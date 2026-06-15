কুরাসাওকে দুরমুশ করে গোলের উৎসবে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু জার্মানির
এই বিশাল জয় জার্মান সমর্থকদের মনে নতুন করে স্বপ্ন এঁকে দিয়েছে । গত দুই বিশ্বকাপের ব্যর্থতার গ্লানি মুছে জার্মানি কি তবে আবার বিশ্বজয়ের পথে ?
By ANI
Published : June 15, 2026 at 7:41 AM IST
হাউস্টন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 15 জুন: মানোদ্ধারের লক্ষ্যে জোরালো পদক্ষেপ জার্মানির । বিগত দুটো বিশ্বকাপে প্রাথমিক পর্বের গণ্ডি না পেরোতে পারার গ্লানি মুছতে 2026 বিশ্বকাপে মরিয়া চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ।
7-1 গোলের বিশাল ব্যবধান কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, বিশ্ব ফুটবলে জার্মানির বার্তা । বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে যে দেশের নাম পর্যন্ত অনেকের অজানা ছিল, সেই কুরাসাওয়ের স্বপ্নের সমাধি ঘটল জার্মান বুটের তলায় ।
'ডেভিড বনাম গোলিয়াথ' জার্মানি ও কুরাসাওয়ের লড়াইকে এভাবেই ব্যাখ্যা করছিলেন বিশেষজ্ঞরা । এবং তা যে ভুল নয় স্কোরবোর্ড তার প্রমাণ । একদিকে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি, যাদের জার্সির ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে বেকেনবাওয়ার, গার্ড মুলার বা অলিভার কানের মতো মহীরুহদের ইতিহাস ।
অন্যদিকে, ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের 82 নম্বর স্থানে থাকা এক পুচকে দেশ— কুরাসাও । গ্যালারিতে যখন খেলা শুরু হল, তখন জার্মানির জয়ের চেয়েও বড় আকর্ষণ ছিল, কতক্ষণে ভেঙে পড়বে কুরাসাওয়ের রক্ষণ ।
ছয় মিনিটে জার্মান মিডফিল্ডার ফেলিক্স মেচার গোলে এগিয়ে যায় ইউরোপের জায়ান্টরা । পিছিয়ে পড়েও দমে যায়নি কুরাসাও । পনেরো মিনিটের মধ্যে প্রত্যাঘাত । 21 মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া লিভানো কোমেনেনসিয়ার বাঁ পায়ের শট জার্মান গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়্যারকে পরাস্ত করে । বিশ্বকাপ ইতিহাসে নিজেদের প্রথম গোল করে কুরাসাও ।
সমতায় ফেরার আনন্দ অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি । 38 মিনিটে কর্নার থেকে হেডে গোল করে জার্মানিকে আবারও এগিয়ে দেন ডিফেন্ডার নিকো শ্লটারবেক । তিনি বিনা বাধায় হেডে গোল করে যান । এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মেচাকে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় জার্মানি । পেনাল্টি থেকে কাই হাভার্টজ 3-1 করেন ।
বিরতির পরও আক্রমণের ধার বজায় রাখে জার্মানি । 48 মিনিটে কিমিচের পাস থেকে দলের চতুর্থ গোল জামাল মুসিয়ালার । এরপর 68 মিনিটে নাথানিয়েল ব্রাউনের গোলে ব্যবধান দাঁড়ায় 5-1 । 78 মিনিটে উনদাভ 6-1 করে যান । 7-1 করেন হাভার্টজ ।
মুসিয়ালারা প্রমাণ করে দিয়েছেন, জার্সির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁরা মরিয়া । 65 শতাংশ দখল আর 599টি নিখুঁত পাস— এই পরিসংখ্যান শুধু আধিপত্যের নয়, এ যেন এক নতুন সাম্রাজ্যের পত্তনের ইস্তেহার ।
সময় বলবে, এই জয় শুধুই শুরু, নাকি দীর্ঘ পথযাত্রায় জার্মানি আরও বড় কোনও বিস্ময়ের জন্ম দেবে । রাতটা নিশ্চিতভাবেই জার্মান ফুটবলের সেই পুরনো দাপটের কথা মনে করিয়ে দিল । 2014-র সেই মারাকানার স্মৃতি আজ যেন 2026-এর নতুন ভোরে নতুন করে প্রাণ পেল জার্মানির ফুটবলে ।