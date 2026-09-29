শর্টকাট নেই ! টানা প্রশিক্ষণ-নিয়মানুবর্তিতাতেই মেলে সাফল্য, বার্তা 'সোনার ছেলে' কুন্তলের

শর্টকাট নেই ! টানা প্রশিক্ষণ-নিয়মানুবর্তিতাতেই মেলে সাফল্য, বার্তা 'সোনার ছেলে' কুন্তলের
Bengal powerlifter Kuntal Das: কমনওয়েলথে সোনা জয়ী আসানসোলের ভূমিপুত্র কুন্তল দাস ৷ তাঁর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ।
Published : September 29, 2026 at 8:10 PM IST
আসানসোল, 29 সেপ্টেম্বর: কমনওয়েলথে ভারোত্তোলনে ইকুইপড বেঞ্চ প্রেস ও ক্লাসিক বেঞ্চ প্রেস বিভাগে সোনা ও রূপো জয় করে ফিরলেন আসানসোলের কুন্তল দাস । তিনি ইস্কো কারখানার কোকোভ্যান বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত । কিন্তু পেশার ঝক্কি সামলেও তাঁর নেশা পাওয়ার লিফটিং ।
এর আগে এশিয়া প্যাসিফিকেও সোনা জয় করে আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছিলেন কুন্তল । এবার কমনওয়েলথ ভারোত্তোলনে পেলেন জোড়া পদক । কতটা কঠিন বা চ্যালেঞ্জিং ছিল এবারের জার্নি । কুন্তলের মুখোমুখি ইটিভি ভারত ৷
ইটিভি ভারত: এবারের জার্নিতে কোন ক্যাটাগরিতে কী জয় করলেন?
কুন্তল: এবার আমি 120 কেজি প্লাস ওয়েট ক্যাটাগরিতে বেঞ্চ প্রেসে অংশগ্রহণ করেছিলাম । বেঞ্চ প্রেস দুটো টাইপে হয়, একটা হচ্ছে ইকুইপড বেঞ্চ প্রেস আর একটা ক্লাসিক বেঞ্চ প্রেস । দুটোতেই আমি অংশ নিয়েছি । ইকুইপড-এ সোনা এসেছে আর ক্লাসিকে রূপো । আমি ইকুইপড বেঞ্চ প্রেসে 160 কেজি লিফট করেছিলাম । এটা আমার সেরা ফিগার নয় । আর ক্লাসিকে 167.5 কেজি লিফট করেছিলাম । এর আগে আমি জুলাই মাসে সাউথ আফ্রিকাতে এশিয়া প্যাসিফিকে গিয়েছিলাম, ওখানে আমার ইকুইপড-এ 167.5 হয়েছিল আর ক্লাসিকে 170 হয়েছিল, যেটা আমার বিভাগে জাতীয় রেকর্ড ।
ইটিভি ভারত: এই যে কমনওয়েলথে গেলেন, এর আগেও এশিয়া প্যাসিফিকে গিয়েছিলেন, এই কম্পিটিশনটা কতটা চ্যালেঞ্জিং মনে হল?
কুন্তল : ব্রিটেন যে যে সমস্ত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সেই দেশগুলো নিয়েই তৈরি কমনওয়েলথ । এখানে কম্পিটিশনটা একটু কঠিন হয়ে যায়, কারণ যে কোনও স্ট্রেন্থ স্পোর্টসে যখনই আপনার ইউরোপ বা আমেরিকা চলে আসে, তো সেই কম্পিটিশনের লেভেলটা অনেক বেশি হয়ে যায় । কারণ ওদের প্রশিক্ষণের সুযোগ, ওদের ডায়েট সব কিছুই খুব বৈজ্ঞানিক । সেদিক থেকে লড়াইটা খুবই কঠিন ছিল ।
ইটিভি ভারত: প্রশিক্ষণ বা ডায়েটের দিক থেকে উন্নত দেশগুলি অনেকটা এগিয়ে । আমরা কোথায় কোথায় পিছিয়ে, কোথায় উন্নতি করলে আগামিদিনে আমাদের এখান থেকেও আরও বেশি পদক আসবে ?
কুন্তল: সব থেকে আগে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করতে হবে । আমাদের ভাবনায় আজও আছে, ছোটবেলা থেকে জিম করলে নাকি গ্রোথ হয় না, হাইট হয় না । কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে ওরা অনেক অ্যাডভান্স ।
ইটিভি ভারত: অনেকে বলে ওজন তুললে বুদ্ধি কমে যায় ! সত্যি না কি ?
