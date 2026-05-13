রাবাদা-হোল্ডারদের আগুনে স্পেলে শীর্ষে গুজরাত, লজ্জার নজির গড়ে হারল হায়দরাবাদ

রাবাদা-হোল্ডারদের আগুনে স্পেলে শীর্ষে গুজরাত, লজ্জার নজির গড়ে হারল হায়দরাবাদ
তিনটি করে উইকেট রাবাদা-হোল্ডারের ৷ আইপিএলে নিজেদের সর্বনিম্ন স্কোর করল সানরাইজার্স ৷
Published : May 13, 2026 at 9:48 AM IST
আমেদাবাদ, 13 মে: চলতি আইপিএলে সবচেয়ে ধারাবাহিক বোলিং-আক্রমণ কোন দলের ? সাতপাঁচ না-ভেবে উত্তরটা অবশ্যই হওয়া উচিত গুজরাত টাইটান্স ৷ কারণ সাম্প্রতিক সময়ে টানা জয়ের মধ্যে থাকা শুভমন গিলের দলের মূল ইউএসপি তাঁদের বোলিং ৷ মঙ্গলবার কাগিসো রাবাদা, জেসন হোল্ডার, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা সমৃদ্ধ সেই বোলিং বিভাগের নবতম শিকার সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ টাইটান্সের বোলিং আক্রমণের সামনে 169 রান তাড়া করতে নেমে 86-তে শেষ সানরাইজার্সের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ যা আইপিএলে তাদের সর্বনিম্ন স্কোর ৷
জিতলে লিগ টেবলে শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ ছিল দু'দলের কাছেই ৷ 82 রানে সানরাইজার্সকে গো-হারা হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার মগডালে উঠল টাইটান্স ৷ একইসঙ্গে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে প্লে-অফ প্রায় নিশ্চিত করে ফেলল শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷
টস জিতে এদিন টাইটান্সকে ঘরের মাঠে প্রথম ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে স্বল্প রানে বেঁধে রাখে অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷ ঈশান মালিঙ্গা হাত খুলে রান দিলেও অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, প্রফুল হিঙ্গেদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে পাঁচ উইকেটে 168 রান তোলে টাইটান্স ৷ গিল (5), বাটলারদের (7) ব্যর্থতার দিনে সর্বাধিক 44 বলে 61 রান ওপেনার সাই সুদর্শনের ৷ মারেন পাঁচটি চার ও দু'টি ছয় ৷ শেষদিকে 33 বলে ঝোড়ো 50 রানের ইনিংস খেলেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ যাঁর ইনিংস সাজানো ছিল সাতটি চার ও এক ছক্কায় ৷
সানরাইজার্স বোলারদের মধ্যে দু'টি করে উইকেট প্রফুল হিঙ্গে ও সাকিব হুসেনের ৷ চার ওভারে 20 রান দিয়ে এক উইকেট নেন কামিন্স ৷ জবাবে প্রথম ওভারেই ট্রাভিস হেড'কে শূন্য রানে ফিরিয়ে সানরাইজার্স শিবিরে প্রথম আঘাতটা হানেন মহম্মদ সিরাজ ৷ এরপর অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষাণ ও রবিচন্দ্রন স্মরণকে একে একে ফিরিয়ে বিপক্ষের কোমর ভেঙে দেন রাবাদা ৷ 32 রানে চার উইকেট হারানো সানরাইজার্স আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি ৷
এরপর উইকেট পার্টিতে যোগ দেন জেসন হোল্ডার ও ইমপ্যাক্ট-সাব প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ টাইটান্স পেসারদের দাপটে হায়দরাবাদের মাত্র চার ব্যাটার দু'অঙ্কের রানে পৌঁছন ৷ শেষমেশ 14.5 ওভারে 86 রানে গুটিয়ে যায় এসআরএইচ ৷ তিনটি করে উইকেট রাবাদা ও হোল্ডারের ৷ জোড়া উইকেট কৃষ্ণার ৷ একটি করে উইকেট নেন সিরাজ ও রশিদ খান ৷ 28 রানে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা রাবাদা-ই ৷ জয়ের ফলে 12 ম্যাচে 16 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে গুজরাত ৷ সমসংখ্যক ম্যাচে 14 পয়েন্ট নিয়ে তিনে হায়দরাবাদ ৷