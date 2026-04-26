চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে গুজরাতকে জেতালেন রাবাদা-সুদর্শন, লিগ টেবলে পাঁচে গিলরা

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে গুজরাতকে জেতালেন রাবাদা-সুদর্শন, লিগ টেবলে পাঁচে গিলরা
চিপকে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল গুজরাত টাইটান্স ৷ সহজে ম্য়াচ জিতলেও ফিল্ডিং চিন্তায় রাখবে শুভমন গিলদের ৷
Published : April 26, 2026 at 8:10 PM IST
চেন্নাই, 26 এপ্রিল: ধারাবাহিকতার বড্ড অভাব চলতি মরশুমে চেন্নাই সুপার কিংসের পারফরম্য়ান্সে ৷ গত ম্য়াচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আইপিএলে নিজেদের সবচেয়ে বড় জয়ের পর রবিবার ফের মুখ থুবড়ে পড়ল ইয়েলো ব্রিগেড ৷ অন্যদিকে 159 রান তাড়া করে আট উইকেটে সহজ জয়ে লিগ টেবলে পাঁচে উঠে এল গুজরাত টাইটান্স ৷ চিপকে প্রথমবার চেন্নাইকে গিলরা হারালেন আট উইকেট ৷ lতাও আবার 20 বল বাকি থাকতে ৷
বল হাতে এদিন টাইটান্সের নায়ক যদি হন কাগিসো রাবাদা ৷ তাহলে ব্যাট হাতে সুকৌশলে ম্যাচ বের করে আনলেন ওপেনার সাই সুদর্শন ৷ গত ম্য়াচে সেঞ্চুরির পর সুপার কিংসের বিরুদ্ধে 87 রানের ইনিংস এল তাঁর ব্য়াটে ৷
টস জিতে চিপকে এদিন চেন্নাই সুপার কিংসকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান টাইটান্স অধিনায়ক গিল ৷ কিন্তু গত ম্য়াচের সেঞ্চুরিয়ন সঞ্জু স্য়ামসনকে মাত্র 11 রানে ফিরিয়ে চেন্নাই শিবিরে প্রথম আঘাতটা হানেন রাবাদা ৷ দ্রুত উর্ভিল প্য়াটেলকে (4) ফেরান প্রোটিয়া পেসারই ৷ এরপর একে একে সরফরাজ খান (0) ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে ফিরিয়ে চেন্নাইকে আরও চাপে ফেলে দেন যথাক্রমে মহম্মদ সিরাজ ও মানব সুতার ৷ 37 রানে চার উইকেট হারায় সিএসকে ৷
পঞ্চম উইকেটে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে জুটিতে 59 রান যোগ করেন শিবম দুবে ৷ হালে কিছুটা পানি পায় চেন্নাই ৷ 17 বলে 22 রান করেন ভারতের টি-20 বিশ্বজয়ের অন্যতম নায়ক ৷ দুবে আউট হওয়ার পর বাকি সময়টা চেন্নাই ইনিংসকে টানেন অধিনায়ক রুতুরাজ ৷ 60 বলে 74 রানে অপরাজিত থেকে সাত উইকেট হারিয়ে দলকে 158 রানে পৌঁছে দেন তিনি ৷ যা চলতি আইপিএলে চেন্নাই অধিনায়কের প্রথম হাফসেঞ্চুরি ৷
গুজরাতের হয়ে দারুণ বোলিং দুই পেসার মহম্মদ সিরাজ ও কাগিসো রাবাদার ৷ প্রথমজন নেন 23 রানে এক উইকেট ৷ ম্য়াচের সেরা রাবাদা তিন উইকেট নেন 25 রানে ৷ স্পিনার মানব সুতার তিন ওভার হাত ঘুরিয়ে 22 রানে নেন এক উইকেট ৷ টাইটান্সের জঘন্য ফিল্ডিং সুপার কিংসকে লড়াইয়ের রসদ দেয় ৷ অবশ্য রান তাড়া করতে নেমে ওপেনিং জুটিতে 58 রান টাইটান্সের জয় মোটামুটি নিশ্চিত করে দেয় ৷ 23 বলে 33 রানে আউট হন গিল ৷ তবে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন আরেক ওপেনার সুদর্শন ৷
দ্বিতীয় উইকেটে জস বাটলার ও সুদর্শনের জুটিতে যোগ হয় 103 রান ৷ দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে 87 রানে আউট হন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ তাঁর 46 বলের ইনিংস সাজানো চারটি চার ও সাতটি ছক্কা ৷ বাটলার অপরাজিত থেকে যান 30 বলে 39 রানে ৷ 16.4 ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে 162 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় টাইটান্স ৷ এই জয়ের ফলে আট ম্য়াচে আট পয়েন্ট সংগ্রহ করল গুজরাত টাইটান্স ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে ছ'য়ে রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস ৷