কোহলিকে টপকে মাইলস্টোনে গিল, আইপিএলে লখনউ জয় গুজরাতের

কনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে 4 হাজার রান পূর্ণ করলেন গুজরাত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ চার উইকেটে ম্যাচের সেরা অবশ্য প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷

মাইলস্টোনে শুভমন গিল
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 12:56 AM IST

লখনউ, 13 এপ্রিল: বোলারদের গড়ে দেওয়া মঞ্চে জয় এনে দিলেন ব্যাটাররা ৷ রবিবাসরীয় ডাবল-হেডারের প্রথম ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে হারিয়ে আইপিএলে টানা দ্বিতীয় জয়টি তুলে নিল গুজরাত টাইটান্স ৷ 165 রান তাড়া করে আট বল বাকি থাকতে সাত উইকেটে জয় পেল তারা ৷ ব্যাট হাতে এদিন গুজরাতের জয়ের নায়ক যদি হন শুভমন গিল ও জস বাটলার ৷ তাহলে বল হাতে দুরন্ত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ভারতীয় পেসার ৷

একানায় টস জিতে এদিন লখনউকে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান গুজরাত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ কাগিসো রাবাদা একটি উইকেট পেলেও চার ওভারে দিলেন 54 রান ৷ এছাড়া গিলের দলের অন্যান্য বোলাররা এদিন দুরন্ত ৷ নিয়ন্ত্রিত বোলিং করলেন সকলেই ৷ চার ওভারে মাত্র 19 রান দিয়ে এক উইকেট মহম্মদ সিরাজের ৷ 32 রানে জোড়া উইকেট অশোক শর্মার ৷ উইকেট না-পেলেও চার ওভারে মাত্র 25 রান দিলেন সহ-অধিনায়ক রশিদ খান ৷ 28 রানে চার উইকেট নিয়ে টি-20 কেরিয়ারের সবচেয়ে সফল পারফরম্যান্স উপহার দিলেন কৃষ্ণা ৷

গুজরাত বোলারদের সামলে বড় রান করতে ব্যর্থ কোনও লখনউ ব্যাটার ৷ সর্বাধিক 21 বলে 30 রান করলেন ওপেনার এইডেন মার্করাম ৷ অধিনায়ক ঋষভ পন্তের ব্যাটে এল 18 রান ৷ ইডেনে গত ম্যাচে জয়ের নায়ক মুকুল চৌধুরিও এদিন ফিরলেন সস্তায় (18) ৷ সবমিলিয়ে 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 164 রান তোলে হোম টিম ৷

জবাবে সাই সুদর্শন 15 রানে ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে জয় কার্যত নিশ্চিত করে ফেলে অধিনায়ক গিল ও বাটলারের জুটি ৷ দু'জনে যোগ করেন 84 রান ৷ হাফসেঞ্চুরির পাশাপাশি এদিন আইপিএলে 4,000 রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন গুজরাত অধিনায়ক ৷ বিরাট কোহলিকে পিছনে ফেলে কনিষ্ঠ হিসেবে এই নজিরে নাম লেখান তিনি ৷ 26 বছর 216 দিন বয়সে 4 হাজার রানের এলিট ক্লাবে পৌঁছে গেলেন গিল ৷ যে ক্লাবে পৌঁছতে 27 বছর 195 দিন সময় নিয়েছিলেন কোহলি ৷

শেষপর্যন্ত ছ'টি চার ও এক ছক্কায় 40 বলে 56 করে ফেরেন গিল ৷ 11টি চারের সাহায্যে 37 বলে 60 রান করে বাটলার যখন আউট হন তখন 26 বলে 30 রান চাই গুজরাতের ৷ অপরাজিত থেকে ম্যাচ ফিনিশ করেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও রাহুল তেওয়াটিয়া ৷ 13 বলে 21 রানে নটআউট থাকেন প্রথমজন ৷ তেওয়াটিয়া অপরাজিত থেকে যান 10 রানে ৷ 18.4 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 165 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় 2022-এর চ্যাম্পিয়নরা ৷ এই জয়ে পাঁচে উঠে এল তারা ৷

