বাঙালি শিল্পপতির হাত ধরে লাল-হলুদে নব জোয়ার, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস !

বাঙালি শিল্পপতির হাত ধরে লাল-হলুদে নব জোয়ার, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস !
সব ঠিকঠাক থাকলে হয়তো আর খুব বেশিদিন ইনভেস্টরহীন হয়ে থাকতে হচ্ছে না ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গলকে ৷
Published : October 22, 2026 at 10:47 AM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: চলতি মরশুমে ইতিমধ্যেই ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দল ৷ আইএসএলে খেতাব ধরে রাখার অভিযানটা দাপুটে জয় দিয়েই হয়েছে ৷ একইসঙ্গে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টুয়েও দেশের প্রতিনিধি তারা ৷ এত সবকিছুর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ভুগছিল লগ্নিকারী সমস্যায় ৷ ইমামির সঙ্গে গাঁটছড়া ছিন্ন হওয়ার পর থেকে ক্লাবকর্তারাই যাবতীয় খরচা বহন করে আসছিলেন ৷ দিনকয়েক আগে ফুটবলারদের বেতন সংক্রান্ত সামান্য একটা সমস্যাও হয়েছিল, যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলা গিয়েছে ৷ সে যাইহোক, সব ঠিকঠাক থাকলে আর খুব বেশিদিন ইনভেস্টরহীন হয়ে থাকতে হচ্ছে না ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গলকে ৷ উৎসবের মরশুমেই হয়তো হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড নয়া লগ্নিকারী হচ্ছে লাল-হলুদের ৷
বাঙালি শিল্পপতি পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্য চ্যাটার্জি গ্রুপ' হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের মুখ্য বা নিয়ন্ত্রক শেয়ারহোল্ডার ৷ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দু'পক্ষের চুক্তি সম্পন্ন হলে চলে আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ৷ যেটা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ বরং লম্বা মরশুমের জন্য় তা ইস্টবেঙ্গলের জন্য অক্সিজেনের কাজ করবে এবং ফুটবলারদের ভালো পারফরম্য়ান্স করার প্রেরণা জোগাবে ৷ তার আগে এটিকে অবশ্য জোর জল্পনার স্তরে রাখাই শ্রেয় ৷
অনাবাসী বাঙালি শিল্পপতি পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্য চ্যাটার্জি গ্রুপে'র পাশাপাশি হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেডের অংশীদার পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ৷ পাশাপাশি দু'টি এয়ারলাইন্স সংস্থাও ইস্টবেঙ্গলের নয়া লগ্নিকারী হওয়ার দৌড়ে ছিল ৷ কিন্তু তাদেরকে ছাপিয়ে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্য়ালস আপাতত দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে বলেই সূত্রের খবর ৷ মরশুমের শুরুতেই ইমামি সরে যাওয়ায় লাল-হলুদের ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারী কারা হবে, তা নিয়ে ছিল জোর জল্পনা ৷ জুপিটার ওয়্যাগনস, কিংফিশার এবং স্পনসর হিসেবে থেকে যাওয়া ইমামির আনুকূল্যে মরশুমের শুরুটা ভালোভাবেই করেছে ইস্টবেঙ্গল চলছে ৷ কিন্তু লম্বা মরশুমের কথা চিন্তা করে এবং আগামীর রূপরেখা তৈরি করতে ক্লাবে একজন বড়সড় লগ্নিকারী সংস্থার দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজন ছিল ৷ সব ঠিক থাকলে সেই প্রয়োজন সম্ভবত খুব শীঘ্রই মিটতে চলেছে ৷
শারদোৎসবের বিদায়লগ্নে জয়ের নতুন শপথ 🫡 (1/3) #JoyEastBengal #MGISL https://t.co/uriTEwh0zU— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 21, 2026
নতুন বিনিয়োগকারীর সঙ্গে চুক্তির শর্ত কী হবে, ক্লাব পরিচালনায় তাদের ভূমিকা কতটা থাকবে বা দল গঠনে কতটা আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে; সেসব প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয় ৷ তবে নতুন কোম্পানি গঠনের প্রক্রিয়া যে চলছে, তার ইঙ্গিত ক্লাব সূত্রে মিলেছে ৷ এদিকে আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচে শুক্রবার ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে নামছে ইস্টবেঙ্গল ৷ গত আইএসএলের শেষ ম্যাচে ইন্টার কাশীকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস তাঁর প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে জয়ের নীল-নকশা সাজাতে ব্যস্ত ৷ প্রথম ম্যাচে চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয়ে ইস্টবেঙ্গল এখন আত্মবিশ্বাসী ৷ তবে ইন্টার কাশী ম্যাচ খেলেই ইস্টবেঙ্গলকে এসিএল-টু খেলতে উড়ে যেতে হবে ওমান ৷ ফলে দুটো টুর্নামেন্টে খেলার ভারসাম্য বজায় রাখাই বাড়তি চ্যালেঞ্জ ৷ তাই দলকে রোটেশন পদ্ধতিতে খেলানোর ভাবনায় দলের বর্ষীয়ান স্প্যানিশ কোচ ৷