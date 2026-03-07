টি20 বিশ্বকাপের ফাইনালে হার্দিকের উপর বাজি ধরছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

টি20 বিশ্বকাপের ফাইনালে হার্দিকের উপর বাজি ধরছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
টি20 বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথম একাদশ অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে প্রাক্তন ভারতীয় পেসার ও জাতীয় নির্বাচক ৷
By Sanjib Guha
Published : March 7, 2026 at 9:21 PM IST
বিশ্বের সেরা পেস বোলারের নাম জসপ্রীত বুমরা, একথা ক্রিকেট নিয়ে সামান্য জ্ঞান রাখা ব্যক্তিও জানেন ৷ যেকোনও টুর্নামেন্টে ভারতের পারফর্ম্যান্সের প্রধান হাতিয়ার তিনি ৷ কিন্তু, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া হলেন মেন ইন ব্লু-এর ভরসা ৷ প্রতিটি বিভাগে বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে, যেকোনও ফর্ম্যাটেই তাঁর দক্ষতা রয়েছে, তা ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং সবক্ষেত্রেই ৷ এমনকি প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার এবং পান্ডিয়ার প্রাক্তন সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিন নিজে সেই কথা বলেছেন ৷
এবার ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার এবং নির্বাচক কমিটির সদস্য সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাবি করছেন, রবিবার সন্ধেয় আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে পান্ডিয়ার হাতেই দলের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি থাকবে ৷
শনিবার ফাইনালের প্রাক্কালে ইটিভি ভারতকে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ফাইনালের জন্য হার্দিক পান্ডিয়া আমার পছন্দ ৷ বুমরা স্পষ্টতই বর্তমানে সেরা বোলার ৷ তবে, সব দিক থেকে, ভারতকে সহজ জয় পাইয়ে দিতে পান্ডিয়াকে আগামিকাল সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করতে হবে ৷"
নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন এই সদস্য বলেন, "পান্ডিয়া তার অলরাউন্ড পারফর্মেন্সের মাধ্যমে আমাদের ম্যাচ জিতিয়ে দিতে পারে ৷ ব্যাটিং, বোলিং বা ফিল্ডিং যাই হোক না-কেন, মাঠে ও একজন প্রাণবন্ত খেলোয়াড় এবং ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ৷ দলের সাফল্যে ও সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷"
57 বছর বয়সী এই প্রাক্তন ভারতীয় পেসার রবিবার ভারতের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ৷ সেই সঙ্গে তিনি ভারতের প্রমুখ খেলোয়াড়দের ভূমিকার বিষয়গুলিও তুলে ধরেন ৷ বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকটি ফাস্ট বোলারের ক্যারিয়ার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত মেয়াদে জাতীয় নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ নির্বাচক হিসেবে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন এমন তরুণদের প্রতি বিশ্বাস রাখছেন তিনি ৷
আর নিজে থেকেই সুব্রত বলে ওঠেন, "তিলক বর্মা চাইলেই ইনিংসের গতি বাড়াতে পারেন এবং সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে উপরের দিকে দলের জন্য একটি শক্তিশালী বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন ৷" ভারতীয় দলের বাকি সদস্যদের উপরেও আস্থা রাখছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিশেষত, ডানহাতি ওপেনার অভিষেক শর্মার বর্তমান ফর্ম নিয়েও খুব একটা চিন্তিত নন তিনি ৷ যে অভিষেক কি না, এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও পারফর্ম্যান্স করে দেখাতে পারেননি গোটা টুর্নামেন্টে ৷
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "ও (অভিষেক) আবার ফর্ম ফিরে পাবে ৷ এটা কেবল একটা খারাপ সময় যাচ্ছে ৷ এটা কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়, যেখানে সব ম্যাচে তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে চেনো... এই ধরনের মাল্টিন্যাশনাল টুর্নামেন্টে প্রতিদিন নতুন প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ থাকবে ৷ কিন্তু, অভিষেক একজন খেলোয়াড় হিসেবে উন্নতি করবে, এটা আমার বিশ্বাস ৷"
টি20 বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতীয় দল অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে সওয়াল করলেন প্রাক্তন ভারতীয় পেসার ৷ তিনি বলেন, সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের মতো দলকে হারানো একাদশে বদল করার কোনও প্রশ্নই নেই বলে মনে করেন তিনি ৷ এমনকি লোয়ার অর্ডারে রিংকু সিংয়ের মতো হার্ড হিটারের জায়গাও তিনি দেখছেন না ৷
তবে, বাবার মৃত্যুর পরেও দলের সঙ্গেই সফর করছেন রিংকু সিং ৷ প্রতি মুহূর্তে দলকে বাইরে থেকে সাহায্য করে চলেছেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ রিংকুকে নিয়ে প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক বলেন, "রিংকু এই ফরম্যাটের (টি-টোয়েন্টি) জন্য ভালো খেলোয়াড় ৷ কিন্তু, আমাকে এমন একটি স্লট বলুন যেখানে, এই মুহূর্তে ওঁকে বসানো যেতে পারে ৷ আমার মতে, দল এক রেখেই ফাইনালে খেলা উচিত ৷"
এমনকি লোয়ার মিডল-অর্ডারে বাঁ-হাতি ব্যাটিং অলরাউন্ডার শিবম দুবের পারফর্ম্যান্স নিয়েও উৎসাহী দেখালো সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ নিচের দিকে নেমে শিবমের বিস্ফোরক ব্যাটিংকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করছেন না তিনি ৷ সুব্রত বলেন, "শেষ ওভারে দুবের আক্রমণ অনেকবারই ভারতের জন্য লাভজনক হয়েছে ৷ তাই ওঁর দিকেও নজর রাখা উচিত ৷"