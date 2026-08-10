লাফ দিতেই সোজা টানেলে ! গোল সেলিব্রেশনে চরম পরিণতি ব্রাজিল ফুটবলারের, ভাইরাল ভিডিয়ো

লাফ দিতেই সোজা টানেলে ! গোল সেলিব্রেশনে চরম পরিণতি ব্রাজিল ফুটবলারের, ভাইরাল ভিডিয়ো
ম্য়াচে 2-1 গোলে কোরিতিবা জিতলেও ফলাফলকে ছাপিয়ে গেল দলের ফুটবলারের গোল উদযাপন ৷
Published : August 10, 2026 at 8:55 PM IST
কুরিতিবা (ব্রাজিল), 10 অগস্ট: ফুটবল মাঠে বিভিন্ন সময় ফুটবলারদের বিভিন্ন সেলিব্রেশন অনুরাগীমহলে ব্য়াপক সাড়া ফেলে ৷ গোলের পর অভিনব সেলিব্রেশনে মাততে গিয়ে বিভিন্ন সময় আবার অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যেও পড়তে হয় ফুটবলারদের ৷ কিন্তু রবিবার ব্রাজিলের প্রিমিয়র ডিভিশন লিগে গোল উদযাপন করতে গিয়ে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন এক ফুটবলার, তা সম্ভবত ছাপিয়ে গেল অতীতের সব রেকর্ডকে ৷
এদিন ব্রাজিলের প্রিমিয়র ডিভিশন লিগে কোরিতিবা মুখোমুখি হয়েছিল চ্যাপেকোয়েন্সে'র ৷ সেই ম্য়াচে 2-1 গোলে কোরিতিবা জিতলেও ম্য়াচের ফলাফলকে ছাপিয়ে গেল অন্য একটি ঘটনা ৷ এদিন 41 মিনিটে কোরিতিবা'র হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন ডিফেন্ডার জ্য়াসি মারানহাও ৷ হেডে তাঁর গোলটি করা পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল ৷ বিপত্তি বাঁধে গোলের পর সেলিব্রেশনের সময় ৷ স্কোরশিটে নাম তুলে এদিন গোলের পিছনে বিজ্ঞাপনী বোর্ড টপকে গ্য়ালারির দিকে এগিয়ে যেতে উদ্যত হন মারানহাও ৷ কিন্তু বিজ্ঞাপনী বোর্ডের পিছনে যে খোলা টানেল রয়েছে, সেটি মাথায় ছিল না তাঁর ৷
ফলে গোলের আনন্দে বিজ্ঞাপনী বোর্ড টপকে লাফাতেই সোজা টানেলে গিয়ে পড়েন তিনি ৷ যে মুহূর্তের ভিডিয়ো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ প্রাথমিকভাবে দেখে মনে হতে পারে বড়সড় চোট পেয়েছেন কোরিতিবা সেন্টার-ব্য়াক ৷ কিন্তু ম্য়াচের পর বিবিসি'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মারানহাও জানান, তাঁর পায়ের পাতে মচকে যাওয়ায় যন্ত্রণা রয়েছে বটে; তবে মোটের উপর সুস্থ রয়েছেন তিনি ৷
An astonishing scene in Brazil as goalscorer Jacy accidentally jumped into the tunnel – only for VAR to then ruled the goal out 🤯pic.twitter.com/yGxOrXe6Hb— Men in Blazers (@MenInBlazers) August 9, 2026
ঘটনার পর মাঠে কোনওক্রমে ফিরে এলেও মচকে যাওয়া গোড়ালি নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে আর খেলা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি মারানহাও ৷ সবচেয়ে মজার বিষয় হল যে, গোল সেলিব্রেট করতে গিয়ে এরকম একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন জ্যাসি মারানহাও; পরবর্তীতে সেই গোলটিই বাতিল হয় ৷ গোলটি তৈরি হওয়ার সময় একটি ফাউলের কারণে ভিডিয়ো অ্য়াসিস্ট্যান্ট রেফারির সাহায্য নিয়ে সেটি বাতিল করেন রেফারি ৷
তবে সেই গোল বাতিল সত্ত্বেও শেষমেশ ম্য়াচটি জিতেই মাঠ ছাড়ে কোরিতিবা ৷ দুই অর্ধে এদিন জয়ী দলের হয়ে দু'টি গোল করেন থিয়াগো সোসার এবং পেদ্রো নেভেস ৷ চ্যাপেকোয়েন্সে'র সংযুক্তি সময়ে এক গোলের ব্যবধান কমায় ৷