন্ডারের পাশাপাশি গুজরাত পেসারকেও সম্ভবত রাখা হবে না প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে ৷
গত সেপ্টেম্বর মাসে এশিয়া কাপ চলাকালীন ঊরুর মাংসপেশিতে চোট পেয়েছিলেন পান্ডিয়া ৷ ফলত ফাইনালেও অংশগ্রহণ করতে পারেননি তিনি ৷ যে ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে খেতাব ধরে রেখেছিল ভারত ৷ জাতীয় অ্যাকাডেমিতে রিহ্য়াবের মধ্যে থাকা বরোদা অলরাউন্ডার স্বাভাবিকভাবেই চোট পরবর্তী সময় এখনও কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্য়াচ খেলেননি ৷ তাই 30 নভেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা ওয়ান ডে সিরিজে পান্ডিয়াকে রাখার পক্ষপাতী নয় বোর্ড ৷ এমনটাই টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে প্রকাশ ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে দেওয়া বোর্ডের এক সূত্রের বক্তব্য উল্লেখ করে তারা লিখেছে, "চোট সারিয়ে এই মুহূর্তে তাড়াতাড়ি সুস্থতার পথে পান্ডিয়া ৷ ম্য়াচে ফেরার জন্য সেন্টার অব এক্সেলেন্সে এখন রুটিন মেনে চলছে সে ৷ এরপর ওয়ার্কলোডের দিকে নজর দিতে হবে তাঁকে ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে সরাসরি 50 ওভারের ম্য়াচে অংশগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে ঝুঁকির হতে পারে ৷ আগামী বছর টি-20 বিশ্বকাপ পর্যন্ত হার্দিক পান্ডিয়া এবং বোর্ডের মেডিক্যাল টিম সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের উপরেই ফোকাস করবে ৷"
তাহলে হার্দিক পান্ডিয়ার পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট কী হতে চলেছে ? পরিস্থিতি যা বলছে তাতে বরোদার হয়ে আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে খেলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জন্য নিজেকে তৈরি করবেন এই ফ্ল্যামবয়েন্ট ক্রিকেটার ৷ পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কুড়ি-বিশের সিরিজে দেখা যেতে পারে তাঁকে ৷ টি-20 সিরিজের পর কিউয়িদের বিরুদ্ধে 50 ওভারেও যে পান্ডিয়াকে দেখা যাবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই ৷
অন্যদিকে, বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়েও ভাবিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ টি-20 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 50 ওভারের সিরিজে তিনি বিশ্রাম পেতে চলেছেন বলে টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে প্রকাশ ৷ ইডেনে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দল হারলেও প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন 'বুম বুম' ৷ গুয়াহাটিতে আগামী শনিবার শুরু ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় তথা নির্ণায়ক টেস্ট ৷