দলে 'বিশাল' প্রত্যাবর্তন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া ফ্রেন্ডলির স্কোয়াড বাছলেন খালিদ

দলে 'বিশাল' প্রত্যাবর্তন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া ফ্রেন্ডলির স্কোয়াড বাছলেন খালিদ
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের দল থেকেও তিন ফুটবলারকে ডেকে নিলেন খালিদ জামিল ৷
Published : November 7, 2026 at 10:19 AM IST
নয়াদিল্লি, 7 নভেম্বর: সাম্প্রতিক অতীতে দেশের মাটিতে ব্রাজিল, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে তেকাঠির নীচে তাঁর পারফরম্য়ান্স প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিল ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন জোড়া ফ্রেন্ডলির স্কোয়াড থেকে তাই অভিজ্ঞ গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে ছেঁটে ফেললেন খালিদ জামিল ৷ পরিবর্তে মোহনবাগান গোলরক্ষক বিশাল কাইথকে জাতীয় দলের সেট-আপে ফিরিয়ে আনলেন তিনি ৷ পাশাপাশি ওড়িশা এফসি গোলরক্ষক হৃত্বিক তিওয়ারিতে রেখে 23 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করলেন খালিদ ৷
খালিদের ঘোষিত স্কোয়াডে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের দল থেকেও সুযোগ পেলেন তিন ফুটবলার- বিজয় ভার্গেস, মহম্মদ সুহেল ভাট ও লিস্টন কোলাসো ৷ ঢাকায় ভারতীয় শিবির ছেড়ে কিউয়ি সফরে রওনা হবেন তাঁরা ৷ এদিকে নওশাদ মুসা প্রশিক্ষণাধীন সাফের স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হল ফারুখ চৌধুরি, নৌফল নৌশাদ ও মিনথানমাওয়াইয়া রালতেকে ৷ এরা সকলেই নিজ নিজ ক্লাবে যোগ দিতে পারবেন ৷
সে যাইহোক, নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য খালিদ যে স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন তা দেখে পরিষ্কার দলকে নতুনভাবে সাজাতে চাইছেন তিনি ৷ আগামী 12 নভেম্বর অকল্যান্ডের গো মিডিয়া স্টেডিয়ামে প্রথম ফ্রেন্ডলি ম্য়াচে নিউজিল্য়ান্ডের মুখোমুখি হবে 'ব্লু-টাইগার্স' ৷ দ্বিতীয় ম্যাচটি আগামী 15 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ক্রাইস্টচার্চে ৷ সবমিলিয়ে পানামা, ব্রাজিল, উরুগুয়ের পর বিশ্বকাপ খেলিয়ে আরও এক দেশের চ্যালেঞ্জ খালিদের দলের সামনে ৷
A new challenge on the road. 🇮🇳✈️🇳🇿 Meet the 23 #BlueTigers heading to New Zealand. 🔗 Read more: https://t.co/C4QDaB4qZt #IndianFootball https://t.co/w9uVnnrSli— Indian Football (@IndianFootball) November 6, 2026
শনিবারই বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ড সফরগামী ফুটবলারদের একত্রিত হওয়ার কথা ৷ কিউয়িদের বিরুদ্ধে জোড়া ফ্রেন্ডলি ম্য়াচে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল বলেন, "নিউজিল্যান্ডও বিশ্বকাপ খেলিয়ে দেশ এবং শক্তিশালী একটি প্রতিপক্ষ ৷ দেশের বাইরে এই দু'টি ম্যাচ আমাদের জন্য দারুণ পরীক্ষা ৷ আমরা ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে চাই এবং দল হিসেবে উন্নতি করার যেটুকু সুযোগ রয়েছে তার সদ্ব্য়বহার করতে চাই ৷"
একনজরে ভারতীয় দল:
- গোলরক্ষক- হৃত্বিক তিওয়ারি, সোম কুমার, বিশাল কাইথ
- ডিফেন্ডার- অভিষেক সিং, আকাশ মিশ্র, বিজয় ভার্গেস, জয় গুপ্তা, মেহতাব সিং, পরমবীর সিং, রিকি হাওবাম, রোশন সিং
- মিডফিল্ডার- অনিরুদ্ধ থাপা, আশিক কুরুনিয়ান, জিতিন এমএস, লালরেম ফানাই, লালরিনলিয়ানা নামতে, তোম্বা সিং
- ফরোয়ার্ড- ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা, এডমুন্ড লালরিনডিকা, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং, মহম্মদ সুহেল ভাট, রায়ান উইলিয়ামস ৷