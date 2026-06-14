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চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা নামছে প্রথম অভিযানে, জার্মানির সামনে কুরাসাও

লড়াকু চরিত্র-হারার আগে হাল না-ছাড়ার মানসিকতা-দাপুটে মনোভাব জার্মানদের সকলের থেকে আলাদা করে দেয়। রবির রাতে জামাল মুসিয়ালা, ফ্লোরিয়ান ভির্ৎজরা ফের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন জার্মান জনতাকে ৷

FIFA WORLD CUP 2026
চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা নামছে প্রথম অভিযানে (GETTY)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 14, 2026 at 10:53 AM IST

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কলকাতা, 14 জুন: প্রথম বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নে বুঁদ কুরাসাওয়ের পক্ষে জার্মানিকে রুখে দেওয়া সম্ভব হবে ৷ কারণটা জাত্যাভিমান প্রখর বলে পরিচিত সেই জার্মানির ফুটবল এখন অতীতের ছায়া। কোথায় যেন তাল কেটে গিয়েছে। বিশ্বসেরার মঞ্চে ফেভারিটের প্রথম তিনে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নরা নেই। রবিবার রাতে জার্মানির মুখোমুখি হচ্ছে কুরাসাও ৷

পরপর দুটো বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্বের বেড়া ডিঙোতে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ব্যর্থ হয়েছিল। এবার সেই পুঞ্জিভূত অপমানের জবাব দিতে বিশ্বকাপের মঞ্চে জার্মানরা। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ কুরাসাও। তবে কুরাসাওয়ের বিরুদ্ধে জার্মানিকে বড় ব্যবধানে জিতে থাকতেই হবে, কারণ, গ্রুপের অন্য দুই টিম। আইভরি কোস্ট ও ইকুয়েদর আছে এই গ্রুপে। দু'টির কোনওটিই সহজ প্রতিপক্ষ নয়।

FIFA WORLD CUP 2026
বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে জার্মানির প্রতিপক্ষ কুরাসাও (GETTY)

নয় বছর আগে 2017 সালে ফিফা কনফেডারেশন কাপ জিতেছিল জার্মানি। তারপর শুধুই আর্ন্তজাতিক মঞ্চে শূন্যতা। হতাশা এবং স্বপ্নভঙ্গের চোরাবালিতে ডুবতে থাকা গার্ড মূলার, ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ার, লোথার ম্যাথাউজের দেশকে কি টেনে তুলতে পারবেন ম্যানুয়েল ন্যুয়াররা?

3 বছরের জুলিয়ান নাগেলসম্যান জার্মানির কোচের হটসিটে। তরুণ কোচের ফুটবল দর্শনে নতুনত্বের হাওয়া। ম্যানুয়েল ন্যুয়ারকে অবসর ভেঙে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। ফ্লোরিয়ান ভির্ৎজ, আলেকজান্ডার পাভলোভিচ, জামাল মুসিয়ালাদের মতো তরুণদের নিয়ে দল সাজিয়েছেন নাগেলসম্যান। তাঁর কোচিংয়ে জার্মানি গত 28 ম্যাচে 16টি জিতেছে, 6টি ড্র, 6টি হার। বিশ্বকাপে নামার আগের পাঁচ ম্যাচে জার্মানরা অপরাজিত।

জাশুয়া কিমিচি, জোনাথধ টাহ, নিখো শ্লটারভেকদের নিয়ে গড়া জার্মান রক্ষণ এবার যথেষ্ট শক্তপোক্ত। পাভলোভিচ, ফেলিক্স নমোচার দায়িত্ব মাঝমাঠ সামলানো। গোল করার জন্য মুসিয়ালা, লেরয় সানে, রিৎজ, কাই হার্ভাৎজ রয়েছেন। দুই বছর আগে ইউরোপিয়ান কাপে শেষআটে পৌঁছেছিল। বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে জার্মানি অনেক তৈরি বলা যাবে না। তবে স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে জার্মানরা, বলাই যায়।

অন্যদিকে কুরাসাওয়ের অংশগ্রহণ রূপকথার মতো। ব়্যাঙ্কিয়ের 82 নম্বরে থাকা কুরাসাও এবারই প্রথম বিশ্বমঞ্চের টিকিট পেয়েছে। আয়তন এবং জনসংখ্যায় বিশ্বকাপে ক্ষুদ্রতম দেশ কুরাসাও অভিষেকে ছাপ ফেলতে চায়। 78 বছর বয়সি ডিক অ্যাডভোকেটের কোচিংয়ে নামবে এই ছোট্ট দেশটি। দলের বেশিরভাগ ফুটবলার ইংল্যান্ড, আমেরিকা, তুরস্কের লিগে খেলেন। এই গ্রুপে জার্মানিকে ফেভারিট মানলেও কড়া টক্কর দিতে চায় কুরাসাওরা।

TAGGED:

GERMANY VS CURACAO
FIFA 2026
জার্মানির সামনে কুরাসাও
GERMANY TO PLAY AGAINST CURACAO
FIFA WORLD CUP 2026

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