কুন্তল: আমাকেও অনেকবার শুনতে হয়েছে যে বেশি ওজন তুললে মাথা মোটা হয়ে যায় । এই ভাবনা বদলাতে হবে । সেটা প্রথম ধাপ । এরপর আসে টাকার ব্যাপার । টাকা ভারতে কম নেই । ক্রিকেটে বা অন্য কয়েকটা খেলায় যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয় সেটা প্রথম বিশ্বের অনেক দেশেও হয় না। শুরু করতে হবে চিন্তার পরিবর্তন থেকে । যে সুযোগ সুবিধা, পরিকাঠামো এবং যন্ত্র এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে, এগুলো কিন্তু ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে বা আমেরিকাতে আজ থেকে 15-20 বছর, 30 বছর আগে থেকে চলছে । সেই দূরত্বটা আস্তে আস্তে কম করতে হবে ।
ইটিভি ভারত: সরকারি স্পন্সরশিপ পাওয়া যায় এই খেলার ক্ষেত্রে?
কুন্তল : না, আমাদের দেশে সরকার অলিম্পিক্সের তালিকায় থাকা খেলাগুলিকেই শুধু অর্থ সাহায্য় করে । পাওয়ারলিফটিং কিন্তু ক্রিকেটের মতো । ক্রিকেট এখনও অলিম্পিকের অংশ নয় । কিন্তু ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআইয়ের কাছে প্রচুর টাকা, প্রচুর বিনিয়োগকারী । প্রচুর পরিমাণে দর্শক ওই খেলাটা দেখে । পাওয়ারলিফটিং কিন্তু আমেরিকা-ব্রিটেন-কানাডায় খুবই জনপ্রিয় । এশিয়ার দেশ জাপানেও জনুপ্রিয়তা অনেকটাই । ওখানে সরকার সব ধরনের সাহায্য করে, সরকারি অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে । কিন্তু আমাদের দেশে এসব হয় না ।
ইটিভি ভারত: অনেকেই এই ওপেন গেমসগুলোতে যেতে পারে না অর্থের জন্য?
কুন্তল: দেখুন, ফান্ডিং তো একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর । আপনার দেখে মনে হবে জিমে এসে প্র্যাকটিস করছে, তাতে আর কী খরচ । কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল গেম খেলার জন্য যার যে প্রস্তুতি, যে ডায়েট, তার যে ট্রেনিং দরকার, সেটা একটা বিরাট খরচ । আমি নিজের উদাহরণ দিয়ে বলছি, আমি গতবছর থেকে চারটে বড় ইন্টারন্যাশনাল খেলায় গিয়েছি । আমার 10 থেকে 12 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে । এই খরচা নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার করতে পারবে না। স্পনসর না থাকলে বা কেউ সাহায্য না করলে এই বিপুল পরিমাণ খরচ করা অসম্ভব ! আমার ক্ষেত্রে স্পনসরের দিক থেকে আসা আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা চলছে । আমি সবে ফিরেছি দিল্লি থেকে । সেলের চেয়ারম্যান আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, নিশ্চয় কিছু করা হবে এই ব্যাপারে ।
ইটিভি ভারত: আপনার পেশা এক আর নেশা হচ্ছে পাওয়ারলিফটিং । পেশার ক্ষেত্রে এটা বাধার সৃষ্টি করে না?
কুন্তল: আপনার যদি প্যাশন থাকে, আপনি ঠিক ম্যানেজ করে নেবেন । খেলাধুলো আমি অনেক ছোটবেলা থেকেই রয়েছি । আমি 8-9 বছর বয়স থেকে ক্রিকেটে খেলি । আন্ডার-19 বিভাগে সিকিমের প্রতিনিধিত্ব করেছি । কলকাতা ফার্স্ট ডিভিশনও খেলেছি বেশ কিছু বছর । ছোটবেলায় যেমন আমাকে পড়াশোনার সঙ্গে এটাকে ব্যালেন্স করে চলতে হত, তো সেরকম এখনও আমাকে কাজের সঙ্গে এটা ব্যালেন্স করে চলতে হয় ।
ইটিভি ভারত: কারখানায় কী দায়িত্ব সামলাতে হয়?
কুন্তল: কারখানাতে আমি কোক ওভেন ডিপার্টমেন্টে আছি । আপনি হয়তো জানেন, এটা একটা ঝামেলাপূর্ণ কাজ । গ্যাস, ডাস্ট নিয়ে থাকতে হয় সারাদিন। আমি কোকওভেন, অপারেশনের শিফট ইনচার্জ ।
ইটিভি ভারত: আপনি খেলতে গেলে কাজের কী হয়?
কুন্তল: আমি যখন ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল মিটে যাই, আমাকে তার জন্য স্পেশাল ক্যাজুয়াল লিভ দেওয়া হয় কোম্পানি থেকে । আর ন্যাশনাল যে কোনও ইভেন্টের জন্য আমাকে কোম্পানি থেকে স্পনসরশিপও দেয় । হ্যাঁ, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্পনসরশিপ হয়নি । চেয়ারম্যান আশ্বাস দিয়েছেন । আশায় আছি এবার ।
ইটিভি ভারত: একদিকে চাকরি, অন্যদিকে প্র্যাক্টিস রুটিন কী থাকে?
