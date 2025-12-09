আপত্তিকরভাবে গার্লফ্রেন্ডের ভিডিয়ো ক্যামেরাবন্দি, পাপারাৎজিদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন হার্দিক

আপত্তিকরভাবে গার্লফ্রেন্ডের ভিডিয়ো ক্যামেরাবন্দি, পাপারাৎজিদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন হার্দিক
চোট সারিয়ে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-20 স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন হয়েছে বরোদা অলরাউন্ডারের ৷
Published : December 9, 2025 at 5:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 ডিসেম্বর: আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কে সিলমোহর দু'জনের কেউই এখনও দেননি ৷ তবে মডেল-অভিনেত্রী মাহিকা শর্মার সঙ্গে জাতীয় দলের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার সম্পর্কে আর লুকোচুরির ব্যাপার নেই ৷ বরং, গত দু'মাসে সেই সম্পর্ক গাঢ় হয়েছে ৷ এমন সময় গার্লফ্রেন্ড মাহিকার সঙ্গে সম্প্রতি ঘটে গেল এমন এক অনভিপ্রেত ঘটনা, যে কারণে গর্জে উঠলেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টি-20 ম্য়াচের সকালে পাপারাৎজিদের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷
সম্প্রতি বান্ধবী মাহিকার সঙ্গে বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন হার্দিক ৷ সেখানে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আপত্তিকরভাবে মাহিকার ভিডিয়ো ক্য়ামেরাবন্দি হয় জনৈক পাপারাৎজির ক্যামেরায় ৷ সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই মুখ খুললেন বিশ্বজয়ী অলরাউন্ডার ৷ পাপারাৎজিদের আগামিদিনে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকারও পরামর্শ দিলেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার ৷
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পাপারাৎজিদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে হার্দিক লেখেন, "আমি যে জীবনটাকে বেছে নিয়েছি সেখানে মানুষের নজরে সবসময় থাকাটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা ৷ কিন্তু আজ যেটা হল তা সব সীমা অতিক্রম করেছে ৷ মাহিকা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বান্দ্রার রেস্তোরাঁর সিঁড়ি ধরে নীচে নামছিল ৷ তখন এক পাপারাৎজি এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ছবি তোলেন যা কোনও মহিলার ক্ষেত্রে তোলাটা বাঞ্ছনীয় নয় ৷ একটা ব্যক্তিগত মুহূর্ত বদলে গেল সস্তা সংবেদনশীলতার পর্যায়ে ৷ এটা শিরোনামে থাকার জন্য নয় ৷ এটা মহিলাদের সম্মান-সম্ভ্রমের বিষয় ৷ প্রত্যেকেরই একটা গণ্ডি থাকা উচিত ৷"
পান্ডিয়া সবশেষে লেখেন, "সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা যারা প্রতিদিন ভীষণ পরিশ্রম করেন আপনাদের লড়াইকে আমি সম্মান করি ৷ সে কারণে সবরকম সহযোগিতাও করে থাকি ৷ কিন্তু আমার একটাই অনুরোধ, আপনারা আরেকটু সংবেদনশীল হোন ৷ সবকিছু ক্য়ামেরাবন্দি করা যায় না ৷ সব দৃষ্টিকোণ ক্যামেরাবন্দির প্রয়োজনীয়তাও নেই ৷"
গত সেপ্টেম্বরে ঊরুর মাংসপেশিতে চোটের কারণে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল হার্দিক পান্ডিয়াকে ৷ চোট সারিয়ে বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অব এক্সেলেন্সে প্রয়োজনীয় রিহ্যাব সেরে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হয়েছে তাঁর ৷ যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-20 স্কোয়াডে ডাক পাওয়ার আগে সৈয়দ মুস্তাক আলিতে একাধিক ম্য়াচে নিজেকে ঝালিয়ে নিয়েছেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