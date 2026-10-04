'ছোট ভুলে বড় ক্ষতি', শুধরে উরুগুয়ে ম্য়াচে ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ গুরপ্রীতের

'ছোট ভুলে বড় ক্ষতি', শুধরে উরুগুয়ে ম্য়াচে ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ গুরপ্রীতের
ম্য়াচের পর নিজের ভুলচুক নিয়ে বিশেষ অনুতপ্ত শোনাল না বেঙ্গালুরু এফসি গোলরক্ষককে ৷
Published : October 4, 2026 at 11:54 AM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: পানামা ম্যাচে ভালো ফুটবলের তালমিল ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ধরে রাখার নির্দেশ ছিল ৷ সেইমতো শুরুটা সাবধানে প্রতিপক্ষকে মেপে করলেও প্রথম হাইড্রেশন ব্রেকের মিনিটদু'য়েক আগে ছন্দপতন ভারতীয় দলের ৷ সৌজন্যে অধিনায়ক ও দুর্গের শেষ প্রহরী গুরপ্রীত সিং সান্ধুর ভুলে এবং তা থেকে গোল হজম ৷ ব্রাজিলের বিরুদ্ধে শনিবার সারা ম্যাচে তিনটি শিক্ষানবিশী ভুল করেছেন তিনি ৷ যার মধ্যে দু'টিতে গোল খেয়ে বিরতিতে পিছিয়ে পড়েছিল ভারত ৷ অবস্থা বেগতিক দেখে বিরতির পর গুরপ্রীতকে তুলে নিতে বাধ্য হন কোচ খালিদ জামিল ৷ তবে ম্য়াচের পর নিজের ভুলচুক নিয়ে বিশেষ অনুতপ্ত শোনাল না বেঙ্গালুরু এফসি গোলরক্ষককে ৷
সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ খালিদ জামিল তাঁর পয়লা নম্বর গোলরক্ষককে আড়াল করেছেন ৷ আর ম্য়াচের পর যুবভারতীর মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের সামনে ভারত অধিনায়ক নিজের দোষ মানতে নারাজ ৷ গুরপ্রীত বলেন, "ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলা খুব ভালো অনুভূতি ৷ বেশ ভাল খেলেছি আমরা ৷ ব্রাজিলের মতো বড় দলের বিরুদ্ধে খেললে ছোটখাটো ভুলে অনেক বড় মাসুল দিতে হয় ৷ কিন্তু সকলেই দেখেছে ছেলেরা কীভাবে নিজেদের নিংড়ে দিয়েছে ৷" ব্রাজিল ম্য়াচের ভুলচুক শুধরে আগামী মঙ্গলবার উরুগুয়ে ম্যাচের জন্য যে তিনি মুখিয়ে, তাও জানিয়েছেন গুরপ্রীত ৷
সেলেকাওয়ের বিরুদ্ধে শনিবার দল কেবল রক্ষণের মোড়কে না-থেকে পাল্টা আক্রমণের পথে ভারত হেঁটেছে বলে দাবি সান্ধুর ৷ তাঁর কথায়, "আমি আনন্দিত এটা ভেবে যে আমরাও পিছিয়ে থাকিনি ৷ নিজেরাও ভাল খেলার চেষ্টা করেছি এবং বেশ কয়েকবার আক্রমণ শানিয়েছি ৷ ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলা অসাধারণ অভিজ্ঞতা ৷ আরও একটা ভাল ম্যাচ খেলার অপেক্ষায় রয়েছি ৷" ম্য়াচের পর গুরপ্রীত'কে আড়াল করে কোচ খালিদ জামিল জানিয়েছেন, ও বড় মাপের ফুটবলার এবং নিশ্চয়ই ফিরবে গুরপ্রীত ৷ ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার তৃপ্তি মনবীর সিংয়ের গলায়। তিনি জানালেন, সারাজীবন এই স্মৃতি রয়ে যাবে ৷
After full-time at the VYBK. 🇮🇳💙🇧🇷 #INDBRA #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/CgQREKM0jt— Indian Football (@IndianFootball) October 3, 2026
এদিকে ভারত ম্যাচ হারলেও ব্রাজিল ম্যাচের অভিজ্ঞতা যে আগামিদিনে দেশের ফুটবল জার্নির জন্য সম্পদ হবে, তা স্পষ্ট করলেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে ৷ একইসঙ্গে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে প্রথম সাক্ষাতে ভারতীয় ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস যে তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তা জানাতে ভোলেননি তিনি ৷ উল্লেখ্য, শনিবার যুবভারতীতে দুই অর্ধে দু'টি গোল করে ব্রাজিল ৷ প্রথমার্ধে এস্তেভাও ও পেদ্রোর পর দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোলই করেন স্যামুয়েল লিনো ৷