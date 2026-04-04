সম্ভাবনা সত্যি করে দায়িত্ব ছাড়লেন গাত্তুসো, ইতালির নয়া কোচ কে ?

সম্ভাবনা সত্যি করে দায়িত্ব ছাড়লেন গাত্তুসো, ইতালির নয়া কোচ কে ?
গাত্তুসোর জুতোয় পা গলিয়ে কঠিন সময় দোন্নারুমাদের দায়িত্বে আসবেন কে ? চর্চায় রয়েছে তিন-চারটি নাম ৷
Published : April 4, 2026 at 4:27 PM IST
মিলান, 4 এপ্রিল: বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হতেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট গ্য়াব্রিয়েল গ্র্যাভিনা ৷ তাঁর পথেই ফেডারেশনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন গিয়ানলুইগি বুঁফোও ৷ এরপরই হেড কোচ জেন্নারো গাত্তুসোর সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি কার্যত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ৷ শুক্রবার সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে দায়িত্ব ছাড়লেন বছর আটচল্লিশের গাত্তুসো ৷
সেমিফাইনালে উত্তর আয়ারল্য়ান্ডকে হারালেও গত মঙ্গলবার প্লে-অফসের ফাইনালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে হেরে ফের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে 'আজ্জুরি' ব্রিগেড ৷ এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ দেখা যাবে না চারবারের বিশ্বসেরাদের ৷ লাগাতার ব্যর্থতার পর দেশের ফুটবল সিস্টেমকে ঢেলে সাজানোর ডাক দিয়েছে ইতালির ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ ফলত ইতালি ফুটবলের গভর্নিং বডিতে এখন ইস্তফার হিড়িক ৷
গ্র্যাভিনা, বুফোঁর পর কোচ হিসেবে দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণায় ইতালির শেষ বিশ্বজয়ী দলের সদস্য গাত্তুসো বলেন, "যে লক্ষ্যটা তৈরি করেছিলাম সেটা পূরণ না-হওয়ায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে আমি দায়িত্ব থেকে অব্য়াহতি নিচ্ছি ৷ জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া আমার কাছে অত্য়ন্ত সম্মানের ৷ অত্য়ন্ত সম্মানের একঝাঁক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফুটবলারের সঙ্গে কাজ করাও ৷ যাঁরা জার্সির প্রতি একনিষ্ঠ ছিল ৷"
এখন প্রশ্ন গাত্তুসোর উত্তরাধিকার হিসেবে 'আজ্জুরি'দের দায়িত্ব নেবেন কে ? দৌড়ে রয়েছে একাধিক বড় নাম ৷ তালিকায় যেমন রয়েছে রবার্তো মানচিনি কিংবা সিমোন ইনজাঘির নাম, তেমনই ঘোরাফেরা করছে অ্য়ান্তোনিও কন্তে ও মাসিমিলিয়ানো অ্যালেগ্রির নামও ৷ 2021 সালে ইউরো কাপ এনে দিলেও পরের বছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হতেই মানচিনিকে ছেঁটে ফেলেছিল ইতালি ৷ বর্তমানে কাতারের ক্লাব আল-সাদের দায়িত্বে তিনি ৷
Gennaro Gattuso has left his role as Italy boss by mutual consent and " with pain in his heart" as the country looks to start afresh following its latest failure to qualify for a world cup. pic.twitter.com/GH3Ay2u1TD— ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2026
অন্যদিকে 2024 সালে ইন্টার মিলানকে সিরি-এ খেতাব দেওয়া ইনজাঘি বর্তমানে সৌদি-প্রো লিগের ক্লাব আল-হিলালে ৷ কন্তে বর্তমানে রয়েছেন নাপোলির হেড কোচ হিসেবে ৷ আর অ্য়ালেগ্রি এসি মিলানের হটসিটে ৷ পর্যালোচনার পর দুঃসময়ে মালদিনি, বাজ্জিওদের দেশে ফুটবলের হাল কে ধরেন, এখন সেটাই দেখার ৷