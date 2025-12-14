কলকাতার যন্ত্রণা ভুলে হায়দরাবাদে প্রাণ পেল মেসির 'গোট ট্যুর'

কলকাতার যন্ত্রণা ভুলে হায়দরাবাদে প্রাণ পেল মেসির 'গোট ট্যুর'
কলকাতাকে দশ গোল দিয়ে শনিবার সন্ধেয় মেসির গোট ট্যুরের শুভ সূচনা হল নিজামের শহর থেকে ৷
Published : December 14, 2025 at 10:14 AM IST
হায়দরাবাদ, 14 ডিসেম্বর: কখনও তিনি হাসছেন, সতীর্থদের সঙ্গে মশকরা করছেন আবার কখনও কিক করে গ্যালারিতে বল পাঠাচ্ছেন অনুরাগীদের উদ্দেশে ৷ ছবিগুলো শনিবার সন্ধেয় লিয়োনেল মেসির গোট ইন্ডিয়া ট্যুরের দ্বিতীয় পর্যায়ের, অর্থাৎ হায়দরাবাদের ৷ সকালে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন রণক্ষেত্রের চেহারা নেওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছিল গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলারের ভারত সফরের বাকি অংশ নিয়ে ৷ কিন্তু সন্ধের হায়দরাবাদ দেখিয়ে দিল চ্যাম্পিয়নদের কীভাবে বরণ করতে হয় ৷ কলকাতাকে দশ গোল দিয়ে 'এলএম টেন'-এর গোট ট্যুরের শুভ সূচনা হল নিজামের শহর থেকেই ৷
সকালে যুবভারতী-কাণ্ডের পর মেসির ভারত সফরের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা হয় দমদম বিমানবন্দর থেকে ৷ তারপর থেকে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল ৷ কিন্তু সূচি মেনেই সবকিছু হল হায়দরাবাদে ৷ তিলোত্তমার ফুটবলপ্রেমীদের যেভাবে 'ভগবান' মেসিকে দেখার কথা ছিল তেলেঙ্গানার রাজধানী শহর এদিন সেভাবেই আর্জেন্তাইন মহাতারকাকে অনুরাগীরা চাক্ষুষ করলেন কোনওরকম গোলমাল ছাড়াই ৷ কলকাতার ঘটনা থেকে নিশ্চয় শিক্ষা নিয়ে মেসি-বরণে বাড়তি তৎপর ছিল হায়দরাবাদ ৷ রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে এদিন তাই অবাধে ঘুরলেন 'ফুটবলের যুবরাজ' ৷ সবমিলিয়ে দক্ষিণের রাজ্যে এসে যেন প্রাণ পেল মেসির 'গোট ইন্ডিয়া ট্যুর' ৷
মেসির সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই সতীর্থ রড্রিগো ডি পল এবং লুইস সুয়ারেজ ৷ নেতা-মন্ত্রী, সেলেবদের দাপটে যুবভারতীতে যাঁদের কার্যত পিছনের সারিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, হায়দরাবাদে এসে কোনওভাবেই মনে হল না কারও ছায়ায় তাঁরা ঢাকা পড়ছেন বলে ৷ উপ্পলের রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে তেলেঙ্গানা মুখ্য়মন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডির দলের বিরুদ্ধে অপর্ণা এল-স্টারস ম্যাচ দিয়ে এদিন হায়দরাবাদে শুরু হয় মেসি-বরণের সন্ধেটা ৷ স্টেডিয়ামে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷
✨𝐀𝐧 𝐔𝐧𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 ✨— Congress (@INCIndia) December 13, 2025
Football's Greatest Of All Time Lionel Messi in Hyderabad. pic.twitter.com/5z5gXCKbG9
ম্যাচ শুরু হওয়ার অনতিপরেই মেসির আগমনে সাড়া দিয়ে শব্দব্রহ্মে ফেটে পড়ে গ্য়ালারি ৷ প্রীতি ম্যাচে গোল করার পর মেসি ও তাঁর সতীর্থদের বরণে তৎপর হন মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডি ৷ একে একে মাঠে প্রবেশ করেন তাঁরা ৷ তবে সবটাই হয় মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ৷ কলকাতার মত অবাঞ্ছিত বা অবিবেচকদের উপস্থিতি সেখানে ছিল না ৷ ফলত মেসিরা যেমন অবাধে ঘুরলেন, গ্য়ালারি থেকে অনুরাগীরাও প্রাণভরে দেখলেন বিশ্বজয়ী 'লা আলবিসেলেস্তে' অধিনায়ককে ৷ মুখ্যমন্ত্রী ও মাঠে হাজির খুদেদের সঙ্গে বল পায়ে সৌজন্য বিনিময় চলল ৷ এরপর পুরস্কার বিতরণীতে রাহুল গান্ধির সঙ্গে খানিক আলোচনাও করতে দেখা গেল মেসিকে ৷ যা দেখে 1,500 কিমি দূরে বসে নিঃসন্দেহে হাত কামড়ালেন কলকাতার অনুরাগীরা ৷
শেষে হায়দরাবাদকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেসি বলে গেলেন, "যে ভালোবাসা পেলাম তার জন্য কৃতজ্ঞতা ৷ এখানে পৌঁছনোর আগে অনেক কিছু দেখেছি ৷ এখানে এসে এতটা স্নেহ পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ ৷ আমাদের কাছে ভারত সফরের দিনগুলো অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টা অত্যন্ত সম্মানের ৷ খুবই কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ সকলকে ৷" রবিবার গোট ট্যুরের তৃতীয় পর্বে মুম্বইয়ের পথে মেসি ও তাঁর দলবল ৷