কুন্তল : আমি 14 বছর ধরে শিফটে কাজ করছি । তিনটে শিফট-এ, বি অ্যান্ড সি । আমার প্র্যাকটিস শিডিউলটা শিফটের রুটিন অনুযায়ী থাকে, সেই হিসেবে আমাকে অ্যাডজাস্ট করে চলতে হয় । কিছু কিছু জিনিস যেমন ফিক্সড রাখতে হয়, যেমন ডায়েটের টাইমিং, কারণ ওটা পালটালে টোটাল বডি সাইকেলে একটা ডিস্টার্বেন্স হয় । আমি নিজেও ট্রেনিং করাই এবং আমার বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট আছে যারা ন্যাশনাল লেভেল খেলেছে, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নও হয়েছে ।
ইটিভি ভারত: ফ্যামিলির কাছ থেকে কতটা সাপোর্ট আসে?
কুন্তল : পরিবারের কাছ থেকে সবসময় সমর্থন পাই । অন্য়রা পরিবারকে যতটা সময় দিতে পারে, আমার পক্ষে সেটা দেওয়া সম্ভব না । সবকিছু মানিয়ে নিয়ে যে আমার পরিবার আমাকে সমর্থন করছে, এটা আমার কাছে বড় বোনাস ৷
ইটিভি ভারত: পুজো এলেই দেখা যায় জিমে যাওয়ার হিড়িক বাড়ে । সেক্ষেত্রে তাদের সঠিক ডায়েটেরও খামতি থাকে । একটা শর্টকাট করতে গিয়ে কোথাও বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে । আপনার কী বার্তা নতুনদের জন্য?
কুন্তল দাস: ভারোত্তোলনেকে আমি যদি সরিয়েও রাখি তাহলেও সুস্থ থাকতে জিম করা যায় । তবেে এটা সবসময় করতে হবে । পুজো আসছে বলে আমি শুরু করলাম আর পুজোর পরে ভুলে গেলাম তাহলে হবে না । পুজো আসছে বলে আমি দু-মাস ডায়েট মেইনটেইন করলাম, জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চললাম । তারপরে আবার ভুলে গেলাম । এরকম ভাবে হয় না । যদি আপনার লক্ষ্য হয় সুন্দর ও সুস্থ শরীর গোড়ে তোলা তাহলে সবসময় শরীর চর্চার মধ্যে থাকতে হবে ।
যারা শুরু করছে, আমার তাদের কাছে একটাই বক্তব্য, একটা ফিক্সড রুটিন নিয়ে চলতে হবে । ছাড়া যাবে না । আর পাওয়ারলিফটিং বলুন বা বডি বিল্ডিং বলুন কিংবা যেকোনও স্ট্রেন্থ স্পোর্টস, তাড়াহুড়ো করলে কিন্তু আপনার ক্ষতিই হবে । খেলার দুনিয়ায় এখন এমন অনেক ওষুধ আছে যা খেলে শরীরে শক্তি বাড়ে । স্টেরয়েডসের প্রচুর অপব্যবহারের বিষয়ও শোনা যায় । কিন্তু আপনি যদি সহজে কিছু পেতে চান তাহলে সেটা খুবই ক্ষতিকারক হবে । আপনাকে অনুশিলন করতে হবে, ডায়েট মানতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ে প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিকঠাক প্রশিক্ষণ করতে পারলেই উন্নতি সম্ভব । আর সাফল্য রাতারাতি আসবে না, সময় লাগবে । ধৈর্য রাখতে হবে ।
ইটিভি ভারত: পরবর্তী লক্ষ্য কী?
কুন্তল দাস: এ বছরের সব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইভেন্ট শেষ । আবার পরের বছরের জন্য ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে কোয়ালিফিকেশন চালু হবে । আমি এবছর ইন্টারন্যাশনাল খেলেছি বলে ডিস্ট্রিক্ট আর স্টেট না খেললেও ন্যাশনালের ছাড়পত্র পেলেও পেতে পারি । কিন্তু গেম মানে শুধু কোয়ালিফিকেশন নয়, খেলা মানে ওটাও একটা প্র্যাকটিস ।
একটা কম্পিটিটিভ পরিবেশের মধ্যে পারফর্ম করছি । তাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, স্টেট লেভেল, তারপরে ন্যাশনাল লেভেল, এইভাবে এই সাইকেলটা চলতে থাকবে । ন্যাশনাল লেভেলে আপনি যদি প্রথম দুজনের মধ্যে আসেন । তাহলে ইন্টারন্যাশনাল খেলার সুযোগ চলেই আসে । আর টার্গেটকে বাড়িয়ে চলতে হবে তবেই আপনি উন্নতি করতে পারবেন । নয়তো আপনি যে জায়গায় আছেন, সেই জায়গাতেই থেকে যাবেন ।