নিজেকে ছাপিয়ে গেলেন গুলবীর, কলকাতা 25k'তে তৈরি হল জাতীয় রেকর্ড

প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী উগান্ডার জোসুয়া চেপেতেগেই আন্তর্জাতিক বিভাগে খেতাব জিতলেন ৷

TATA STEEL WORLD 25K KOLKATA
গুলবীরকে সংবর্ধিত করছেন বেডনারেক (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 3:04 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: হাওয়া অফিস বলছে রবিবার মরশুমের শীতলতম দিন দেখল শহরবাসী ৷ আর শীতলতম দিনে রেড রোডে দৌড়লেন প্রায় 23 হাজার প্রতিযোগী ৷ উপলক্ষ্য টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25কে কলকাতা ৷ এবছর যা দশম বর্ষে পা দিল ৷ স্বাভাবিকভাবেই আবেগের মাত্রাটা ছিল একটু বেশিই ৷ উল্লেখ্য, এবছর 25 কিলোমিটার এই ম্যারাথনের দূত ছিলেন অলিম্পিক্সে জোড়া রুপোজয়ী মার্কিন দৌড়বিদ কেনি বেডনারেক ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে বেডনারেকের সামনে জাতীয় রেকর্ড গড়ে ভারতীয়দের মধ্যে সেরা গুলবীর সিং ৷

গতবছরও টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25কে কলকাতায় ভারতীয়দের মধ্যে সেরা হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের এই দূরপাল্লার দৌড়বিদ ৷ গতবছর দৌড় সম্পূর্ণ করতে 1:14.10 ঘণ্টা সময় নিয়েছিলেন গুলবীর ৷ এবার ভারতীয় পুরুষদের এলিট বিভাগে নিজের জাতীয় রেকর্ড ভেঙে 1:12.06 ঘণ্টায় দৌড় শেষ করলেন তিনি ৷ ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে 1:26.04 সময় করে ইভেন্ট রেকর্ড এল সীমার ঝুলিতে ৷ 2017 সালে এলিট বিভাগে সুরিয়া এল-এর গড়া 1:26.53 সময়ের রেকর্ড এদিন ভেঙে দিলেন তিনি ৷

বাইচুং ভুটিয়ার বক্তব্য (ETV Bharat)

তিলোত্তমায় এদিন দৌড় উৎসবে অবশ্য পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন জোসুয়া চেপেতেগেই ৷ এলিট রানে 1:11.49 ঘণ্টা সময় করে আন্তর্জাতিক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন উগান্ডার দূরপাল্লার দৌড়বিদ ৷ 2024 প্যারিস অলিম্পিক্সে 10 হাজার মিটার দৌড়ে যিনি সোনাজয়ীও বটে ৷ 1:19.36 সময় করে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ইথিয়োপিয়ার দেগিতু অ্যাজিমেরাও ৷ এর আগে 2017 সালেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি ৷

রবিবার সকালে রেড রোডের ম্যারাথনে হাজির ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা, মন্ত্রী সুজিত বসু, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ৷ 10 কিমি দৌড়, বিশেষভাবে সক্ষম এবং সিনিয়র সিটিজেনদের দৌড়ের পাশাপাশি পাঁচ কিলোমিটার আনন্দ রানেও অংশ নিয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। সেই সঙ্গে বিজয় দিবস ট্রফির জন্য দৌড়লেন সেনা ও সেনাকর্মীদের পরিবার ৷ সবমিলিয়ে রেড রোডে শীতের সকালে উৎসবের আমেজ ৷

TATA STEEL WORLD 25K KOLKATA
ম্য়ারাথন জিতলেন জোসুয়া চেপেতেগেই (ETV Bharat)

ম্যারাথনের অন্যতম মুখ বাইচুং ভুটিয়াও হাজির ছিলেন এদিন ৷ টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড 25কে'তে উপস্থিত থেকে গত 13 ডিসেম্বর কলকাতায় লিয়োনেল মেসির গোট ট্যুরের প্রথম পর্বে বিশৃঙ্খলা নিয়ে মুখ খোলেন তিনি ৷ যুবভারতীর ঘটনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আখ্য়া দিয়ে 'পাহাড়ি বিছে' বলেন, "খেলার মাঠে খেলোয়াড়দেরই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ৷ রাজনৈতিক নেতা ও অন্যান্যদের মেসির চারপাশে ভিড় করে তাঁকে জড়িয়ে ধরা, হ্যান্ডশেক করা একদমই উচিত হয়নি।"

যুবভারতীতে আমন্ত্রণ থাকলেও দিল্লিতে মেসির সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ নিজেই আয়োজকদের করেছিলেন বলেও জানালেন বাইচুং ৷ কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "আমার ছেলে দিল্লিতে পড়াশোনা করে‌ ৷ ও জোর করায় আমি দিল্লিতে গিয়ে মেসির সঙ্গে দেখা করি ৷ আমার ছেলে মেসির বিরাট ফ্যান ৷ আমাকে দেখে নয়, মেসিকে দেখেই ফুটবল খেলে ও।" সেইসঙ্গে খুব শীঘ্রই আইএসএল হবে বলেও আশাপ্রকাশ করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এছাড়া শনিবার মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের এপিএফ ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন বাইচুং ৷

