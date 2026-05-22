সবচেয়ে বড় হারে বিদায় চেন্নাইয়ের, প্রথম দুই নিশ্চিত করল গুজরাত

সবচেয়ে বড় হারে বিদায় চেন্নাইয়ের, প্রথম দুই নিশ্চিত করল গুজরাত
84 রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে শীর্ষে অবস্থান মজবুত করলেন সাই সুদর্শন ৷ দ্বিতীয়স্থানে শুভমন গিল ৷
Published : May 22, 2026 at 9:39 AM IST
আমেদাবাদ, 22 মে: জিতলে প্লে-অফ নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ ছিল না বটে, কিন্তু দৌড়ে ভেসে থাকা যেত ৷ আইপিএলের ইতিহাসে নিজেদের সবচেয়ে বড় হার (রানের নিরিখে) হজম করে সেটুকুও হাতছাড়া হল ৷ গুজরাত টাইটান্সের কাছে 89 রানে হেরে আইপিএল থেকে বিদায় নিল চেন্নাই সুপার কিংস ৷ 230 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 140 রানে শেষ ইয়েলো ব্রিগেড ৷
অন্যদিকে ব্য়াটার-বোলারদের অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্সে নবম জয়টি তুলে নিয়ে প্রথম দুই নিশ্চিত করল গুজরাত টাইটান্স ৷ এদিন আইপিএলে সবচেয়ে বড় জয়ের নজির গড়ল তারা ৷ 26 রানে তিন উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা মহম্মদ সিরাজ ৷
টস হেরে এদিন প্রথম ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে বিরাট রান তোলে টাইটান্স ৷ সাই সুদর্শন ও শুভমন গিলের ওপেনিং জুটিতে ওঠে 125 রান ৷ 53 বলে 84 রান করে অরেঞ্জ ক্য়াপের দৌড়ে শীর্ষে অবস্থান মজবুত করেন সুদর্শন ৷ মারেন সাতটি চার ও চারটি ছয় ৷ তাঁর ঝুলিতে আপাতত 638 রান ৷ 37 বলে 64 রান আসে অধিনায়ক গিলের ব্য়াটে ৷ 616 রান সংগ্রহ করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে দ্বিতীয়স্থানে তিনি ৷
গিল আউট হওয়ার দ্বিতীয় উইকেটে জস বাটলারের সঙ্গে জুটিতে 82 রান যোগ করেন সুদর্শন ৷ 27 বলে 57* রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের রান চার উইকেটে 229-এ পৌঁছে দেন বাটলার ৷ ইংরেজ ব্য়াটার মারেন পাঁচটি চার ও চারটি ছয় ৷ সাত রানে অপরাজিত থাকেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ একটি উইকেট নিলেও চার ওভারে 56 রান দেন অংশুল কম্বোজ ৷
জবাবে শুরু থেকেই নড়বড়ে সিএসকে ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ 63 রানে পাঁচ উইকেট হারানো চেন্নাইয়ের জন্য হার ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷ তিন উইকেট তুলে নিয়ে বিধ্বংসী ফর্মে ধরা দেন সিরাজ ৷ তাঁর শিকার সঞ্জু স্যামসন (0), রুতুরাজ গায়কোয়াড় (16) ও উর্ভিল প্যাটেল (0) ৷ 17 বলে 47 করে শিবম দুবে একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু প্লে-অফের দৌড়ে ভেসে থাকতে তা যথেষ্ট ছিল না ৷
সিরাজের পাশাপাশি তিন উইকেট নেন কাগিসো রাবাদা-ও ৷ শেষপর্যন্ত 13.4 ওভারে মাত্র 140 রানেই গুটিয়ে যায় সিএসকে ৷ 14 ম্য়াচে 12 পয়েন্ট নিয়ে এবারের মতো আইএসএল অভিযান শেষ হল তাদের ৷ চলতি আইপিএলে কোনও ম্য়াচ খেললেন না মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷ অন্যদিকে আপাতত দ্বিতীয়স্থানে থাকা গুজরাত টাইটান্সের ঝুলিতে 14 ম্য়াচে 18 পয়েন্ট ৷