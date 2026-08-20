অলিম্পিক্সে সোনা জিতলে 1 কোটি, চালু হচ্ছে ভাতাও ; অ্যাথলিটদের জন্য কল্পতরু শুভেন্দুর সরকার

অলিম্পিক্সে সোনা জিতলে 1 কোটি, চালু হচ্ছে ভাতাও ; অ্যাথলিটদের জন্য কল্পতরু শুভেন্দুর সরকার
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফল হওয়া ক্রীড়াবিদদের বড় অঙ্কের পুরস্কার এবং অবসরপ্রাপ্ত কৃতি ক্রীড়াবিদদের মাসিক ভাতা দেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছে।
Published : August 20, 2026 at 7:55 AM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: পালাবদলের পর রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তনের বার্তা দিল নয়া সরকার। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলার ক্রীড়াবিদ এবং সামগ্রিক ক্রীড়া পরিকাঠামোর স্বার্থে একগুচ্ছ যুগান্তকারী নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । পদকজয়ী খেলোয়াড়দের কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার, রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করা অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের মাসিক ভাতা এবং তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিযোগিতা আয়োজনে বিপুল সরকারি অনুদানের অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা।
এদিনের বৈঠকে কৃতি ক্রীড়াবিদদের জন্য 'অটল খেল সম্মান পুরস্কার' চালুর প্রস্তাবে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র, যুব, জুনিয়র, সাব-জুনিয়র এবং বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন (দিব্যাঙ্গ) বিভাগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদকজয়ীরা এই আর্থিক সুবিধা পাবেন।
বড় সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের
- নয়া কাঠামো অনুযায়ী, অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী বাংলার প্রতিযোগী এককালীন নগদ 1 কোটি পাবেন।
- রুপো ও ব্রোঞ্জ পদকের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে 75 লক্ষ এবং 50 লক্ষ টাকা ।
- বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ক্ষেত্রে সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জজয়ীদের দেওয়া হবে যথাক্রমে 50 লক্ষ, 37 লক্ষ 50 হাজার এবং 25 লক্ষ টাকা ।
- একইভাবে এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসের সোনাজয়ীরা পাবেন 50 লক্ষ টাকা ।
- এই দুই প্রতিযোগিতায় রুপো ও ব্রোঞ্জ পদকের আর্থিক মূল্য যথাক্রমে 30 লক্ষ এবং 20 লক্ষ টাকা ।
- এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পদক পেলে মিলবে যথাক্রমে 25 লক্ষ (স্বর্ণ), 15 লক্ষ (রুপা) ও 10 লক্ষ টাকা (ব্রোঞ্জ)।
- ন্যাশনাল গেমস এবং ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের পদকজয়ীদের জন্যও যথাক্রমে 10 লক্ষ, 5 লক্ষ ও 3 লক্ষ টাকা পুরস্কারের সংস্থান রাখা হয়েছে ৷
বর্তমান প্রজন্মের পাশাপাশি, অতীতের তারকাদের প্রতিও দায়বদ্ধতা দেখিয়েছে রাজ্য। চালু করা হচ্ছে 'মুখ্যমন্ত্রী কৃতি ক্রীড়াবিদ সম্মান যোজনা'। অতীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাজ্য বা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে গৌরব এনে দিয়েছেন, এমন যোগ্য অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের প্রতি মাসে 10 হাজার টাকা করে সম্মানীয় পেনশন বা ভাতা দেওয়া হবে।
আরও সরকারি সহায়তা
- রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং প্রতিযোগিতার পরিধি বাড়াতে 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ক্রীড়া সহায়তা প্রকল্প' চালুর অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা । এই প্রকল্পে জাতীয় গেমসে অংশগ্রহণের জন্য দলগত খেলায় রাজ্য সর্বোচ্চ 1 কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য দেবে ।
- রাজ্যে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য দলগত খেলায় 1 কোটি এবং ব্যক্তিগত ইভেন্টে 75 লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান মিলবে ।
- রাজ্যভিত্তিক গেমস আয়োজনে মিলবে 50 লক্ষ টাকা।
- এছাড়া অন্য রাজ্যে জাতীয় ও জোনাল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দলগত বিভাগে যথাক্রমে সর্বোচ্চ 40 লক্ষ ও 20 লক্ষ টাকা এবং ব্যক্তিগত বিভাগে 20 লক্ষ ও 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হবে।
- রাজ্য স্তরের চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনে দলগত ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যথাক্রমে 20 লক্ষ ও 10 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- জেলাস্তরে অন্তত 6টি দল নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন করলে দলগত খেলায় 10 লক্ষ টাকা এবং ব্যক্তিগত খেলায় 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকারি সহায়তা মিলবে ।
এই নিয়ে সরকারের এক আধিকারিক জানান, রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা, তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভাদের তুলে আনা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য। নয়া সরকারের এই সর্বাত্মক উদ্যোগ রাজ্যের ক্রীড়া পরিমণ্ডলে নতুন উদ্যম তৈরি করবে বলে মনে করছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা।