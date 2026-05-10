আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব পিছিয়ে দিচ্ছে বাংলার দাবাড়ুদের, বলছেন নয়া গ্র্যান্ডমাস্টার আরণ্যক

আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব পিছিয়ে দিচ্ছে বাংলার দাবাড়ুদের, বলছেন নয়া গ্র্যান্ডমাস্টার আরণ্যক
প্রয়োজনীয় তৃতীয় নর্মটি পেতে অনেকটা দেরি হলেও শেষমেশ গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পেরে অনেকটাই হাল্কা বোধ করছেন আরণ্যক ৷ কথা বললেন সঞ্জয় অধিকারীর সঙ্গে ৷
Published : May 10, 2026 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 10 মে: ক্য়ান্ডিডেটসে চ্য়াম্পিয়ন হয়ে চলতি বছরের শেষদিকে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে চিনের জু ওয়েনজুনকে চ্যালেঞ্জ করবেন বৈশালী রমেশবাবু ৷ গত মাসে এই চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টারের সাফল্যের আলোয় আলোকিত হয়েছে ভারতীয় দাবা ৷ বৈশালীর কীর্তির দিনকয়েকের মধ্যে সাফল্য এসেছে বঙ্গ দাবাতেও ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার পর গত মাসেই দেশের 95তম হিসেবে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার তৃতীয় তথা ফাইনাল নর্ম পেয়েছেন আরণ্যক ঘোষ ৷
বাঘাযতীন অরুণাচল মাঠের উল্টোদিকের গলিতে একটি ছিমছাম ফ্ল্যাটে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকেন আরণ্যক ৷ বাবা মা এবং আরণ্যকের পৃথিবীতে চতুর্থ ব্যক্তি দাবা। চৌষট্টি খোপের বোর্ডে রাজা-মন্ত্রী-গজ-ঘোড়া-নৌকার দাপাদাপি বাড়ির আনাচে-কানাচে ৷ সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং পূর্ব রেলের কৃতী কর্মী এখন বাংলার দাবার অনেক তারার মাঝে উজ্বল নক্ষত্র ৷
ব্যাঙ্কক চেজ ক্লাব ওপেনে গত মাসের মাঝামাঝি গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার চূড়ান্ত নর্মটি অর্জন করেছেন আরণ্যক ৷ বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে 401 নম্বরে থাকা বঙ্গ দাবাড়ু প্রথম জিএম নর্ম পেয়েছিলেন 2023 সালে স্যান্টোস ওপেনে ৷ পরের বছরই দ্বিতীয় নর্ম পেয়েছিলেন অ্যানেমাস মাস্টার্সে ৷ 2025 সালে চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করেছিলেন। এতদিন 2555 পর্যন্ত এলো রেটিংয়ে আটকে ছিলেন ৷ এবার তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য 2600 এলো পয়েন্ট ৷
বাবা মৃণাল ঘোষ একজন আদ্যন্ত দাবাপ্রেমী ৷ জীবনের দৌড়ে দাবাকে পেশা করা হয়নি তাঁর ৷ তবে দাবার প্রতি প্রেমটা ছিল অবিচল ৷ চাকরির পাশাপাশি দাবা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন তিনি ৷ 2008 সালে অফিস থেকে ফিরে ছোট্ট আরণ্যককে প্রথম দাবার ঘুঁটি নিয়ে খেলতে দেখেছিলেন মৃণালবাবু ৷ প্রশিক্ষকের চোখ খুদে প্রতিভার বিচ্ছুরণের হদিশ পেয়েছিল ৷ মৃণাল বাবুর কথায়, "জীবনের অধরা স্বপ্ন ছেলের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা ছিল। তবে আরণ্যককে গড়ে তোলার জন্য যে পরিমাণ টাকার জোগান সেসময় দরকার ছিল তা বাবা হিসেবে দিতে পারিনি ৷ এটা অবশ্যই আক্ষেপ। তবে ওকে গোড়া তোলার জন্য আমি অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি ৷ আমার বন্ধু-বান্ধব এবং আইনজীবী কল্লোল বসু সাহায্য করেছেন অকাতরে ৷ আর্থিকভাবে আরণ্যককে কেরিয়ারের শুরুতে সহায়তা করতে পারলে কয়েক বছর আগেই ও গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারত ৷"
