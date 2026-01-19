বিশ্বকাপ শুরুর আগে ধাক্কা অস্ট্রেলিয়ার, প্রথম দু'ম্য়াচে নেই কামিন্স

বিশ্বকাপ শুরুর আগে ধাক্কা অস্ট্রেলিয়ার, প্রথম দু'ম্য়াচে নেই কামিন্স
কবে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে যোগ দেবেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক, জানিয়ে দিলেন নির্বাচক প্রধান ৷
Published : January 19, 2026 at 6:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 জানুয়ারি: চোট সারিয়ে অ্যাশেজে প্রত্য়াবর্তন হয়েছিল প্য়াট কামিন্সের ৷ তবে অ্যাডিলেডে একটিমাত্র টেস্ট খেলার পর তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নেয়নি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্টের স্কোয়াডে আর রাখা হয়নি তাঁকে ৷ আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই সাবধানী পদক্ষেপ নিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ কিন্তু বিশ্বকাপের (কমপক্ষে) প্রথম দু'টি ম্য়াচ থেকে ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ও ওয়ান-ডে অধিনায়ক কামিন্স ৷ স্পিডস্টারকে না-পাওয়ার বিষয়টি সোমবার নিশ্চিত করেছেন নির্বাচক প্রধান জর্জ বেইলি ৷
জর্জ বেইলি জানিয়েছেন, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে আগামী 13 ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচের আগে স্কোয়াডে যোগ দিতে পারবেন না কামিন্স ৷ যদিও আরেক পেসার জোশ হ্য়াজলউড এবং পাওয়ার-হিটার টিম ডেভিডকে নিয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন বেইলি ৷ তাঁদেরকে বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ দু'জনেই সঠিক পথে রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে ৷
এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের বেইলি বলেন, "প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে যাওয়ার আগে বিশেষ করে বছরের অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ে প্রত্যেক ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ প্রস্তুতির বিষয়টি আমাদের নিশ্চিত করতে হয় ৷ যাতে তাঁরা স্কোয়াডে যোগ দিয়েই পারফরম্যান্স দিতে তৈরি থাকে ৷" অ্যাশেজে ফিরলেও বিশ্বকাপ এবং বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপ জয়ী অজি অধিনায়ক কামিন্স পিঠের নীচের অংশের চোট (লাম্বার বোন স্ট্রেস ইনজুরি) সারিয়ে এখনও সম্পূর্ণ ফিট নন ৷
Chief selector George Bailey has provided update on Tim David, Josh Hazlewood, Pat Cummins and Steve Smith ahead of T20 World Cup 👀https://t.co/oRY2mWlaSB— cricket.com.au (@cricketcomau) January 19, 2026
এদিকে রিহ্যাব চলাকালীন গত সপ্তাহে টিম ডেভিডের নতুন করে চোটের কবলে পড়ার বিষয়টিও এদিন নিশ্চিত করেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক প্রধান ৷ তবে স্ক্যানে গুরুতর কিছু ধরা পড়েনি বলেই জানিয়েছেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে টুর্নামেন্ট ওপেনার থেকে তাঁকে পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী জর্জ বেইলি ৷ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে চলতি বিগ ব্য়াশের মাঝপথ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল হোবার্ট হ্য়ারিকেনস ক্রিকেটারকে ৷ ডেভিডের মতোই বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে হ্যাজলউডকেও পাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী দেখিয়েছে নির্বাচক প্রধানকে ৷ তবে এখনও কিছু চূড়ান্ত নয় ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে কামিন্স, হ্য়াজলউড এবং ডেভিডকে বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তান সফরের দলে রাখেনি অস্ট্রেলিয়া ৷ পাক মুলুকে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে তিনম্য়াচের টি-20 সিরিজ খেলবে ক্য়াঙারু ব্রিগেড ৷ বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত প্রাথমিক স্কোয়াড থেকে কোনও সিনিয়র ক্রিকেটার বাদ পড়লে স্টিভ স্মিথের নাম বিবেচনা করা হবে বলেও জানিয়েছেন বেইলি ৷ এ প্রসঙ্গে চলতি বিবিএলে সিডনি সিক্সার্সের হয়ে স্মিথের চমকপ্রদ পারফরম্য়ান্সের কথা তুলে ধরেছেন তিনি ৷ প্রাথমিক স্কোয়াডে বদল এনে চূড়ান্ত দলঘোষণার জন্য 31 জানুয়ারি পর্যন্ত সময় রয়েছে সব দলের হাতে ৷