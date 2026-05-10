নেতা হিসেবে সুখের হল না 'যশস্বী' অভিষেক, টানা চতুর্থ জয়ে দু'য়ে টাইটান্স

নেতা হিসেবে সুখের হল না 'যশস্বী' অভিষেক, টানা চতুর্থ জয়ে দু'য়ে টাইটান্স
পিঙ্ক ব্রিগেডের বিরুদ্ধে 77 রানে জিতে লিগ টেবলে দু'য়ে উঠলেন গিলরা ৷ চার উইকেটে ম্যাচের সেরা লেগ-স্পিনার রশিদ খান ৷
Published : May 10, 2026 at 8:54 AM IST
জয়পুর, 10 মে: দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় ছিলেন না রিয়ান পরাগ ৷ পরিবর্তে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক হিসেবে শনিবার ঘরের মাঠে অভিষেক হল যশস্বী জয়সওয়ালের ৷ কিন্তু নেতা হিসেবে 'যশস্বী' অভিষেক সুখের হল না ৷ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে রয়্যালসকে বিরাট ব্যবধানে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিল গুজরাত টাইটান্স ৷ পিঙ্ক ব্রিগেডের বিরুদ্ধে 77 রানে জিতে লিগ টেবলে দু'য়ে উঠলেন শুভমন গিলরা ৷
চলতি আইপিএলের তৃতীয় হাফসেঞ্চুরিতে এদিন ব্যাট হাতে টাইটান্সের জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন গিল-ই ৷ আর বল হাতে জ্বলে উঠলেন ডেপুটি রশিদ খান ৷ সবমিলিয়ে গো-হারা বৈভবরা ৷ প্রথম পর্বে হারের বদলা নিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে গেল 2022-এর চ্যাম্পিয়নরা ৷
তিনটি পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামা রয়্যালস সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে এদিন টস জিতে প্রতিপক্ষকে প্রথম ব্যাটিংয়ে পাঠায় ৷ ওপেনিং জুটিতে সাই সুদর্শন ও শুভমন গিলের শতরান মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেয় টাইটান্সকে ৷ অর্ধশতরানের পর লম্বা হয়নি সুদর্শনের ইনিংস ৷ গত মরশুমের সর্বাধিক রানস্কোরার করেন 36 বলে 55 ৷ তবে শতরানের দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন গিল ৷ কিন্তু 84 রানে ব্রিজেশ শর্মার শিকার হন টাইটান্স অধিনায়ক ৷ তাঁর 44 বলের ইনিংসে ছিল ন'টি চার ও তিনটি ছয় ৷
13 রানে ফেরেন জস বাটলার ৷ শেষদিকে ওয়াশিংটন সুন্দরের 20 বলে 37 রানের অপরাজিত ঝোড়ো ইনিংস 20 ওভারে চার উইকেটে 229 তুলতে সাহায্য করে টাইটান্সকে ৷ দু'টি ছক্কা হাঁকিয়ে রাহুল তেওয়াটিয়া নটআউট থাকেন চার বলে 14 রানে ৷ দেদার রান খরচ করেন জোফ্রা আর্চার, তুষার দেশপাণ্ডে ৷ দু'টি উইকেট নিলেও 47 রান দেন আরেক পেসার ব্রিজেশও ৷ তুলনায় খানিকটা কম রান খরচ করেন অভিজ্ঞ স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা ৷ চার ওভারে 34 রান দিয়ে বাটলারের উইকেট তুলে নেন ইউটিলিটি অলরাউন্ডার ৷
জবাবে বৈভব ঝড় শুরু হলেও তা দ্রুত থামিয়ে দেন মহম্মদ সিরাজ ৷ 16 বলে 36 করে ফেরেন বছর পনেরোর ওপেনার ৷ তিন রানে অধিনায়ক জয়সওয়ালকে ফেরান কাগিসো রাবাদা ৷ এরপর রশিদের ঘূর্ণিতে ধসে পড়ে রয়্যালসের মিডল-অর্ডার ৷ জাদেজার 25 বলে 38 ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য রান আসেনি কারও ব্যাটে ৷ 33 রান দিয়ে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা রশিদ ৷
12 রানে তিন উইকেট নিয়ে রয়্যালস ইনিংসের ইতি টানেন জেসন হোল্ডার ৷ 16.3 ওভারে মাত্র 152 রানে গুটিয়ে যায় হোম টিম ৷ বিরাট জয়ের পর 11 ম্যাচে 14 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ছুঁয়ে ফেললেন গিলরা ৷ রানরেটের নিরিখে দু'য়ে তারা ৷ অন্যদিকে সমসংখ্যক ম্য়াচে 12 পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে নামল রাজস্থান রয়্যালস ৷