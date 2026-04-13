টিম বাসে আততায়ী হামলা, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ফুটবলারের

টিম বাসে আততায়ী হামলা, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ফুটবলারের
অ্যাওয়ে ম্য়াচ খেলে হোমটাউনে ফেরার পথে বেরেকুম চেলসির টিম বাস লক্ষ্য় করে অতর্কিতে গুলি ছোড়ে আততায়ীরা ৷ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ডমিনিক ফ্রিমপং ৷
Published : April 13, 2026 at 6:19 PM IST
বেরেকুম (ঘানা), 13 এপ্রিল: অ্য়াওয়ে ম্য়াচ খেলে ফেরার পথে টিম বাসে আততায়ী হামলা ৷ আর সেই হামলায় প্রাণ হারালেন বছর কুড়ির ফুটবলার ৷ মর্মান্তিক এবং একইসঙ্গে ভয়ঙ্কর এই ঘটনায় শোক ফুটবল বিশ্বে ৷ ঘানার ক্লাব বেরেকুম চেলসি এফসি'র টিম বাস থামিয়ে রবিবার অতর্কিতে হামলা চালায় একদল আততায়ী ৷ নির্বিচারে চালানো হয় গুলি ৷ ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ঘানা ফুটবলার ডমিনিক ফ্রিমপং ৷
ন্যক্কারজনক এই ঘটনায় ফুটবলারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ক্লাবের তরফে ৷ ঘানা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এই ঘটনায় স্তম্ভিত এবং একইসঙ্গে দুঃখিত ৷ আততায়ী হামলায় প্রাণ হারানো ফুটবলার ফ্রিমপং'কে আগামীর প্রতিভা বলে উল্লেখ করেছে সে দেশের ফুটবল অ্য়াসোসিয়েশন ৷
সামারটেক্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্য়াচে হারের পর রবিবার সামেরবই থেকে হোমটাউনে ফিরছিল বেরেকুম চেলসি ফুটবল ক্লাব ৷ মাঝপথে ঘটে যায় ভয়ানক দুর্ঘটনা ৷ মাঝ রাস্তায় বেরেকুমের ক্লাবটির টিম বাস আটকায় ডাকাত দল ৷ প্রায় 30 জন ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফকে নিয়ে বেরেকুম ফিরছিল বাসটি ৷ এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের তরফে বলা হয়েছে, "আততায়ীদের দলটি বাস লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে ৷ প্রাণ বাঁচাতে ফুটবলার ও স্টাফেরা নিকটবর্তী অন্য় বাসে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন ৷" পুলিশ জানিয়েছে আততায়ীদের ছোড়া গুলিতেই আহত হন ফ্রিমপং ৷ পরে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর ৷ ঘটনায় জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷
Heartbreaking! Condolences to our family @BerekumChelseaF pic.twitter.com/yWbiqKgKXu— Kurt Edwin Simeon-Okraku (@kurtokraku) April 13, 2026
হামলা ঘটনার পুঙ্খনাপুঙ্খ তদন্ত যাতে হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে ঘানা ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ ঘানা প্রিমিয়র লিগের তরফে কঠিন সময়ে বেরেকুম ফুটবল ক্লাবের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷ লিগে অংশগ্রহণকারী সবক'টি দলের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোরালো আর্জি জানিয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষ ৷ পাল্টা ঘানা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার আশ্বাস মিলেছে ৷
তবে এই প্রথম নয় ৷ বিবিসি'র রিপোর্ট অনুযায়ী সাম্প্রতিক অতীতে ঘানার অন্য়ান্য ক্লাব যেমন- এফসি সাভানাহ, লেগন সিটিস, ওয়া অল স্টার্স এমনই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল ৷ কিন্তু রবিবারের ঘটনা অতিক্রম করল সব সীমা ৷ প্রাণ হারালেন দেশের উঠতি প্রতিভা ডমিনিক ফ্রিমপং ৷ চলতি বছর জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোয় যিনি লোনে আদুয়ানা এফসি থেকে যোগ দিয়েছিলেন বেরেকুম চেলসিতে ৷