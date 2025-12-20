বিশ্বকাপে ব্রাত্য গিল, অফ-ফর্ম না কম্বিনেশন; মতপার্থক্য আগরকর ও সূর্যকুমারের
সহ-অধিনায়ক শুভমন গিলকে বিশ্বকাপের দলে না-রাখা মুখ্য জাতীয় নির্বাচক অজিত আগরকরের যুক্তিতে সহমত নন ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব ৷
By PTI
Published : December 20, 2025 at 5:39 PM IST
মুম্বই, 20 ডিসেম্বর: সহ-অধিনায়ক শুভমন গিলকে বাদ দিয়েই টি-20 বিশ্বকাপের দল গড়ল ভারত ৷ তবে ক্যাপ্টেন হিসেবে অফ-ফর্মের সূর্যকুমার যাদবেই আস্থা নির্বাকদের ৷ উপমহাদেশের মাটিতে 2026 টি-20 বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন শেষ 25টি ম্যাচে 50 রানের গণ্ডি ছুঁতে না-পারা সূর্য ৷ তাঁর ডেপুটি হিসেবে বেছে নেওয়া হল অক্ষর প্যাটেলকে ৷
শনিবার মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে টি-20 বিশ্বকাপের চূড়ান্ত 15 জনের দল বেছে নেয় জাতীয় নির্বাচক কমিটি ৷ গিলের বাদ পড়া ছাড়াও দলে চমক, ঈশান কিষাণ ও রিঙ্কু সিংয়ের প্রত্যাবর্তন ৷ কিন্তু সহ-অধিনায়ক গিলকে বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে কি যুক্তি দিলেন মুখ্য জাতীয় নির্বাচক অজিত আগরকর ?
সাংবাদিক বৈঠকে গিলকে দলে না-রাখা প্রসঙ্গে আগরকর বলেন, "আমরা জানি, শুভমন একজন কোয়ালিটি প্লেয়ার ৷ কিন্তু এই মুহূর্তে ও রানের মধ্যে নেই ৷ গত বিশ্বকাপের দলেও ছিল না ৷ এবারও দলে ভারসাম্য বজায় রাখতে দুর্ভাগ্যবশত গিলকে রাখা সম্ভব হয়নি ৷"
Mumbai | On cricketer Shubman Gill being dropped from India’s squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, Indian Men's cricket team chief selector, Ajit Agarkar says, " ...shubman we know what a quality player he is perhaps short of a little bit of runs at the moment unfortunate… pic.twitter.com/FHOk9w6JCw— ANI (@ANI) December 20, 2025
তবে গিলকে দলে না-রাখা প্রসঙ্গে ফর্ম নয়, অন্য যুক্তি দিলেন ক্যাপ্টেন ৷ মুখ্য জাতীয় নির্বাচক আগরকরের পাশে বসেই সূর্যকুমার বলেন, "ফর্মের কারণে গিল বাদ গিয়েছে, এমনটা নয় ৷ ও দারুণ প্লেয়ার ৷ কিন্তু দলের কম্বিনেশনের কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত ৷ আমরা উপরের দিকে একজন উইকেটকিপার ব্যাটারকে খেলাতে চাই, বিশ্বকাপ জিততে যা আমাদের সাহায্য করবে ৷"
ইডেন টেস্ট চোট পাওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের দলে ফেরেন গিল ৷ সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে সর্বোচ্চ স্কোর 28 ৷ সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ ধোঁয়াশার কারণে বাতিল হয় ৷ আর শেষ ম্যাচে গিলকে খেলায়নি থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে বড় রান না-পেলেও নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে গিলের রান ছিল (37*, 5, 15, 46 ও 29*) ৷
সহ-অধিনায়ক গিলের বাদ পড়ার পিছনে অফ-ফর্ম ব্যাখ্যা দিলেন নির্বাচক প্রধান ৷ কিন্তু শেষ 25টি ম্যাচে একটিও হাফ-সেঞ্চুরি না-পাওয়া ক্যাপ্টেন সূর্যকুমারেই ভরসা রাখলেন নির্বাচকরা ৷ সদ্যসমাপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ক্যাপ্টেন সূর্যের সর্বোচ্চ স্কোর 12 ৷ শুক্রবার আমেদাবাদে সিরিজের শেষ ম্যাচের তাঁর অবদান 7 বলে 5 রান ৷ আর প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে চার ম্যাচে ক্যাপ্টেনের ব্যাট থেকে এসেছে (12,5,12, 5) মাত্র 37 রান ৷ শুধু তাই নয়, এর আগে অস্ট্রেলিয়া সফরেও পাঁচ ম্যাচের সিরিজে সূর্যকুমারের রান ছিল (39*,1, 24, 20, DNB) ৷
উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ঈশানকে দলে রেখেছেন নির্বাচকরা ৷ 2 বছরের বেশি সময় পর ফের জাতীয় দলে ফিরলেন ঈশান ৷ বাঁ-হাতি এই ব্যাটার শেষবার ভারতীয় দলে খেলেছেন 2023 সালের 28 নভেম্বর গুয়াহাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-20 ম্যাচে ৷ সঞ্জু স্যামসনের পাশাপাশি ঈশানকেও উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে দলে নিয়েছেন নির্বাচকরা ৷ সম্প্রতি জাতীয় টি-20 টুর্মামেন্ট মুস্তাক আলি ট্রফিতে ব্যাট হাতে নজর কেড়েছেন ঈশান ৷ বৃহস্পতিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে 49 বলে সেঞ্চুরি করেছেন ৷ 101 রানের ইনিংসে 10 ছক্কা ও 6টি বাউন্ডারি হাঁকান ঝাড়খণ্ডের এই বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷
ঈশানের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে আগরকর বলেন, "সাদা বলে ঈশান উপরের দিকে ব্যাট করে ৷ এই মুহূর্তে দারুণ ফর্মে রয়েছে ৷ ওয়ান ডে ক্রিকেটে ওর ডাবল সেঞ্চুরিও আছে ৷ সঞ্জু ও ঈশান উপরের দিকে ব্যাট করতে পারে ৷ দলে আমরা এই কম্বিনেশনটাই চেয়েছি ৷" ঈশান কিষাণ ছাড়াও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে গত টি-20 বিশ্বকাপে স্ট্যান্ডবাই থাকা রিঙ্কু সিংকে এবার 15 জনের চূড়ান্ত দলে রেখেছেন নির্বাচকরা ৷ চলতি বছরে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলে থাকলেও সদ্যসমাপ্ত প্রোটিয়া সিরিজের দলে ছিলেন না রিঙ্কু ৷
বিশ্বকাপে চূড়ান্ত ভারতীয় দল: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, ঈশান কিষাণ (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), যশপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর ও রিঙ্কু সিং ৷