খেতাব ধরে রাখল জার্মানি, মেসির দেশকে হারিয়ে যুব বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ ভারতের

খেতাব ধরে রাখল জার্মানি, মেসির দেশকে হারিয়ে যুব বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ ভারতের
ন'মিনিটে চার গোল তুলে নিয়ে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে আর্জেন্তিনাকে পিছনে ফেলল দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত ৷
Published : December 11, 2025 at 1:41 PM IST
চেন্নাই, 11 ডিসেম্বর: রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল দিয়ে তামিলনাড়ুর মাটিতে শেষ হল জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ ৷ যদিও 13দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্ট নয়া চ্যাম্পিয়ন পেতে ব্যর্থ ৷ উল্টে স্পেনকে হারিয়ে খেতাব ধরে রাখল জার্মানি ৷ সেইসঙ্গে অষ্টমবার জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ জিতে রেকর্ড বাড়িয়ে নিল তাঁরা ৷ যার ধারেকাছে নেই কেউ ৷ চেন্নাইয়ের রাধাকৃষ্ণাণ স্টেডিয়ামে জার্মানি বনাম স্পেন হাইভোল্টেজ ফাইনালে বুধবার নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল 1-1 ৷ শুটআউটে জিতে বাজিমাত জার্মানির ৷
ফাইনালের আগে ব্রোঞ্জপদক ম্য়াচে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তনে ঘরের মাঠে পোডিয়াম ফিনিশ করল ভারতীয় দল ৷ আর্জেন্তিনাকে তাঁরা হারাল 4-2 গোলে ৷ দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে শেষ কোয়ার্টারে ন'মিনিটে চার গোল তুলে নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতল দেশের যুব দল ৷ 'মেন ইন ব্লু'র হয়ে গোলগুলি করলেন অঙ্কিত পাল, মনমীত সিং, সারদানন্দ তিওয়ারি এবং আনমোল এক্কা ৷
ফাইনালে এদিন তুল্যমূল্য লড়াই চলে দু'দলের ৷ পয়লা খেতাবের লক্ষ্যে প্রথমার্ধে পাঁচ-পাঁচটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করলেও গোল তুলে নিতে ব্যর্থ হয় স্পেন ৷ অন্যদিকে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়ে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে গোল তুলে নেয় জার্মানি ৷ 26 মিনিটে ফিল্ড গোলে সাতবারের চ্যাম্পিয়নদের এগিয়ে দেন জাস্টাস ওয়ারওয়েগ ৷ এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে ফেভারিটরা ৷ তবে সমতায় ফিরতে সময় নেয়নি স্প্যানিশ আর্মাডা ৷ 33 মিনিটে তাঁদের সমতায় ফেরান নিকোলাস মুস্তারস ৷ সমতাসূচক গোলের পর ম্যাচে ছন্দ ফিরে পায় স্পেন ৷ জার্মান রক্ষণে নিরন্তর হানা দেওয়া সত্ত্বেও অবশ্য দ্বিতীয় গোল পেতে ব্যর্থ হয় তাঁরা ৷
𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝!! 🏆 🇩🇪— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 10, 2025
Germany hold their nerves in the shootout to edge past Spain and win their eighth FIH Hockey Men’s Junior World Cup title in Tamil Nadu! #RisingStars #MadeForHockey #Hockey pic.twitter.com/RXH2VEVMgI
অন্তিম কোয়ার্টারে রক্ষণাত্মক খোলস ছেড়ে আক্রমণের রাস্তায় হাঁটে দু'দলই ৷ শেষদিকে দ্বিতীয় গোল তুলে নিয়ে নির্ধারিত সময়েই জার্মানিকে খেতাব এনে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিলেন ওয়ারওয়েগ ৷ কিন্তু প্রয়াস গোলে কনভার্ট করতে না-পারায় খেলা গড়ায় শুটআউটে ৷ সেখানে নায়ক হয়ে ওঠেন জার্মান দুর্গের শেষ প্রহরী জ্যাসপার ডিটজার ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও শুটআউটে নায়ক হয়েছিলেন তিনি ৷
Dramatic end to the FIH Hockey Men's Junior World Cup Tamil Nadu 2025 as Germany are crowned Champions again! #Risingstars#Hockey pic.twitter.com/MW6r7S9dyX— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 10, 2025
এদিন অবশ্য শুটআউটে প্রথম দু'টি প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিল জার্মানি ৷ 1-0 ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল স্পেন ৷ পরিবর্ত গোলরক্ষক দিয়েগো পালোমেরোর জোড়া সেভ সত্ত্বেও স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় খেতাব অধরা রয়ে গেল স্পেনের ৷ নার্ভ শিথিল রেখে শুটআউটে 3-2 গোলে বাজিমাত জার্মানির ৷