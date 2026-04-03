দুঃসময়ে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন থেকে ইস্তফা বুফোঁর, কোচেরও বিদায় আসন্ন !

দুঃসময়ে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন থেকে ইস্তফা বুফোঁর, কোচেরও বিদায় আসন্ন !
পদত্য়াগ করেছেন ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতিও ৷ তাঁকে অবশ্য সংসদীয় কমিটির সামনে দেশের ফুটবলের বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে ৷
Published : April 3, 2026 at 5:12 PM IST
মিলান, 3 এপ্রিল: প্রেসিডেন্ট গ্য়াব্রিয়েল গ্র্য়াভিনা সরে দাঁড়িয়েছিলেন আগেই ৷ পরপরই খারাপ সময় ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের দায়িত্ব থেকে অব্য়াহতি নিলেন কিংবদন্তি গিয়ানলুইগি বুফোঁ ৷ টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপে যোগ্য়তা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় দুঃসময় চলছে পাওলো মালদিনি, রবার্তো বাজ্জিওর দেশের ফুটবলে ৷ এমন সময় বুফোঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি আজ্জুরি'দের সংকট আরও প্রকট করছে বৈকি ৷
গত মঙ্গলবার বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে প্লে-অফসের ফাইনালে হেরে টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে চারবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ প্রাক্তন বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন হয়েও টানা তিনবার বিশ্বকাপে যোগ্যতা না-পাওয়ার লজ্জার নজির এর আগে কোনও দেশের ঝুলিতে নেই ৷ 2021 সালের ইউরো চ্য়াম্পিয়ন ইতালি শেষবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল 2014 সালে ৷
স্বাভাবিকভাবেই লজ্জার সমস্ত দায় নিয়ে ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের (FIGC) প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বৃহস্পতিবার অব্য়াহতি নিয়েছেন গ্র্যাভিনা ৷ তবে আগামী 8 এপ্রিল সংসদীয় কমিটির সামনে হাজির হয়ে তাঁকে দেশের ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে হবে ৷ আগামী জুনে ফেডারেশন নয়া প্রেসিডেন্ট খুঁজে নেবে ৷ 2022-এও প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন গ্র্যাভিনা ৷ কিন্তু 2021 সালে ইউরো জেতায় সে যাত্রায় টিকে গিয়েছিলেন গ্র্য়াভিনা ৷ প্রেসিডেন্টের পর দুঃসময়ে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বুফোঁও ৷ 2006 বিশ্বজয়ী ইতালি দলের কাস্টোডিয়ান দোন্নারুমাদের প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন ৷
🚨🚨| OFFICIAL: Gianluigi Buffon has stepped down from his position with the Italian Football Federation. 🇮🇹 pic.twitter.com/aAsu1oRDDQ— Goals Side (@goalsside) April 2, 2026
তৃতীয়বার বিশ্বকাপের যোগ্য়তা অর্জন করতে না-পারায় দেশের ফুটবলে আমূল সংস্কারের ডাক দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী আন্দ্রিয়া আবোদি ৷ সেই কারণেই আপাতত পদত্য়াগের হিড়িক ৷ ইস্তফা দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বুফোঁ লিখেছেন, "আমরা সাফল্য এনে দিতে পারিনি ৷ তাই আগামীতে যারা আসবে তাদের জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া উচিত ৷ আমার জায়গায় নিশ্চয় কাউকে ভেবে রাখা হয়েছে, সেই ভাবনাকে স্বাগত ৷"
গ্র্যাভিনা এবং বুফোঁ সরে যাওয়ার সঙ্গেই হেড কোচ জেন্নারো গাত্তুসোর বিদায় আসন্ন বলে মনে করছে ওয়াকিবহালমহল ৷ এমনিতে আগামী জুনে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে প্রাক্তন ফুটবলারের ৷ পরিবর্তে 'আজ্জুরি'দের কোচ হিসেবে আলোচনায় রয়েছে অ্যান্তোনিয়ো কন্তে এবং মাসিমিলিয়ানো অ্যালেগ্রির নাম ৷ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না রবার্তো মানচিনির নামও ৷