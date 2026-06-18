আর্চারের বাউন্সার সামলে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি, নজিরে গ্লেন ফিলিপ্স
প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ব্রেন্ডন ম্য়াককালাম, মার্টিন গাপতিলের মতো তারকাদের সঙ্গে একাসনে বসে পড়লেন ফিলিপ্স ৷
Published : June 18, 2026 at 8:44 PM IST
লন্ডন, 18 জুন: ইংল্য়ান্ড-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের প্রথমদিনের অন্তিম সেশনে জমে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে জোফ্রা আর্চারের লড়াই ৷ যেখানে ইংল্যান্ড স্পিডস্টারের ঘাতক শর্টপিচ ডেলিভারিগুলো সামলাতে শেষ পর্যন্ত ট্যাকটিক্যাল মুভ হিসেবে সানগ্লাস পরে নিয়েছিলেন তিনি ৷ যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরল ঘটনাও বটে ৷ শরীর লক্ষ্য করে ধেয়ে আসা আর্চারের বাউন্সার সামলে দিনের শেষে দ্য ওভালের বাইশ গজে 49 রানে অপরাজিত ছিলেন গ্লেন ফিলিপ্স ৷ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয়দিনে সেই ইনিংসকে সেঞ্চুরির রূপ দিলেন কিউয়ি অলরাউন্ডার ৷
ওভালে এদিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট শতরানটি এল ফিলিপ্সের থেকে ৷ যা ডানহাতি ব্য়াটারের নামের পাশে জুড়ে দিল অনন্য নজির ৷ নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় ব্য়াটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবক'টি ফরম্য়াটে সেঞ্চুরি করার রেকর্ড গড়লেন ফিলিপ্স ৷ এলিট ক্লাবে তিনি বসে পড়লেন বর্তমান ইংল্যান্ড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ও মার্টিন গাপতিলের পাশে ৷
সাত উইকেটে 291 রান তুলে ওভালে প্রথমদিনের খেলা শেষ করেছিল অতিথি দল ৷ 74 বল খেলে হাফসেঞ্চুরির দোরগোড়ায় ছিলেন ফিলিপ্স ৷ তাঁর সঙ্গে ক্রিজে ছিলেন কাইল জেমিসন ৷ দ্বিতীয়দিন সেই অবিভক্ত জুটিই প্রায় চারশোর কাছে পৌঁছে দিল নিউজিল্যান্ডকে ৷ অষ্টম উইকেটে ফিলিপ্স-জেমিসন জুটি যোগ করে 87 রান ৷ দিনের শুরুতে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর অ্যাঙ্কর ব্য়াটিংয়ে টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ঐতিহাসিক প্রথম সেঞ্চুরিটি সাজান ফিলিপ্স ৷ জেমিসন 48 বলে 41 রানের মূল্যবান ইনিংস খেলে আউট হওয়ার পর ম্য়াট হেনরিকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন ফিলিপ্স ৷
Glenn Phillips notches his first Test century and becomes the third New Zealander to score a hundred in all three formats 👏— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 18, 2026
A remarkable innings from a special player.#ENGvNZ | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/Bt0ge3RrPO
নিউজিল্যান্ড ইনিংসের 96তম ওভারে জোফ্রা আর্চারকে কভারে ঠেলে তিন অঙ্কের রান ছুঁয়ে ফেলেন কিউয়ি অলরাউন্ডার ৷ শতরানের পর অবশ্য আর এগোয়নি ফিলিপ্সের ইনিংস ৷ 135 বলে তিনি 100 রানে ফিরতেই মধ্যাহ্নভোজের আগে শেষ হয় কিউয়িদের প্রথম ইনিংস ৷ দ্বিতীয়দিন যোগ হয় 100 রান ৷ অর্থাৎ, ফিলিপ্সের শতরানে 391 রানে থামে নিউজিল্যান্ড ৷ ইংল্য়ান্ডের হয়ে সর্বাধিক তিনটি উইকেট জ্য়াকব বেথেলের ৷ দু'টি করে উইকেট নেন জোফ্রা আর্চার, ম্যাথু ফিশার ও সোনি বাকেরের ৷ জবাবে অবশ্য প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুই উইকেট হারিয়ে 119 তুলেছে ইংল্যান্ড ৷ বৃষ্টির কারণে সাময়িক বন্ধ রয়েছে তৃতীয় সেশনের খেলা ৷
সে যাইহোক প্রথম টেস্ট শতরানে অনুরাগীদের মুগ্ধ করলেন ফিলিপ্স ৷ এর আগে 18টি ম্যাচ খেলে ফেললেও ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় এখনও নিজেকে সেই অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি তিনি ৷ ওভালে নয়নাভিরাম সেঞ্চুরি কি টেস্ট ফরম্য়াটে ফিলিপ্সকে প্রতিষ্ঠা করবে ? উত্তর দেবে সময় ৷ ওয়ান-ডে এবং টি-20 ফরম্য়াটে দু'টি করে সেঞ্চুরি রয়েছে দুর্ধর্ষ এই ফিল্ডারের নামের পাশে ৷