ফিফা অনূর্ধ্ব-15 বিশ্বকাপ খেলে দেশে ফিরে বিদেশি ফুটবল সম্পর্কে কি জানালেন সৌম্যজিত ?
India Player Soumyajit Sarkar: টুর্নামেন্টে নিজের পারফরম্যানসের পর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে সৌম্যজিতের ৷ জাতীয় দলের হয়ে খেলাই তার স্বপ্ন ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 2, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 5:09 PM IST
রিষড়া (হুগলি), 2 নভেম্বর: ফিফা অনূর্ধ্ব-15 বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে দূরন্ত ফুটবল খেলেছে হুগলির রিষড়ার সৌম্যজিৎ সরকার ৷ মাত্র দু’মাসের অনুশীলনে ফিফা অনূর্ধ্ব-15 বিশ্বকাপে ভারতের নজর কাড়া পারফরম্যানসে বড় অবদান রয়েছে ডিফেন্সে খেলা সৌম্যজিতের ৷ মূলপর্বে গ্রুপ পর্যায় থেকে ছিটকে গেলেও, টুর্নামেন্টে নিজের পারফরম্যানসের পর আত্মবিশ্বাসী এই কিশোর ৷ আজারবাইজানের বাকুতে আয়োজিক টুর্নামেন্ট থেকে দেশে ফেরার পর রবিবার বাড়ি এসেছে সে ৷ সেখানেই ইটিভি ভারতকে সৌম্যজিৎ জানায়, তার অভিজ্ঞতার কথা ৷
যেখানে সবার আগে তার মুখে শোনা গেল ভারতীয় ফুটবল ও বিদেশের ফুটবলের পরিকাঠামোয় থাকা ফারাকের কথা ৷ সৌম্যজিৎ বলে, "প্রস্তুতির সময়টা আমরা খুবই কম পেয়েছি ৷ আমরা মাত্র 2-3 মাসের অনুশীলনে টুর্নামেন্টে খেলতে নেমেছিলাম ৷ আর বাইরের যে দলগুলো ছিল, ওরা সবার একসঙ্গে এক বা দু’বছর ধরে প্র্যাকটিস করে তারপর মাঠে নেমেছে ৷ তো সেই অনুযায়ী, আমরা অনেক ভালো পারফর্ম করেছি ৷ আরেকটা বিষয় হল, আমাদের থেকে বাইরের দেশগুলোর গ্রাসরুট লেভেল অনেক উন্নত ৷"
সৌম্যজিতের বক্তব্যে ফের একবার স্পষ্ট হয়ে গেল, ভারতীয় ফুটবল তৃণমূল স্তর থেকেই অনেকটা পিছিয়ে ৷ যেখানে সঠিক পরিকাঠামো, নতুন প্রতিভাদের তুলে আনা, তাদের প্রশিক্ষণে জোর এবং সঠিক পরিচর্যার বিষয়গুলি নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে ৷ বিশেষ করে, ফিফা বা এএফসি-র কোনও টুর্নামেন্টে খেলতে যাওয়ার আগে তাদের প্রস্তুতি সময় ৷ যেখানে টিম বন্ডিং এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরির মতো বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করা হয় ৷
ফিফা অনূর্ধ্ব-15 বিশ্বকাপে ভারত কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড থেকে মূল পর্বে গিয়েছে ৷ সেখানে নিজেদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ভারতের এই কিশোররা ৷ এই টুর্নামেন্টের পর নিজের খেলা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সৌম্যজিৎ ৷ সে বলছে, "অবশ্যই আগামী দিনে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চাই ৷ পাশাপাশি, বিদেশি ক্লাবে খেলার স্বপ্ন দেখি ৷"
