এক রানে থ্রিলার জয়, রাহুল-মিলারের লড়াই ব্যর্থ করে খাতা খুলল গুজরাত

এক রানে থ্রিলার জয়, রাহুল-মিলারের লড়াই ব্যর্থ করে খাতা খুলল গুজরাত
শেষ বলে কুলদীপ রানআউট হওয়ায় এক রানে হারল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ খুব কাছে নিয়ে গিয়েও দিল্লিকে জয় এনে দিতে পারলেন না মিলার ৷
Published : April 9, 2026 at 1:51 AM IST
নয়াদিল্লি, 9 এপ্রিল: শেষ দু'বলে দু'রান করে জয় এনে দিতে ব্যর্থ ডেভিড মিলার ৷ অন্তিম বলে কুলদীপ যাদব রানআউট হওয়ায় দর পেল না তাঁর 20 বলে 41 রানের ক্যামিয়ো ৷ জলে গেল ওপেনার কেএল রাহুলের 52 বলে 92 রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস ৷ রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে মাত্র এক রানে হেরে জয়ের হ্য়াটট্রিক হাতছাড়া করল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ অন্যদিকে শেষ ওভারে 13 রান ডিফেন্ড করে গুজরাতকে থ্রিলার জয় এনে দিলেন ইমপ্যাক্ট-সাব প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ প্রথম দু'ম্যাচে হারের পর 2026 আইপিএলে প্রথম জয় পেল শুভমন গিল ব্রিগেড ৷
ঘরের মাঠে টাইটান্সের দেওয়া 211 রান তাড়া করতে নেমে নয় উইকেটে 210-এ থামল ক্যাপিটালস ৷ টস জিতে কোটলায় এদিন অতিথি দলকে প্রথম ব্যাটিংয়ে ডাকেন দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল ৷ সাই সুদর্শন 12 রানে ফিরলেও আরেক ওপেনার তথা অধিনায়ক শুভমন গিল, জস বাটলার এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের হাফসেঞ্চুরিতে দু'শোর গণ্ডি পার করে টাইটান্স ৷ চারটি টার ও পাঁচটি ছক্কার সাহায্যে গিলের ব্যাট থেকে আসে 45 বলে 70 রান ৷ তৃতীয় উইকেটে সুন্দরের সঙ্গে তিনি যোগ করেন 104 রান ৷
তার আগে 27 বলে বিস্ফোরক 52 রানের ইনিংস খেলে আউট হন বাটলার ৷ তিনটি চার ও পাঁচটি ছক্কা হাঁকিয়ে আউট হন তিনি ৷ অধিনায়ক গিলের ইনিংসে ছিল চারটি চার, পাঁচটি ছক্কা ৷ আর ছ'টি চার ও দু'টি ছয় মেরে 32 বলে 55 রান করেন 'ওয়াশি' ৷ তাঁর ব্যাটে দু'শো পেরোয় দল ৷ ন'বলে 14 রানে অপরাজিত থাকেন গ্লেন ফিলিপ্স ৷ 20 ওভারে চার উইকেটে 210 রান তোলে 2022-এর চ্যাম্পিয়নরা ৷ চার ওভারে 24 রান দিয়ে এক উইকেট নেন লুঙ্গি এনগিদি ৷ জোড়া উইকেট নিলেও 55 রান খরচ করেন মুকেশ কুমার ৷
জবাবে পাথুম নিশাঙ্কা ও রাহুলের ওপেনিং জুটিতে 76 রান তোলে ক্যাপিটালস ৷ সিংহলি ওপেনার 24 বলে 41 করে ফিরলেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন রাহুল ৷ দ্রুত ফিরে যান নীতীশ রানা (5) ও গত দু'ম্যাচের নায়ক সমীর রিজভি (0) ৷ ত্রয়োদশ ওভারে ডেভিড মিলার 12 রানে অবসৃত হয়ে মাঠ ছাড়লে বিপদ বাড়ে ক্যাপিটালসের ৷ 29 বলে হাফসেঞ্চুরি করা রাহুল তখন একাই লড়ছেন ৷ কারণ অক্ষর, স্টাবস দু'অঙ্কের রানে পৌঁছতে ব্যর্থ হন ৷
17তম ওভারে স্টাবস ফেরার পর মিলার ফের ক্রিজে এলেও ওই ওভারেরই শেষ বলে 92 রানে শেষ হয় রাহুলের ইনিংস ৷ দিল্লি ওপেনার মারেন 11টি চার ও চারটি ছয় ৷ এরপর ভিপরাজ নিগমকে নিয়ে লক্ষ্যমাত্রার খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন মিলার ৷ কিন্তু অন্তিম ওভারের দ্বিতীয় বলে নিগম 12 রানে আউট হন ৷ শেষ পর্যন্ত তিনটি চার ও সমসংখ্যক ছয় মেরে মিলার 20 বলে 41 রানে অপরাজিত থাকলেও দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দিতে পারেননি ৷ শেষ বলে কুলদীপ যাদব রানআউট না-হলে ম্যাচ অন্তত সুপার-ওভারে পৌঁছত ৷
তা না-হওয়ায় রুদ্ধশ্বাস জয়ে প্রথম জয় ছিনিয়ে নিল গুজরাত ৷ তবে গিল কিংবা বাটলার নন, তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা সহঅধিনায়ক রশিদ খান ৷ 17 রানে তিন উইকেট নেন তিনি ৷ রানা, রিজভি ও অক্ষরকে ফেরান আফগান স্পিনার ৷