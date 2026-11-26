ক্রাইস্টচার্চে ব্রারের অভিষেক ! দ্বিতীয় টেস্টের একাদশে পঞ্জাব পেসারকে রাখার ইঙ্গিত মর্কেলের
টেস্ট অভিষেকের দরজায় কড়া নাড়ছেন ব্রার ৷ দ্বিতীয় টেস্টের আগে পঞ্জাব পেসারকে নিয়ে বড় মন্তব্য মর্কেলের ৷
Published : November 26, 2026 at 12:16 PM IST
ক্রাইস্টচার্চ, 26 নভেম্বর: কয়েকমাস আগে ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের স্কোয়াডে ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু লাল-বলের ক্রিকেটে সেবার অভিষেক হয়নি গুর্নুর ব্রারের ৷ নিউজিল্যান্ড সফরে চলতি টেস্ট সিরিজের স্কোয়াডে শেষ মুহূর্তে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে পঞ্জাব পেসারের ৷ প্রথম টেস্টে উপেক্ষিত হলেও শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় ম্য়াচে টেস্ট অভিষেক ঘটতে পারে ব্রারের ৷ প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে তেমনটাই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল ৷
কিউয়ি সফরে ওয়ান-ডে সিরিজেও স্কোয়াডের অংশ ছিলেন ব্রার ৷ কেবল অংশ থাকাই নয়, তিন ম্য়াচে নয় উইকেট নিয়ে সিরিজের সেরাও হয়েছিলেন ব্রার ৷ পঞ্জাব পেসারের দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে 'চায়নাম্যান' কুলদীপ যাদবের পরিবর্তে শেষ মুহূর্তে তাঁকে টেস্ট স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন নির্বাচকরা ৷ দ্বিতীয় টেস্টের আগে দলের বোলিং কোচও ব্রারের দক্ষতার প্রশংসা করলেন ৷ মর্কেল জানালেন নিউজিল্যান্ডের আবহাওয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে ব্রার ৷ এমনকী তাঁকে যে কোনও সময় সুযোগের জন্য তৈরি থাকার পরামর্শও দিয়ে রাখলেন ৷
প্রাক্তন প্রোটিয়া পেসার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "ভারতীয় দলে যোগদানের পর থেকেই গুর্নুরের গতি এবং বাউন্স নিয়ে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে ৷ আমার মনে হয় এখানকার পরিবেশের সঙ্গে ওর বোলিং বেশ খাপ খাবে ৷" মর্কেলের সংযোজন, "নিঃসন্দেহে ও (গুর্নুর ব্রার) টেস্ট দলে প্রবেশের দরজায় কড়া নাড়ছে ৷ সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে ৷ ওকে প্রস্তুত থাকতে হবে সে কোনও সময় সুযোগের জন্য ৷"
Match day minus 1 at the Hagley Oval 👋 #NZvIND https://t.co/yjIlXupAPu— BCCI (@BCCI) November 26, 2026
ওয়েলিংটন টেস্টের একাদশে মহম্মদ সিরাজকে না-রাখার সিদ্ধান্তও প্রবলভাবে সমালোচিত হয়েছিল ৷ প্রথম টেস্টে জসপ্রীত বুমরা, আকাশদীপ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার সঙ্গে পেস বিভাগে ছিলেন অংশুল কম্বোজ ৷ কিন্তু ওয়েলিংটন টেস্ট ড্রয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় টেস্টে একাদশে সিরাজের প্রত্যাবর্তন নিয়েও চলছে জোর চর্চা ৷ সেক্ষেত্রে পেস বিভাগে একটি পরিবর্তন কার্যত নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায় ৷ পাশাপাশি বোলিং কোচের ইঙ্গিত মোতাবেক গুর্নুরকে ডেকেও কি চমক দেবে ভারতীয় থিঙ্কট্যাঙ্ক ? এখন সেটাই দেখার ৷