ভলের সেঞ্চুরিতে অজিভূমে সিরিজ হারল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত

ভলের সেঞ্চুরিতে অজিভূমে সিরিজ হারল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত
কাজে এল না প্রতীকা-হরমনপ্রীতের হাফসেঞ্চুরি ৷ সহজেই রান তাড়া করে নিল অজিরা ৷
Published : February 27, 2026 at 7:34 PM IST
হোবার্ট, 27 ফেব্রুয়ারি: দ্বিতীয় ম্য়াচে হারের সঙ্গে সঙ্গে অজিভূমে সিরিজও হেরে গেল টিম ইন্ডিয়া ৷ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রথম ওয়ান-ডে সিরিজে দর্পচূর্ণ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ৷ শুক্রবার হোবার্টে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ পাঁচ উইকেটে হারল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজ জেতালেন জর্জিয়া ভল ৷ ভারতীয় বোলারদের কার্যত নিষ্ক্রিয় করে 252 রানের লক্ষ্যমাত্রা মাত্র 36.1 ওভারে হাসিল করে নিল অজিব্রিগেড ৷
টস জিতে হোবার্টে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন হরমনপ্রীত কৌর ৷ প্রথম ম্য়াচে চোট পেলেও সুস্থ হয়ে এদিন মাঠে নামেন বিশ্বজয়ী অধিনায়িকা ৷ প্রথম ম্য়াচের মতোই হাফসেঞ্চুরিও এল তাঁর ব্য়াটে ৷ কিন্তু দলকে জেতাতে ব্যর্থ হরমন ৷ এছাড়া বিশ্বকাপের মাঝে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া প্রতীকা রাওয়ালও হাফসেঞ্চুরি করে ফর্ম ফিরে পেলেন ৷ প্রত্যাবর্তনে গত ম্য়াচে শূন্য রানে ফিরেছিলেন বিশ্বকাপে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার ৷
এদিন মূলত প্রতীকা এবং হরমনপ্রীতের ব্য়াটেই স্কোরবোর্ডে আড়াইশো রান তোলে ভারতীয় দল ৷ ছ'টি বাউন্ডারির সাহায্যে 81 বলে ওপেনার প্রতীকার ব্যাটে আসে 52 রান ৷ স্মৃতি মন্ধনা ফেরেন 31 রানে ৷ হরমনপ্রীত খেলেন 70 বলে 54 রানের ইনিংস ৷ মারেন দু'টি চার ও একটি ছয় ৷ রিচা ঘোষের 19 বলে 22 এবং কাশ্বী গৌতমের 34 বলে 25 রান ভারতকে নয় উইকেট হারিয়ে পৌঁছে দেয় 251 রানে ৷ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দু'টি করে উইকেট অ্যাশলে গার্ডনার, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ও আলানা কিং'য়ের ৷
Australia win by 5 wickets in Hobart.— BCCI Women (@BCCIWomen) February 27, 2026
They take an unassailable lead of 2-0 in the #AUSvIND ODI series.
Scorecard▶️ https://t.co/2h7AVOuGrA#TeamIndia pic.twitter.com/xcv1HiaGCz
রান তাড়া করতে নেমে অধিনায়িকা আলিসা হিলিকে শুরুতে হারালেও দ্বিতীয় উইকেটে সবটা সামলে নেন ফোয়েব লিচফিল্ড ও জর্জিয়া ভল ৷ দু'জনের 119 রানের জুটি জয়ের পথ তৈরি করে দেয় অজিদের ৷ সেঞ্চুরি হাতছাড়া করে 62 বলে 80 রানে আউট হন ওপেনার লিচফিল্ড ৷ তবে কেরিয়ারের দ্বিতীয় ওডিআই সেঞ্চুরি পূর্ণ করে দলকে জেতান ভল ৷ ম্য়াচের সেরা তিনি ৷ তৃতীয় উইকেটে বেথ মুনির সঙ্গে তাঁর 82 রানের জুটি জয়ের আরও কাছে পৌঁছে দেয় দলকে ৷
Georgia Voll was simply outstanding, bringing up her second ODI ton in just nine matches. #AUSvIND— cricket.com.au (@cricketcomau) February 27, 2026
Catch her highlights: https://t.co/ZD0341xKzl pic.twitter.com/RLX0m2poiH
13টি চার ও একটি ছ'য়ে 82 বলে 101 রান করে আউট হন ভল ৷ দলের রান তখন 31 ওভারে তিন উইকেটে 222 ৷ এরপর আরও দু'টি উইকেট হারাতে হলেও অস্ট্রেলিয়ার জয় আটকানোর ছিল না ৷ শেষ পর্যন্ত 14 বলে 19 রানে অপরাজিত থেকে অস্ট্রেলিয়াকে ম্য়াচ ও সিরিজ জয়ের স্বাদ এনে দেন গার্ডনার ৷ ভারতের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন কাশ্বী গৌতম ও দীপ্তি শর্মা ৷ প্রথম ম্য়াচে আলিসা হিলি ও বেথ মুনির ব্য়াটে ছয় উইকেটে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