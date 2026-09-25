সোনা হাতছাড়া হলেও বদলাল পদকের রং, এশিয়াডে ঐতিহাসিক কীর্তি গুলবীরের

সোনা হাতছাড়া হলেও বদলাল পদকের রং, এশিয়াডে ঐতিহাসিক কীর্তি গুলবীরের
প্রথম ভারতীয় হিসেবে এশিয়াডে 10,000 মিটারে জোড়া পদক জয়ের কৃতিত্ব নিজের নামে করে নিলেন ভারতীয় সেনার এই কর্মী ৷
Published : September 25, 2026 at 7:21 PM IST
নাগোয়া (জাপান), 25 সেপ্টেম্বর: মাসদেড়েক আগে কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জিতেছিলেন তিনি ৷ এশিয়ান গেমসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুলনায় কঠিন হলেও সোনাতেই চোখ চিল তাঁর ৷ কিন্তু এশিয়াডের 10,000 মিটারে সোনা ধরা দিল না গুলবীর সিং'কে ৷ তবে গতবার ব্রোঞ্জ বদলে এবার রুপো আনছেন ভারতের দূরপাল্লার দৌড়বিদ ৷ সোনা না-এলেও এই পদক গুলবীরের ঐতিহাসিক কীর্তি ৷ কারণ দেশের প্রথম দৌড়বিদ হিসেবে এশিয়াডে 10,000 মিটারে জোড়া পদক নিজের নামে করে নিলেন তিনি ৷
এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে গতবছর একই ইভেন্টে সোনা এনেছিলেন উত্তরপ্রদেশের অ্যাথলিট ৷ চলতি বছর গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে দশ হাজার মিটারে রুপোর পাশাপাশি ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন পাঁচ হাজার মিটারে ৷ প্রথম ভারতীয় হিসেবে কমনওয়েলথে গেমসের ইতিহাসে একটি সংস্করণে অ্য়াথলেটিক্সে জোড়া পদক এনেছিলেন গুলবীর ৷ সেই কারণে এশিয়াডে তাঁর উপর বাজি ধরেছিলেন অনেকে ৷ কিন্তু এদিন জাপানের মাটিতে বাহরিনের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সোনা হারালেন গুলবীর ৷
রুপো জয়ের পথে শুক্রবার 10,000 মিটার সম্পূর্ণ করতে গুলবীর সময় নেন 28:29.38 মিনিট ৷ আর একই ইভেন্টে সোনা জয়ের পথে বাহরিনের বীরহাবু বালেউ সময় খরচ করেন 28:27.51 মিনিট ৷ ব্রোঞ্জ জেতেন বাহরিনেরই অ্যালবার্ট কিপ্টো ৷ ভারতীয় সেনার কর্মী গুলবীর সোনা হাতছাড়া করলেও 10,000 মিটারে তাঁর রুপো অবশ্যই ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের উজ্জ্বল দিক ৷ বৃহস্পতিবার মেয়েদের 10,000 মিটারে ভারতকে ব্রোঞ্জ দিয়েছিলেন সীমা কুমারী ৷ সীমার গতিতে মেয়েদের ইভেন্টে 16 বছরের পদক খরা কেটেছিল ভারতের ৷
A SILVER FINISH! 🇮🇳🥈— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) September 25, 2026
Gulveer Singh clocks 28:29.38 to finish second in the men’s 10,000m at #AichiNagoya2026. 🏃♂️🔥 pic.twitter.com/xIkgd40Nwh
পাশাপাশি পঞ্চমদিন 4x400 মিটার মিক্সড রিলেতেও রুপো এসেছিল ভারতের ঘরে ৷ সেখানেও বাহরিনের কাছে সোনা হাতছাড়া হয়েছিল ভারতীয় স্প্রিন্টারদের ৷ সে যাইহোক, জাপানের মাটিতে গুলবীরের এই পদক গত দু'বছর ধরে তাঁর সাফল্যের ধারাবাহিক নিদর্শনও বটে ৷ এই মুহূর্তে পাঁচ হাজার ও 10 হাজার মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড রয়েছে গুলবীরের ঝুলিতে ৷ চলতি বছরেই প্রথম ভারতীয় দৌড়বিদ হিসেবে এক ঘণ্টার কম সময়ে (59.42 মিনিট) হাফ-ম্য়ারাথন শেষ করার নজির গড়েছেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে এশিয়াডে ঐতিহাসিক রুপো গুলবীরের মুকুটে নয়া পালক বলা যায় ৷
GULVEER SINGH BAGS SILVER IN 10000M.— nnis Sports|Asian GamesAthletics (@nnis_sports) September 25, 2026
TOTAL ROCKSTAR
Just a couple of months ago, Gulveer won silver at the Commonwealth Games.#Gulveer #asiangames #athleticsindia pic.twitter.com/bXfVOrnJNw
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো গুলবীর না-পারলেও গত এশিয়াডে ভারতকে 10,000 মিটারে সোনা দিয়েছিলেন কার্তিক কুমার ৷ এই ইভেন্টে সাড়ে চার দশকের সোনার খরা কেটেছিল ভারতের ৷ কারণ তার আগে শেষবার 1978 সালে ব্য়াংকক থেকে হরিচাঁদ এশিয়াডের 10,000 মিটারে সোনা এনেছিলেন ভারতের জন্য ৷