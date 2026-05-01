দুরন্ত আরশাদ-রশিদরা, বোলারদের দাপটে আরসিবি'কে হারিয়ে পঞ্চম জয় গিলদের

দুরন্ত আরশাদ-রশিদরা, বোলারদের দাপটে আরসিবি'কে হারিয়ে পঞ্চম জয় গিলদের
ম্যাচ হেরেও পয়েন্টস টেবলে দু'য়েই রইল আরসিবি ৷ অন্যদিকে 25 বল বাকি থাকতে জয় নেট রানরেটে অনেকটা উন্নতি করল গিলদের ৷
Published : May 1, 2026 at 8:26 AM IST
আমেদাবাদ, 1 মে: নিয়মিত তাড়া হচ্ছে দু'শোর অধিক রান ৷ ফলত চলতি আইপিএল যে ব্যাটারদের স্বর্গরাজ্য, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ তবু এর মধ্যেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বোলারদের দাপটে দিল্লি ক্যাপিটালস 75 রানে গুটিয়ে গিয়েছে ৷ আর বৃহস্পতিবার গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল আরসিবি নিজে ৷ বোলারদের দাপটে এদিন ঘরের মাঠে ম্যাচ জিতল শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷
156 রান তাড়া করে লক্ষ্মীবারে চার উইকেটে টাইটান্স জিতল তো বটেই, সেইসঙ্গে 25 বল বাকি থাকতে এই জয় গিলদের নেট রানরেটেও অনেকটা উন্নতি ঘটাল ৷ একইসঙ্গে দিনকয়েক আগে প্রথম পর্বে পাঁচ উইকেটে হারের বদলাও নিয়ে নিল তারা ৷ এদিন মাত্র দেড়শো পেরিয়ে আরসিবি ব্যাটিংকে গুটিয়ে দেওয়ার মূল কারিগর রশিদ খান, জেসন হোল্ডার ও আরশাদ খানের ত্রিফলা ৷ এর মধ্যে প্রথমজন চার ওভারে 19 রান দিয়ে নেন জোড়া উইকেট ৷ 29 রান দিয়ে দু'টি উইকেট হোল্ডারেরও ৷ আর 3.2 ওভারে 22 রানে সর্বাধিক উইকেট বাঁ-হাতি পেসার আরশাদের ৷
আরসিবি'র হয়ে সর্বাধিক 40 রান দেবদূত পারিক্কলের ৷ তাঁর 28 বলের ইনিংসে রয়েছে পাঁচটি চার ও দু'টি ছয় ৷ দ্বিতীয় সর্বাধিক রান 28 রান বিরাট কোহলির ৷ তৃতীয় উইকেটে সর্বাধিক 44 রান যোগ করেন পারিক্কল ও অধিনায়ক রজত পাতিদার ৷ অধিনায়কের ইনিংস অবশ্য 19 রানের বেশি লম্বা হয়নি এদিন ৷ যদিও জেসন হোল্ডার আরসিবি অধিনায়কের যে ক্যাচ তালুবন্দি করেন, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে 19.2 ওভারে 155 রানে গুটিয়ে যায় আরসিবি ইনিংস ৷
জবাবে গিলের 18 বলে 43 ও জস বাটলারের 19 বলে 39 রানের ইনিংস টাইটান্সকে জয় এনে দেয় ৷ এক উইকেটে 92 থেকে হোম টিম পাঁচ উইকেটে 111 হয়ে গেলেও জয় আটকায়নি গিল অ্যান্ড কোম্পানির ৷ 17 বলে 27 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন রাহুল তেওয়াটিয়া ৷ ঘরের মাঠে 98,697 দর্শকের সামনে 15.5 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 158 রান তুলে নেয় টাইটান্স ৷
জোড়া উইকেট, তিনটি ক্যাচ এবং ব্যাট হাতে 12 রান করে ম্যাচ সেরা হোল্ডার ৷ ন'ম্যাচে এই নিয়ে পঞ্চম জয় পেল টাইটান্স ৷ তবে লিগ টেবলে পাঁচেই রইল তারা ৷ অন্যদিকে হারলেও সমসংখ্যক ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে দু'য়ে রইল আরসিবি ৷