বাবার কাছে হাতেখড়ির পর সর্বজিৎ অধিকারীর কাছে কোচিং নেওয়া ৷ 1800 এলো রেটিং পর্যন্ত তাঁর কাছেই দাবাচর্চা ৷ এরপর দিব্যেন্দু বড়ুয়ার অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ বদলে দেয় সবটা ৷ সেখানকার পরিবেশ এবং কোচিং আরণ্যককে আরও পরিশীলিত এবং পরিণত করে ৷ দেড়বছর সেখানে কাটিয়ে আলেখিন চেজ ক্লাবে চলে এসেছিলেন আরণ্যক ৷ সেখানে দুর্গাচরণ মহাপাত্রের কাছে কোচিং নিয়ে আরণ্যকের এলো রেটিং হয় 2300 ৷ ফলস্বরূপ ইন্টারন্যাশানাল মাস্টার্স নর্ম অর্জন হয়েছিল ৷
তারপর থেকে আরণ্যকের গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার দৌড় প্রায় একাকী ৷ গতবছর দাবা বিশ্বকাপের আগে অবশ্য মায়ের পরামর্শে অর্ঘ্যদীপ দাসের সঙ্গে 'সিরিয়াস দাবাচর্চা' শুরু করেন ৷ দীপ্তায়ন ঘোষকে আদর্শ মনে করা আরণ্যক ম্যাগনাস কার্লসেনের ভক্ত ৷ আরণ্যক মনে করেন দাবাচর্চা এখন যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ ৷ বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষক ছাড়া যা সামলানো কঠিন হয় ৷ বিশেষ করে কেরিয়ারের শুরুতে ৷ তামিলনাড়ু-সহ দক্ষিণের রাজ্যের দাবাড়ুরা আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা শুরু থেকেই পেয়ে থাকেন ৷ আরণ্যকের আক্ষেপ যে, বাংলায় সেটা সম্ভব হয় না ৷
তাঁর কথায়, "ইন্টারন্যাশানাল মাস্টার হওয়া পর্যন্ত আমার লড়াইটা কঠিন ছিল ৷ তারপর আমি আমারটা চালিয়ে নিতে পেরেছি। তবে শুরু থেকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব আজও রয়েছে ৷" কয়েক বছর ধরে গ্র্যান্ডমাস্টারের চূড়ান্ত নর্ম পাওয়ার যে দীর্ঘ অপেক্ষা, তার অবসানে খুশি আরণ্যক ৷ কিন্তু দেরি হল কেন ? বাংলার দ্বাদশ গ্র্যান্ডমাস্টার বলছেন, "আমাদের এখানে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পেতে যে পয়েন্ট দরকার সেই টুর্নামেন্ট কম হয় ৷ বিদেশে এই ধরনের টুর্নামেন্ট খেলার খরচ প্রচুর ৷ ইউরোতে খরচ হওয়ার সময় ব্যয়ের বহরটা বোঝা যায় ৷ তাই খেলছিলাম কম ৷ এখন গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পাওয়ার পর টুর্নামেন্টে খেলার আমন্ত্রণ পাব, তাতে লাভ হবে ৷ যদিও এখন আমি খরচ নিজেই চালাতে পারি ৷ তবুও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার দরকার ৷"
নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার পর অভিনন্দনের যেমন এসেছে, তেমনই প্রয়োজনীয় পরামর্শও পেয়েছেন ৷ গ্র্যান্ডমাস্টার সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্য়ায় ফিটনেসে জোর দিতে বলেছেন ৷ যা সাফল্যের জন্য জরুরি ৷ এছাড়াও ব্যক্তিত্বের বদল প্রয়োজন বলেও জানিয়েছেন সূর্যশেখর ৷ থ্যালাসেমিয়া মাইনর হওয়ার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ার সমস্যা থাকলেও তা বড় কোনও প্রতিকূলতা অবশ্য সৃষ্টি করেনি বলেই দাবি আরণ্যকের ৷ আগামীতে গুকেশ, প্রজ্ঞানন্দদের সঙ্গে নিজেকে একই পংক্তিতে বসার স্বপ্ন থাকলেও তার জন্য তাড়াহুড়ো করতে নারাজ ৷ আপাতত 2600 এলো রেটিংয়ে পাখির চোখ। তারপর ধাপে-ধাপে আরও বড় স্বপ্নপূরনে পা বাড়াতে চান কলকাতা জনঅরণ্যে বসবাসকারী বছর বাইশের যুবা ৷