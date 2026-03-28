ভারতীয় ফুটবলে 'সিলভার লাইনিং', 2100 কোটির লোভনীয় প্রস্তাব পেল ফেডারেশন

ভারতীয় ফুটবলে 'সিলভার লাইনিং', 2100 কোটির লোভনীয় প্রস্তাব পেল ফেডারেশন
আইএসএল এবং ফেডারেশন কাপের জন্য আগামী 20 বছর ভারতীয় ফুটবলে লগ্নি করতে প্রস্তুত বিলেতের সংস্থা ৷ ইচ্ছুক আরও দুই ৷
Published : March 28, 2026 at 5:46 PM IST
কলকাতা, 28 মার্চ: আঁধার পেরিয়ে আলোর দিশায় ভারতীয় ফুটবল ? সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন যে প্রস্তাব পেয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এমনটা বলতেই হচ্ছে ৷ ফেডারেশনকে লোভনীয় প্রস্তাব দিল জিনিয়াস স্পোর্টস ৷ ফিফা ব়্যাংকিংয়ে ক্রমশ পিছনো ভারতীয় ফুটবলে লন্ডনের সংস্থা দু'হাজার কোটি টাকারও বেশি লগ্নি করতে চেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ৷ যা এফএসডিএলের থেকেও অনেক বেশি ৷ মূলত আইএসএল এবং ফেডারেশন কাপের জন্য তাদের এই লগ্নি ৷
আর জিনিয়াস স্পোর্টসের এই প্রস্তাব পাওয়ায় বিভিন্ন মহল মনে করছে দেরিতে হলেও মেওয়া ফলতে শুরু করেছে ভারতীয় ফুটবলে ৷ দীর্ঘ টালবাহানার পর চলতি মরশুমে বল গড়িয়েছে দেশের টপ-টিয়ার ফুটবল লিগ আইএসএলে ৷ যা নিয়ে কম ঝক্কি সামলাতে হয়নি ভারতীয় ফুটবল নিয়ামক সংস্থাকে ৷ শেষমেশ কমার্শিয়াল পার্টনার ছাড়াই চলতি মরশুমে আয়োজিত হচ্ছে লিগ ৷ যা আয়োজিত হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আকারে ৷ এমতাবস্থায় কিছুদিন আগেই ফেডারেশনের তরফে কমার্শিয়াল পার্টনার চেয়ে বিড ওপেন করা হয়েছিল ৷ যেখানে আগ্রহী দেখিয়েছে বিড জমা করে তিনটি সংস্থা ৷ যার মধ্যে জিনিয়াস স্পোর্টস লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে ৷ ভারতীয় ফুটবলের জন্য 2100 কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বিলেতের সংস্থা ৷
ইন্ডিয়ান সুপার লিগের কমার্শিয়াল পার্টনার হওয়ার প্রস্তাবে জিনিয়াস স্পোর্টস ছাড়াও সাড়া দিয়েছে ফ্যান কোড এবং ক্যাপরি স্পোর্টস ৷ তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা ব্যয় করতে প্রস্তুত জিনিয়াস স্পোর্টস ৷ শোনা যাচ্ছে 20 বছরের চুক্তিতে প্রায় 2,129 কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়েছে তারা ৷ বার্ষিক যা 65 কোটি টাকার মতো ৷ ভারতীয় ফুটবলে চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে যা 'সিলভার লাইনিং' ৷ সূত্রের খবর, আইএসএল এবং ফেডারেশন কাপের জন্য বিড করেছে জিনিয়াস স্পোর্টস ৷
এই প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সহসচিব এম সত্যনারায়ণ বলেন, "আমরা তিনটি সংস্থার বিড পেয়েছি ৷ এবার আমরা সকল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলব ৷ এই প্রস্তাব এফএসডিএলের থেকেও ভালো ৷ তবে এখনই কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না ৷ পরবর্তী সভায় আলোচনার মাধ্যমে সবটা ঠিক করা হবে ৷"
আপাতত ফিফা বিরতি চলছে ৷ আইএসএল তাই বন্ধ ৷ আগামী মাসের শুরু থেকে ফেল বল গড়াবে ৷ মাত্র 13 ম্যাচের আইএসএল হচ্ছে এই মরশুমে ৷ এরপর কোন পথে দেশের সর্বোচ্চ লিগ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল ৷ বিরাট অঙ্কের আর্থিক বিনিয়োগ সেই শঙ্কায় জল ঢালবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ তবু না আচালে যে বিশ্বাস নেই ৷