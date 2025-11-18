হাফ-ডজন গোলে বিশ্বকাপে জার্মানি, জায়গা পাকা ডাচদেরও

হাফ-ডজন গোলে বিশ্বকাপে জার্মানি, জায়গা পাকা ডাচদেরও
গ্রুপের শেষ ম্য়াচে লিথুয়ানিয়াকে চার গোলে হারাল কমলা বাহিনী ৷
Published : November 18, 2025 at 1:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: আগের রাতে মহাদেশের চতুর্থ ও পঞ্চম দল হিসেবে বিশ্বকাপ-যাত্রা নিশ্চিত করেছিল পর্তুগাল এবং নরওয়ে ৷ ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাতে আগামী বছর 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থে' জায়গা পাকা করল ইউরোপের আরও দু'টি দেশ ৷ আশঙ্কা উড়িয়ে স্লোভাকিয়াকে গোলের মালা পরিয়ে 21 বারের জন্য বিশ্বকাপে প্রবেশ করল জার্মানি ৷ যোগ্য়তা অর্জন পর্বের শেষ ম্য়াচে বিপক্ষকে 6-0 গোলে উড়িয়ে দিল চারবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ অন্য ম্যাচে লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে 4-0 গোলে জিতল নেদারল্যান্ডস ৷ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হল তাঁদেরও ৷
নেদারল্যান্ডসের বিশ্বকাপ-যাত্রা নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা না-থাকলেও স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানির ম্য়াচটি ছিল অঘোষিত ফাইনাল ৷ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপে সরাসরি প্রবেশের প্রশ্নে এই ম্য়াচের আগে দু'দলই ছিল সমমেরুতে ৷ হারলে প্লে-অফে নেমে যেতে হত অ্য়াডলফ হিটলারের দেশকে ৷ অন্য়দিকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত হত স্লোভাকিয়ার ৷ ম্য়াচ ড্র করলেও অবশ্য শিকে ছিঁড়ত জার্মানিরই ৷ সে যাইহোক, ড্র ভুলে গ্রুপ-এ'র শেষ ম্য়াচে গোলের উৎসবে মাতল তাঁরা ৷
প্রথমার্ধেই চার গোল তুলে নিয়ে ম্য়াচ মুঠোয় পুরে নেয় জুলিয়ান নাগেলসম্য়ানের ছেলেরা ৷ 18 মিনিটে ডেডলক ভাঙেন নিক ওল্টেমেড ৷ ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজের কর্নার বিপক্ষ রক্ষণে আংশিক প্রতিহত হলে জোশুয়া কিমিচ বল ধরে মাপা সেন্টার রাখেন বক্সে ৷ উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে 1-0 করেন নিউক্য়াসল স্ট্রাইকার ৷ 29 মিনিটে লিয়ঁ গোরেৎস্কার থ্রু বল ধরে ব্য়বধান দ্বিগুণ করেন সার্জ ন্যাবরি ৷ এরপর 36 এবং 41 মিনিটে স্কোরশিট নাম তুলে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে দেন লেরয় সেন ৷
দ্বিতীয়ার্ধে আসে জোড়া গোল ৷ 67 মিনিটে 5-0 করেন পরিবর্ত হিসেবে নামা রিডলে বাকু ৷ 79 মিনিটে আরও এক পরিবর্ত ফুটবলার ওউয়েড্রাউগো স্লোভাকিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন ৷ ছয় ম্য়াচে 15 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-এ'র শীর্ষে থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে প্রবেশ করে জার্মানি ৷ এদিন হারলেও গ্রুপে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করায় প্লে-অফে খেলে বিশ্বকাপে যাওয়ার সুযোগ থাকছে স্লোভাকিয়ার জন্য ৷
অন্য ম্য়াচে লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে ডাচদের হয়ে গোলগুলি করেন টিয়ানি রেইন্ডার্স, কডি গাকপো, জাভি সিমন্স এবং ডনিয়েল মালেন ৷ ইউরোপের ষষ্ঠ এবং সপ্তম দেশ হিসেবে আগামী বছর ফুটবল বিশ্বকাপ নিশ্চিত হল জার্মানি ও নেদারল্যান্ডের ৷ এর আগে ইউরোপ থেকে বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করেছে ইংল্য়ান্ড, ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া, পর্তুগাল ও নরওয়ে ৷