কলকাতার ময়দানে দুই প্রধানে খেলার ইচ্ছের বিষয়ে সৌম্যজিতের বক্তব্য, "এখন আমি বাইরের রাজ্যে খেলতে চাই ৷ পরে সুযোগ হলে অবশ্যই কলকাতার ক্লাবে খেলব ৷ ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান এমন কোনও আলাদাভাবে পছন্দের দল নেই ৷ যখন যারা ভালো খেলে, তাদের খেলা উপভোগ করি ৷"
উল্লেখ্য, ফিফা অনূর্ধ্ব-15 বিশ্বকাপে মোট 189টি দল অংশ নিয়েছিল ৷ কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে গ্রুপ-কে’র অংশ ছিল ভারত ৷ সেখানে লাওস, ক্যামারুন ও বাহারিনকে হারিয়েছে ভারতীয় কিশোররা ৷ গ্রেনেডার বিরুদ্ধে 3-3 ড্র ও সেনেগালের বিরুদ্ধে 6-1 গোলে হারে ভারতীয় দল ৷ কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে তিন নম্বরে শেষ করে মূল পর্বে প্রবেশ করে ব্লু ক্লটরা ৷
মূল পর্বে টিয়ার-সি’তে হন্ডুরাস, আফগানিস্তান ও কাজাখাস্তানের বিরুদ্ধে হারে ভারতীয় দল ৷ পাশাপাশি, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো ও কিউবার বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতে ব্লু ক্লটরা ৷ তবে, তিন ম্যাচ হারায় টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায় ভারত ৷
ফিফা অনূর্ধ্ব-15 বিশ্বকাপে ভারতের ফলাফল
প্রতিপক্ষ ফলাফল
লাওস 4-2 (জয়)
ক্যামেরুন 2-1 (জয়)
গ্রেনেডা 3-3 (ড্র)
বাহরাইন 4-3 (জয়)
সেনেগাল 1-6 (হার)
হন্ডুরাস 1-2 (হার)
ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো 3-2 (জয়)
আফগানিস্তান 1-2 (হার)
কাজাখাস্তান 5(4)-5(5) (হার)
কিউবা 6-4 (জয়)
এক মাসের বেশি সময় পরে ঘরে ফিরেছে ছেলে ৷ এতদিন ফোনে তার সঙ্গে কথা বলতেন সৌম্যজিতের মা পুষ্পাঞ্জলি সরকার ৷ তিনি বলছেন, "এতদিন ফোনে কথা হতো ৷ এখন সামনে থেকে দেখছি ওকে ৷ সৌম্যজিতের মা হিসাবে খুব গর্ববোধ করছি ৷ আমি সকল মায়ের উদ্দেশ্যে বলব, নিজের সন্তানকে ফুটবল মাঠে পাঠান ৷ ওরা ঠিক নিজেদের প্রমাণ করবে ৷ ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির স্বার্থে প্রতিভাদের বিকাশ হওয়া দরকার ৷"
সৌম্যজিৎ ছোটবেলায় রিষড়ার কোচ শান্তনু দেবের ক্লাবে ফুটবল খেলা শুরু করেছিল ৷ বাবাকে দেখে অনুপ্রাণিত সৌম্যজিৎ ফুটবল খেলা শুরু করেছিল অনেক ছোটবেলায় ৷ ছাত্র দেশের হয়ে খেলে ফেরার পর তার বাড়িতে এসেছিলেন শান্তনু দেব ৷ তিনি আবার ফিফার ম্যাচ আয়োজনের সময় নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন ৷
শান্তনু দেব অভিযোগ করলেন, "এই টুর্নামেন্টটা হওয়ার কথা একমাসের ৷ কিন্তু, এক সপ্তাহে শেষ হয়ে গেল ৷ কীভাবে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো একদিনে দু’টো-তিনটে করে ম্যাচ খেলতে পারে ! আমার মনে হয়, সময় নিয়ে টুর্নামেন্টটা করতে পারলে ফলাফলটা আরও ভালো হতো ৷ তবে, এতে ওর জন্য যেটা ভালো হল, নিজে বুঝে গেল কতটা দম লাগে মাঠে নামার পর ৷ কতক্ষণ একটা নির্দিষ্ট গতিতে খেলতে হয়, সেটা ও বুঝে গেল ৷"