ভারোত্তোলনে জয়জয়কার, কেরিয়ার সেরা পারফরম্য়ান্সে এবার রুপো আনলেন জ্ঞানেশ্বরী

ভারোত্তোলনে জয়জয়কার, কেরিয়ার সেরা পারফরম্য়ান্সে এবার রুপো আনলেন জ্ঞানেশ্বরী
চলতি গ্লাসগো গেমসে ভারোত্তোলনে দেশকে চতুর্থ এবং সবমিলিয়ে পঞ্চম পদকটি এনে দিলেন জ্ঞানেশ্বরী যাদব ৷ যিনি ছত্তিসগঢ় পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরও বটে ৷
Published : July 27, 2026 at 9:03 PM IST
গ্লাসগো, 27 জুলাই: ঋষিকান্ত সিং'কে দিয়ে যে দৌড় শুরু হয়েছিল রবিবার, কমনওয়েলথ গেমস ভারোত্তোলনে সোমবারও ভারতের সেই দৌড় অব্যাহত ৷ এদিন চলতি গেমসে ভারোত্তোলন থেকে দেশের হয়ে চতুর্থ পদকটি আনলেন ছত্তিসগঢ়ের জ্ঞানেশ্বরী যাদব ৷ যা গেমসে ভারতের পঞ্চম পদক ৷ ঋষিকান্ত, রাজা'র পর মহিলাদের 53 কেজি বিভাগে এদিন রুপো জিতলেন এই খেলো ইন্ডিয়া অ্যাথলিট ৷
কমনওয়েলথ গেমস আত্মপ্রকাশে কোনও ভয়ডরের বালাই নেই ৷ বরং প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে পোডিয়ামে দাঁড়ালেন জ্ঞানেশ্বরী ৷ যিনি ছত্তিসগঢ় পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরও বটে ৷ রুপো জয়ের পথে এদিন 199 কেজি ওজন তুললেন তিনি ৷ যা তাঁর কেরিয়ার বেস্ট ৷ এর মধ্যে ক্লিন অ্য়ান্ড জার্কে 111 কেজি তাঁর বিগত সেরা পারফরম্যান্স থেকে ছ'কেজি বেশি ৷ অর্থাৎ, স্ন্য়াচ বিভাগে জ্ঞানেশ্বরী এদিন তোলেন 88 কেজি ৷ একই বিভাগে গেমস রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন নাইজেরিয়ার ওনোমে ওমোলোলা দিদিহ ৷
স্ন্য়াচ এবং ক্লিন জার্কে এদিন যথাক্রমে 93 কেজি ও 113 কেজি ওজন তোলেন নাইজেরিয়ান প্রতিযোগী ৷ সবমিলিয়ে 206 কেজি তুলে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন দিদিহ ৷ 178 কেজি তুলে একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জয় করেন কানাডার প্রতিযোগী রেবেকা ৷ সাত কেজির ব্যবধানে খেতাব হাতছাড়া হলেও এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো গেমস আত্মপ্রকাশে এদিন সবক'টি প্রচেষ্টায় সফল ছিলেন জ্ঞানেশ্বরী ৷ স্ন্য়াচ বিভাগে যথাক্রমে 82, 85 এবং 88 কেজির পর ক্লিন অ্যান্ড জার্কে যথাক্রমে 103, 107 এবং 11 কেজি তোলেন বছর তেইশের অ্যাথলিট ৷
Another podium finish for Team India! 🥈🇮🇳— Team India (@WeAreTeamIndia) July 27, 2026
Gyaneshwari Yadav lifts her way to Silver in the Women's 53kg event with a spirited performance and a total lift of 199kg.
Congratulations on a fantastic effort! 👏
Let’s #Cheer4Bharat#WeAreTeamIndia | #TogetherWeDream pic.twitter.com/HQiw8u0OO7
2022 সালে IWF জুনিয়র ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতে বিশ্বমঞ্চে প্রথম সাড়া জাগিয়েছিলেন জ্ঞানেশ্বরী ৷ চলতি বছর গান্ধিনগরে আয়োজিত এশিয়ান সিনিয়র ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে জ্ঞানেশ্বরী সিনিয়র স্তরে নিজেকে প্রমাণ করেন ৷ স্ন্য়াচ বিভাগে রুপো এবং সার্বিকভাবে তিনি ব্রোঞ্জ জিতে নেন 194 কেজি তুলে ৷ এর ফলে গ্লাসগো গেমসের টিকিট নিশ্চিত হয় তাঁর ৷
Congratulations to Gyaneshwari Yadav on winning the Silver Medal in Weightlifting at the Commonwealth Games Glasgow 2026. This success is even more noteworthy because she has achieved a personal best in this competition. May her success motivate the youth of India. Wishing her… pic.twitter.com/tKF5Ub4LHQ— Narendra Modi (@narendramodi) July 27, 2026
জ্ঞানেশ্বরী'কে কমনওয়েলথ গেমসে সাফল্যের জন্য ইতিমধ্যেই অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লেখেন, "এই সাফল্য আরও উল্লেখযোগ্য কারণ সে প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে ৷ তাঁর সাফল্য দেশের যুব সম্প্রদায়কে আরও অনুপ্রাণিত করুক ৷ আগামীতে আরও সাফল্যের শুভকামনা রইল ৷"