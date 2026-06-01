টিম বাসে আগুন, ফাইনালের পর হোটেলে ফেরার পথে দুর্ঘটনার মুখে গিলরা
ফাইনাল হেরে রবিবার রাতে হোটেলের ফেরার সময় মাঝ রাস্তায় বিপদের মুখে পড়তে হয় গুজরাত ক্রিকেটার ও সাপোর্ট-স্টাফদের ৷
Published : June 1, 2026 at 8:16 AM IST
আমেদাবাদ, 1 জুন: রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে রবিবার ঘরের মাঠ আমেদাবাদে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে গুজরাত টাইটান্সের ৷ দ্বিতীয়বার খেতাব জয়ের স্বপ্ন অধরা রেখে এদিন হোটেলে ফেরার পথে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হল শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷ ম্য়াচের পর এদিন স্টেডিয়াম থেকে হোটেলে ফেরার পথে গুজরাত টাইটান্সের টিম বাসে আগুন ধরে যায় বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ যদিও তা ভয়াবহ আকার নেয়নি ৷
হোটেলে ফেরার পথে শর্ট-সার্কিট থেকে এদিন গিল'দের টিম বাসে আগুন ধরে যায় বলে সংবাদসংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ ৷ মাঝপথে বাস থামিয়ে ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট-স্টাফদের নিরাপদে বাইরে বের করে আনা হয় ৷ পিটিআই জানিয়েছে, সকল ক্রিকেটার ও সাপোর্ট-স্টাফরা নিরাপদ এবং সুস্থ রয়েছেন ৷ ঘটনার জেরে মাঝরাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় বলে পিটিআই'য়ের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ পরবর্তীতে অন্য একটি বাসের ব্যবস্থা করে শুভমন গিল, জস বাটলারদের টিম হোটেলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ৷
এর আগে গত 30 মে শনিবার ফাইনালের জন্য আমেদাবাদে পৌঁছনোও বিলম্বিত হয়েছিল গুজরাত টাইটান্সের ৷ 29 মে নিউ চণ্ডীগড়ে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার জয়ের পরদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় সেখান থেকে গিলদের বিমান নির্ধারিত সময়ের অনেকটা পরে রওনা দেয় ৷ গুজরাত টাইটান্সের বিমান আমেদাবাদের মাটি ছোঁয় ফাইনালের আগেরদিন সন্ধেয় ৷ যাতায়াতের ধকল কি আইপিএল ফাইনালে সমস্যায় ফেলল গুজরাত টাইটান্স'কে ? এমন তত্ত্ব অবশ্য মানতে নারাজ টাইটান্সের ক্রিকেটিং ডিরেক্টর বিক্রম সোলাঙ্কি ৷
Gujarat Titans players, staff evacuated from team bus after short circuit causes breakdown and reported flames. This came after the team lost to RCB in the IPL final. pic.twitter.com/vMw8cFjCcb— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) June 1, 2026
ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমি কোনওভাবেই যাতায়াতের ধকল কিংবা বেশি ম্য়াচ খেলার কথা বলে আরসিবি'র কৃতিত্বকে কেড়ে নিতে চাই না ৷" উল্লেখ্য রবিবাসরীয় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম কার্যত একপেশে ফাইনালের সাক্ষী থাকে ৷ প্রথম ব্য়াট করে আরসিবি বোলারদের দাপটে আট উইকেটে 155 রান তোলে গুজরাত টাইটান্স ৷ সর্বাধিক 50 রানের ইনিংস আসে ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্য়াটে ৷ তিন উইকেট নিয়ে আরসিবি'র সবচেয়ে সফল বোলার রশিক দার ৷
জবাবে পাঁচ উইকেট হারিয়েও বিরাট কোহলির ব্য়াটে দু'ওভার বাকি থাকতে ম্য়াচ জিতে নেয় রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ 42 বলে 75 রানে অপরাজিত থেকে টানা দ্বিতীয়বার দলের খেতাব জয় নিশ্চিত করেন 'চেজমাস্টার' ৷ 18 ওভারে পাঁচ উইকেটে 161 রান তুলে ফের শিরোপা জিতে নেয় আরসিবি ৷