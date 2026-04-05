154.2 কিমি/ঘণ্টা, আইপিএলে উত্থান নয়া 'গতিদানব' অশোক শর্মার !

154.2 কিমি/ঘণ্টা, আইপিএলে উত্থান নয়া 'গতিদানব' অশোক শর্মার !
অ্য়ানরিখ নর্তজেকে টপকে চলতি আইপিএলের দ্রুততম ডেলিভারিটি শনিবার এল অশোক শর্মার থেকে ৷ যা আইপিএলের ইতিহাসে ষষ্ঠ দ্রুততম ৷
Published : April 5, 2026 at 3:26 PM IST
আমেদাবাদ, 5 এপ্রিল: ময়াঙ্ক যাদব হোন কিংবা উমরান মালিক ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনও সেভাবে প্রতিষ্ঠা হতে না-পারলেও কোটিপতি লিগের সৌজন্যে এমনই একাধিক জোরে বোলারের সন্ধান পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট ৷ যাঁরা হামেশাই ঘণ্টায় 145-150 কিমি গতিবেগে বোলিং করতে পারদর্শী ৷ শনিবার কি তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম ? কারণ 154.2 কিমি (প্রতি ঘণ্টায়) গতিতে এদিন চলতি আইপিএলের দ্রুততম বলটি করলেন অখ্যাত পেসার অশোক শর্মা ৷
গুজারাত টাইটান্স জার্সিতে আইপিএল কেরিয়ারের দ্বিতীয় ম্য়াচে শনিবার নেমেছিলেন রাজস্থান নিবাসী পেসার অশোক শর্মা ৷ রাজস্থান রয়্যালস ইনিংসের 16তম ওভারে শেষ বলে ধ্রুব জুরেলকে একটি ইয়র্কার ছোড়েন ডানহাতি পেসার ৷ যেটির গতি ছিল 154.2 কিমি প্রতি ঘণ্টায় ৷ এখনও পর্যন্ত যা চলতি লিগের সবচেয়ে দ্রুতগতির বল ৷
শনিবার গুজরাত বনাম রাজস্থান ম্য়াচের আগে চলতি আইপিএলের দ্রুততম বলটি করার নজির ছিল লখনউ সুপার জায়ান্ট পেসার অ্য়ানরিখ নর্তজের দখলে ৷ দিল্লি ক্য়াপিটালসের বিরুদ্ধে ম্য়াচে 150.0 কিমি গতিতে বল করেছিলেন প্রোটিয়া পেসার ৷ এদিন চলতি আইপিএলের দ্রুততম বলটি করার আগেই অবশ্য সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন অশোক ৷ রয়্যালস ইনিংসের 16তম ওভারে তাঁর চতুর্থ বলটির গতি ছিল 150.7 কিমি/ঘণ্টা ৷
- কে এই অশোক শর্মা: 2022 সালে মাত্র 55 লক্ষ টাকায় কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে নিয়েছিল অশোক শর্মাকে ৷ রাজস্থান রয়্যালসের নেট বোলার হিসেবে নজর কেড়ে আইপিএলে প্রবেশ করেছিলেন তিনি ৷ যদিও পার্পল জার্সিতে একটি ম্য়াচও খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর ৷
এরপর 2025 সালে 30 লক্ষ টাকায় রাজস্থান রয়্য়ালসে প্রত্যাবর্তন হয়েছিল তাঁর ৷ কিন্তু সেবারেও একটিও ম্য়াচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি ৷ অবশেষে 2026 আইপিএল নিলামে তাঁকে 90 লক্ষে দলে নেয় গুজরাত টাইটান্স ৷ আর প্রথম দু'টি ম্য়াচে টাইটান্সের একাদশে নিয়মিত জায়গা করে নিলেন অশোক ৷ শনিবার দ্বিতীয় ম্য়াচে দল হারলেও নিজে রেকর্ডবুকে নাম তুলে নিলেন তিনি ৷ ভারতীয় বোলারদের মধ্যে আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম ডেলিভারিটি এদিন এল অশোকের থেকে ৷ যা সার্বিকভাবে ষষ্ঠ ৷ দু'ম্য়াচে তাঁর ঝুলিতে দু'টি উইকেট ৷ শনিবারের ম্য়াচে শিমরন হেটমায়ারকে আউট করেন তিনি ৷
আইপিএল অভিষেকের আগে 10টি টি-20 ম্য়াচে তাঁর ঝুলিতে ছিল 22 উইকেট ৷ এছাড়া চারটি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ এবং সাতটি লিস্ট-এ ম্য়াচ খেলেছেন অশোক শর্মা ৷ সেখানে যথাক্রমে 14টি ও 13টি উইকেট নিয়েছেন উঠতি স্পিডস্টার ৷
- আইপিএলের দ্রুততম ডেলিভারি (প্রথম ছয়):
- শন টেট (রাজস্থান রয়্যালস)- 157.7 কিমি/ঘণ্টা
- লকি ফার্গুসন (গুজরাত টাইটান্স)- 157.3 কিমি/ঘণ্টা
- উমরান মালিক (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ)- 157 কিমি/ঘণ্টা
- ময়াঙ্ক যাদব (লখনউ সুপার জায়ান্টস)- 156.7 কিমি/ঘণ্টা
- অ্যানরিখ নর্তজে (দিল্লি ক্য়াপিটালস)- 156.2 কিমি/ঘণ্টা
- অশোক শর্মা (গুজরাত টাইটান্স)- 154.2 কিমি/ঘণ্টা